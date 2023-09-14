Эксклюзив 14 сентября 2023, 20:13 Подкармливать растения и готовить теплицы. Как закрывать дачный сезон Специалист по огородничеству Ганичкина: огород и грядки нужно готовить заранее Freepik

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В начале осени владельцы дач озаботились обустройством мест отдыха на участках. Оказалось, что особой популярностью у россиян пользуются фонтаны. В целом продажи товаров для отдыха в саду по стране выросли на 13%. Как закрывать дачный сезон правильно, рассказала «360» кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

Далее — ее прямая речь.

Готовим грядки и теплицы

У всех есть теплицы, и их нужно готовить к холоду: растения обрабатывают, выпалывают и сжигают, а почву обновляют, добавляя в нее чистый грунт.

Именно осенью нужно тщательно подготовить теплицы к следующему сезону, потому что весной уже начинают высаживать растения.

После сбора последнего урожая все деревья — как плодовые, так и ягодные — обрабатывают от болезней и вредителей. Это нужно сделать обязательно, иначе они к следующему году увеличатся. Стоит и подкормить деревья. В магазинах продают специальные удобрения для осенней подкормки.

Можно и нужно подкармливать многолетние цветы, например пионы, астильбу и аквилегию.

Сейчас в северных регионах идет посадка озимого чеснока. В средней полосе посадка начнется с 25 сентября по 10 октября.

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Для того чтобы вырос хороший урожай озимого чеснока, нужно за несколько дней-недель подготовить грядки: перекопать, добавить удобрения и накрыть специальным материалом.

Все грядки, на которых росли в открытом грунте огурцы и помидоры, надо обработать фунгицидом и перекопать.

Не оставляйте листья — сгребите их в почву, а на следующий год из этой листвы можно сделать теплую грядку для огурцов.

Осенью стоит выбрать саженцы. Но к этому вопросу нужно подойти ответственно. Например, если покупаете яблоню-двухлетку, надо обратить внимание, чтобы в высоту она была полтора метра, а боковые веточки были развиты.

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Не забываем о правилах безопасности

Садовые инструменты стоит прочистить и поставить в сарай. Все-таки у нас не так много техники: лопата, грабли и газонокосилка. Их достаточно промыть и спрятать в укромном месте.

У некоторых еще растут помидоры и огурцы. Ботву от них нужно прятать в железные бочки, чтобы не образовались пожары, а потом постепенно сжигать. Так накапливается древесная зола, которая является хорошим удобрением для любых овощных пород.

Сжигать стоит аккуратно, потому что сейчас трава сухая. Могут быть пожары. Тем, кто поливал из бочек растения и деревья, стоит вылить воду — не успеешь оглянуться, как будут заморозки.