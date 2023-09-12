Общество 12 сентября 2023, 15:21 👶 Рожать или учиться? Почему студенты не торопятся заводить детей Профессор Сафонов: совмещать учебу и родительство — сложно Freepik

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Студенток, отказавшихся делать аборт, необходимо переводить на бюджетную форму обучения, заявила депутат Госдумы Нина Останина. Такое же послабление стоит сделать для отцов-студентов. Помимо этого, молодым родителям необходимо выделять комнату в общежитии, предоставлять социальную няню и пособия на ребенка, добавила парламентарий. Какая помощь нужна и почему учащиеся откладывают роды первенца, разбирался «360».

Учиться и воспитывать ребенка — сложно

Многие студенты предпочитают откладывать рождение первенца до окончания учебы. Иначе придется не только ходить на занятия и сдавать экзамены, но и нести ответственность за ребенка, рассказал «360» профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

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Сочетать такую нагрузку можно, как правило, при помощи бабушек и дедушек. Однако нередко молодые люди поступают в вузы в других городах, поэтому близких людей, готовых поддержать в воспитании, рядом нет.

Снимать свое жилье дорого, учитывая расходы на младенца. Более того, аренда квартиры практически непосильна, если студент платит за учебу.

Безусловно, это требует дополнительных денег. Стипендию выплачивают только бюджетникам. Именно поэтому одна из причин, почему оттягивается рождение первого ребенка, — учеба. Александр Сафонов

Какая поддержка необходима

Собеседник «360» согласился, что предложение переводить на бюджет молодых родителей, учащихся в вузе, целесообразно. Нужна и дополнительная комплексная помощь, например предоставление льготных мест в яслях и детских садах.

«Студент должен находиться на учебе. Прошли те времена, когда учащиеся приносили детей на учебу. Это был странным явлением», — добавил Сафонов.

Сами университеты, напомнил профессор, не предоставляют дополнительную финансовую поддержку студентам, родившим ребенка. Это связано с тем, что у вузов зачастую нет лишних средств и обязательств. Тем не менее в исключительных случаях учебные заведения могут оказывать материальную помощь или выделять общую комнату для мамы и папы ребенка, подчеркнул собеседник «360». Проблемы учащихся обычно решают индивидуально, так как родителей-студентов немного.

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Студенты не торопятся рожать

Продолжительность жизни и ее качество растут, поэтому молодые люди предпочитают не рожать, а учиться, строить карьеру и заниматься саморазвитием. Этот мировой тренд называют вторым демографическим переходом.

По данным Росстата, чаще всего россиянки впервые становятся мамами в возрасте 24–25 лет — по окончании учебы. На такой выбор влияют различные факторы.

Финансовая устойчивость

Учеба в университете часто сопряжена с невысоким уровнем дохода, а родительство требует дополнительных затрат на ребенка. Молодые люди могут эффективнее планировать свои ресурсы и обеспечивать себя и малыша стабильным доходом, родив в более сознательном возрасте.

В 2020 году ВЦИОМ провел исследование о том, почему жители России откладывают рождение ребенка. Главная причина — отсутствие денег, о чем сообщили 39% опрошенных.

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Высокие нагрузки

Учеба тоже накладывает обязательства и ответственность. Студенты должны уделять внимание лекциям, семинарам, выполнению домашних заданий и готовиться к экзаменам.

Рождение и уход за младенцем может оказаться серьезным вызовом для молодых людей, у которых не хватает времени и энергии, чтобы справляться с обеими задачами одновременно. Обязательно пострадает какая-то сфера жизни, потому что поспевать везде и сразу не получится.

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Профессиональная карьера

Молодые специалисты рассматривают учебу как важный этап подготовки к карьере. Рождение ребенка в студенческие годы может затруднить получение высококвалифицированной работы и продвижение по этой лестнице.

Демографы отметили, что в больших городах молодые женщины посвящают основное время работе. Чтобы найти хорошо оплачиваемую должность, они должны получить образование. В итоге во время учебы ресурсов на материнство не хватает.

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Поддержка и подготовка

Нередко молодые люди задумываются о том, каким идеальным родителем нужно быть и какую модель воспитания стоит выбрать. Откладывая обязательства по уходу за малышом, они дают себе время на подготовку: читают книги о воспитании и получают советы от опытных родственников и друзей.

По статистике, сегодня женщины с высшим образованием позже выходят замуж. В обществе возраст вступления в брак по-прежнему сильно влияет на рождение первенца. Студентки не торопятся становиться мамами, если они не состоят в законных отношениях.