Общество 01 сентября 2023, 17:48 Спрос на недвижимость в Дубае вырос. Почему россияне покупают жилье в ОАЭ Ипотечный брокер Ракута: Дубай — выбор многих российских инвесторов Телеканал «360»

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Россияне стали основными покупателями жилой недвижимости у крупнейшего застройщика в Дубае Emaar Properties. Аналитик CI Capital Сара Бутрос подсчитала, что в этом году они заняли первое место по объему покупок с долей в 12%. Почему ОАЭ так популярны и на что стоит обращать внимание при приобретении квартиры за рубежом, разбирался «360».

Всплеск покупок недвижимости в Дубае

Примерно 12% всех сделок по приобретению жилья у застройщика Emaar в Дубае в этом году оформили россияне. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на презентацию для инвесторов за первое полугодие.

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Аналитик CI Capital Сара Бутрос подсчитала, что в 2023-м россияне заняли первое место по объему покупок. В 2022-м они были на втором месте, а в 2020-м — на девятом. Бутрос предположила, что интерес будет оставаться высоким до конца года.

«Мы ожидаем, что поток покупок среди россиян останется высоким до конца года. В основном это связано с привлекательностью элитного сегмента Дубая, где доходность от аренды очень высока, а инвестиционные затраты низкие», — сказала она.

По данным CBRE Group Inc., доход от аренды жилья в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов колебался во втором квартале 2023 года от 6,75 до 7,25%. Дубай не взимает налог на доход от аренды или на прирост капитала, а государственные сборы за покупку недвижимости составляют 4% — ниже, чем на многих других рынках.

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Почему жилье в ОАЭ популярно

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал «360», что спрос среди россиян на недвижимость в Дубае возник еще в феврале 2022 года. Многие ведущие брокеры в тот период переехали в ОАЭ и сменили вектор продаж на этот город.

Тенденция началась с 2022 года, когда активно начали рекламировать это направление. Регион очень перспективный. Там строят грандиозные проекты, а власти хотят выйти на первое место по всем направлениям. Дмитрий Ракута

По словам собеседника «360», в Дубае проще получить вид на жительство, если становишься покупателем недвижимости. Именно поэтому город особенно интересен инвесторам. Привлекательно и то, что стройка во многом опережает современные темпы, — это город будущего.

«Стоимость квадратного метра остается постоянно в плюсе, поэтому туда инвестируют. Плюс рынок очень похож на наш: там есть эскроу-счета», — уточнил Ракута.

Одна из причин для покупки квартиры в ОАЭ, по словам Ракуты, — низкая ипотечная ставка, которая может составлять всего 3%.

Существуют и другие различные варианты покупки недвижимости, включая рассрочку и удаленное приобретение. Немаловажна и относительная политическая нейтральность государства.

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Недвижимость как инвестиция

Россияне нередко зарабатывают на купленных за границей квартирах, напомнил ипотечный брокер. Есть разные варианты, которые приносят доход.

Аренда. Покупая недвижимость, уроженцы России сдают ее в аренду. Это приносит ежемесячный стабильный доход. Учитывая разницу в валюте, бывает достаточно выгодно.

Выгода на последующем росте цен. Покупая жилье в регионе с перспективами экономического роста или развития, некоторые зарабатывают на подорожании недвижимости со временем. Рост цен может быть вызван улучшением инфраструктуры, увеличением спроса на жилье или другими факторами.

Перепродажа в будущем. Работает схема: купить недорогую недвижимость, сделать ремонт, а затем продать по более высокой цене. Однако такой метод требует анализа рынка и инвестиций в улучшение объекта.

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Где россияне покупают жилье

NF Group проанализировал запросы покупателей за 2022 год и выяснил, что 61% потенциальных покупателей собирались приобрести жилье за рубежом для получения ВНЖ или гражданства. Примерно 17% хотели жить в другой стране сами, а 15% планировали инвестировать. Оставшиеся 7% рассчитывали сочетать проживание и вложения.

По итогам 2022 года в топ-10 стран, популярных у россиян, которые хотят купить недвижимость за границей, вошли: Турция (30 %), ОАЭ (26 %), Кипр (14 %), Португалия (7 %), Греция (5 %), Испания (4 %), Великобритания (4 %), страны Карибского бассейна (4 %), Мальта (3 %) и Гренада (3 %).

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— Турция. Турция привлекает россиян доступными ценами на недвижимость и прекрасными пляжами. Города Анталья и Алания, а также регион Мармарис пользуются большой популярностью.

— Кипр. Островное государство в Средиземном море славится своими налоговыми льготами и благоприятной экономической средой. Многие россияне приобретают там недвижимость, чтобы не только отдыхать, но и инвестировать.

— Греция. Историческое наследие, живописные острова и теплый климат делают Грецию местом, куда хочется переехать жить. В топе — острова Крит, Родос и Миконос.

— Испания. Солнечная Испания известна своими курортами, богатой историей и колоритной культурой. Многие россияне приобретали там квартиры для сдачи в аренду. Побережье Коста-дель-Соль и Барселона были особенно популярны.

Инвестирование в недвижимость за границей может быть выгодным шагом, поскольку обеспечивает не только возможность отдыха, но и разнообразные финансовые перспективы. Но не стоит забывать о рисках: важно тщательно изучить все аспекты перед принятием решения.

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На что обращать внимание при покупке квартиры за границей

Покупка недвижимости за границей — серьезный шаг, который требует тщательной подготовки. «360» собрал основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Правовые и законодательные аспекты

У каждой страны свои законы и правила, регулирующие покупку недвижимости и права собственности. Ознакомьтесь с местными правилами и требованиями, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Обратите внимание на возможность владения недвижимостью иностранными гражданами, а также на процедуры получения разрешений.

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Местоположение и культурные особенности

Определитесь, для каких целей вы хотите использовать жилье, и выбирайте место в соответствии с этим. Обратите внимание на близость к основным достопримечательностям, инфраструктуре, пляжам, магазинам и общественному транспорту.

Будьте готовы к языковым и культурным различиям. В вопросах покупки будет полезен переводчик или юрист, который поможет во всем разобраться.

Финансовые аспекты

Оцените свои финансовые возможности и изучите цены в выбранной стране. Учтите, что, помимо стоимости самой недвижимости, могут возникнуть дополнительные расходы: налоги, комиссии агентствам, юридические услуги и обслуживание жилплощади.

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Ипотечные возможности и налогообложение

Если вы планируете взять ипотеку для покупки недвижимости за границей, изучите доступные варианты и требования банков. Уточните, как получить кредит иностранному гражданину.

Вникните в налоговые обязательства, связанные с владением и арендой недвижимости за границей. Некоторые страны могут иметь специфические правила для владельцев — граждан других государств.

Состояние объекта и репутация застройщика

Если это возможно, посетите объект недвижимости лично, чтобы убедиться в его состоянии и соответствии ожиданиям. Либо попросите агента предоставить фотографии и документацию о состоянии жилья.

Покупка у ненадежного застройщика чревата серьезными проблемами. Проведите исследование и узнайте о репутации застройщика, его прошлых проектах.

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Агентства недвижимости

Работа с надежным и опытным агентством недвижимости может сэкономить вам много времени и упростить процесс покупки. Изучите репутацию агентств и выберите тех, кто имеет опыт работы с иностранными покупателями.

Обращайтесь за консультациями к юристам и финансовым экспертам, специализирующимся на зарубежных сделках. Тщательная подготовка и анализ помогут сделать осознанный выбор и избежать проблем.