Общество 20 ноября 2023, 19:12 🎁Забытый Новый год. Почему россияне перестали тратиться на главный праздник зимы Эксперт по этикету Холгова назвала дорогие подарки на Новый год дурным тоном Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

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Новый год — волшебный праздник, когда семья собирается вместе, близкие обмениваются подарками и весело проводят время. Но с каждым годом это событие становится все менее радостным: россияне не хотят тратить деньги, дарить и даже получать презенты. Почему один из самых знаковых праздников отошел на второй план, выяснял «360».

Праздник от нас уходит

Как россияне отпразднуют Новый год — 2024

Каждый 20-й россиянин не собирается тратиться на стол к Новому году, столько же не намерены покупать подарки. Большинство людей планируют ограничить расходы на праздничные цели до 10 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВТБ.

Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади / РИА «Новости»

Больше половины респондентов (67%) отметили, что встретят Новый год дома, 11% опрошенных — в гостях или у родственников, 3% решили уехать на дачу. Реже всего праздник собираются отмечать в ресторанах или в путешествии по стране — около 2%, а праздновать за рубеж поедут менее 1% респондентов.

Некоторые участники опроса (2%) заявили, что вовсе не собираются встречать 2024-й, столько же людей во время боя курантов будут на работе. Пока не знают, как проведут Новый год, 12%.

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Сколько россияне тратят на подарки

Согласно исследованию, примерно 5% россиян не потратят на Новый год ни копейки, а 4% не будут накрывать стол.

При этом большинство людей уверенно заявили, что отложат не больше 10 тысяч на весь праздник в целом. Оставшиеся 20% еще не думали о тратах ни на подарки, ни на само празднование.

Телеканал «360»

Хотя большинство опрошенных не будут дарить подарки, получить их они хотели бы. Около 30% россиян ответили, что лучший сувенир от родных и друзей — это сюрприз, а каждый пятый человек предпочел бы деньги.

Около 11% хотели бы что-то полезное для дома на Новый год, 8% выбрали гаджеты или электронные устройства. Каждый 20-й мечтает о подарочном сертификате, 4% — о драгоценностях или парфюме. Каждый девятый опрошенный сказал, что ему вовсе не нужны подарки.

По мнению президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбины Холговой, Новый год действительно не подразумевает больших трат. Более того, она подчеркнула, что дорогой новогодний сувенир даже самым близким — дурной тон.

«По правилам этикета людям не следует делать дорогие подарки. Презент должен быть чисто символическим, в районе 700-800 рублей. Даже потраченные три тысячи рублей — плохой подарок к Новому году, так как он уже считается дорогим», — пояснила эксперт в беседе с «360».

Посетители торгового центра в предновогоднее время / РИА «Новости»

Любой сюрприз — лучший подарок?

Спрашивать о желаемом подарке — неправильно, подчеркнула Холгова. У любого подарка две задачи: порадовать и сделать сюрприз.

Ни в коем случае нельзя спрашивать у человека, что ему подарить. Даже если у вас маленький бюджет, лучше подарить что-то символическое, что точно понравится близкому. Альбина Холгова эксперт по этикету

С ней согласился социальный психолог Алексей Рощин. Людей, которые заранее знают, что хотят получить на на праздник, не так много, хотя все зависит от психотипа человека, рассказал он «360».

«Большинство людей любят сюрпризы, но, конечно, при этом надеются, что они получат что-то нужное, что будет для них приятным подарком. Не стоит выбирать, смотря на ценник: что-нибудь приятное и неожиданное человека в любом случае обрадует», — посоветовал Рощин.

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Сколько тратили россияне на Новый год раньше

По результатам опросов и исследований аналитического центра Deloitte, самым «дорогим» по затратам был Новый год — 2019. Несмотря на экономический кризис, тогда россияне заложили в новогодний бюджет около 19 тысяч рублей — на 14% выше, чем в 2018 году.

Экономическая нестабильность последних лет научила россиян контролировать расходы, подчеркнули аналитики. В предыдущие праздники люди не могли удерживаться в собственных финансовых рамках: на 7% больше запланированного россияне потратили в 2016 году, на 11% — в 2015-м. Правда, до этого, в 2013–2014 годах, по факту на праздники тратили меньше плана — мешали экономические проблемы.

До 2019-го траты на подарки, развлечения и новогодний стол только росли. Падать же они начали с начала пандемии коронавируса. Как отметили в исследовании, возможные причины — негативное настроение в обществе и очередное ухудшение экономической ситуации.

Социальный психолог Рощин подтвердил, что пандемия и мировые конфликты могли загнать людей в стресс и россиянам попросту нет дела до любых праздников, даже таких знаковых, как Новый год.

«Уже несколько лет ситуация в мире довольно напряженная. Люди не хотят думать о тратах на праздники. Они, наоборот, думают, как бы растянуть свои сбережения на более долгий срок. Соответственно, под нож попал и Новый год», — предположил он.

РИА «Новости»

Что касается подарков, мнение не меняется. По опросам 2013–2022 годов, больше половины (63%) были бы рады деньгам, около 40% хотели бы получить путевку в теплые страны, 39% — новую электронную технику (ноутбуки, смартфоны, планшеты).

Чем дальше — тем меньше

По данным аналитического центра ВЦИОМ, которые привел ТАСС, в допандемийное время 98% россиян закладывали в «бюджет под елку» дополнительные средства, лишь 2% опрошенных вовсе не готовились к празднику.

Психолог Марсель Сультеев подтвердил «360», что последние несколько лет наблюдается тенденция к снижению доходов на Новый год. По его словам, это поддается определенной логике, если разделить людей на три группы.

«Первая часть людей не хотят тратить деньги на подарки, так как они в течение года покупали что-то дорогостоящее. Учитывая, что сейчас очень много психологов и коучей говорят, что „нужно жить здесь и сейчас“, большинство следуют именно этому принципу», — объяснил Сультеев.

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Практика «здесь и сейчас» действует так: человек покупает себе или близкому дорогую вещь в течение года с задумкой, что это подарок на Новый год или день рождения. Поэтому знаковые праздники постепенно теряют свою яркость и волшебную атмосферу, уточнил психолог.

Другая группа, продолжил Сультеев, никогда не расценивала Новый год как глобальный праздник, оттого россияне просто не видят смысла тратить на него много денег.

Для них основная цель праздника — просто собраться и съесть что-нибудь вкусное. Раньше это было целое событие, но со временем утратило свою значимость. Люди могут ходить по ресторанам и есть изысканную еду. Поэтому они не откладывают свои желания на потом, не живут прошлым. Это веяние нового времени. Марсель Сультеев психолог

Остальные четко понимают, что важнее всего не отпраздновать на широкую ногу и потратить кучу денег, а получить эмоции от праздника, добавил собеседник «360». Некоторые даже не задумываются о «физических» подарках, констатировал он.

РИА «Новости»

Сультеев уточнил, что такие люди лучше отдохнут в праздники, а не потратятся на сувениры, новогодние приготовления и бытовую суету. Коучи и психологи как раз рекомендуют «баловать себя и исполнять желания».

«Такое понятие, как подарок, стирается из памяти. Кроме того, Новый год — это уже не такой праздник, как раньше, когда люди открывали подарки, а просто повод для того, чтобы собрать всех членов семьи, отдохнуть и как минимум просто ничего не делать», — заключил психолог.