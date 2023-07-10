Психолог Марсель Сультеев: нужно показать людям, что это правило в их интересах

В России работодателей обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг, если на профосмотре или при трудоустройстве у них выявят признаки психического заболевания. Об этом говорится в положении о новом порядке проведения медосмотров граждан, разработанном министерством здравоохранения. Зачем нужно это нововведение и как его будут соблюдать — в материале «360».

Далее — прямая речь.

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Психолог Марсель Сультеев: нужно показать людям, что это правило в их интересах

Учитывая статистику, которая показывает недоверчивое отношение российского общества к психиатрии, новое правило должно быть закреплено законодательно. В контексте выбора человек всегда делает только то, что предписано законодательством, в данном случае — Трудовым кодексом.

Самое важное на законном основании принять, что сотрудники должны проходить обследование или аттестацию у психолога или психиатра. Когда это будет повсеместное правило, не будет и общественного бунта.

По моему мнению, нужно объяснить обществу, что такие проблемы — психического характера — встречаются у [многих] людей. Они могут даже не догадываться об этом.

Важно донести это в контексте, что работодатель берет на себя финансовое обременение, чтобы провести человеку обследование. Показать людям, что стараются именно для них. Когда это войдет в правило, ни у кого не будет сомнений, что это верно.