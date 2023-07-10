10 июля 2023, 19:54
«Люди могут не догадываться о проблемах». Почему правило о психиатрическом скрининге для сотрудников — важно
Психолог Сультеев: правило о психиатрическом скрининге для сотрудников необходимо
В России работодателей обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг, если на профосмотре или при трудоустройстве у них выявят признаки психического заболевания. Об этом говорится в положении о новом порядке проведения медосмотров граждан, разработанном министерством здравоохранения. Зачем нужно это нововведение и как его будут соблюдать — в материале «360».
Далее — прямая речь.
Психолог Марсель Сультеев: нужно показать людям, что это правило в их интересах
Учитывая статистику, которая показывает недоверчивое отношение российского общества к психиатрии, новое правило должно быть закреплено законодательно. В контексте выбора человек всегда делает только то, что предписано законодательством, в данном случае — Трудовым кодексом.
Самое важное на законном основании принять, что сотрудники должны проходить обследование или аттестацию у психолога или психиатра. Когда это будет повсеместное правило, не будет и общественного бунта.
По моему мнению, нужно объяснить обществу, что такие проблемы — психического характера — встречаются у [многих] людей. Они могут даже не догадываться об этом.
Важно донести это в контексте, что работодатель берет на себя финансовое обременение, чтобы провести человеку обследование. Показать людям, что стараются именно для них. Когда это войдет в правило, ни у кого не будет сомнений, что это верно.
Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Южалин Александр: это законная мера для поддержания безопасности на работе
Это абсолютно законно. Такая процедура уже давно есть.
Так, закон предусматривает перечень профессий и должностей, занимаясь которыми человек должен подтвердить, что не имеет психических заболеваний или противопоказаний для должности.
Эта мера связана в первую очередь с обеспечением безопасности окружающих. К примеру, для работников, которые связаны с управлением транспортными средствами, такая процедура предусмотрена.
Раньше было требование, что для определенных категорий сотрудников устанавливалась стандартная периодичность для прохождения психиатрического освидетельствования. Сейчас четкой периодичности не будет.
На медицинских осмотрах выявляют подозрения на противопоказания к трудовой деятельности по части психиатрии. Чтобы убедиться в этом или опровергнуть, работника могут направить на обследование. При этом любое свидетельство может быть только с согласия работника.
Если человек против медицинского освидетельствования, он может отказаться, но должен понимать последствия — Трудовой кодекс предусматривает право на отстранение работника от деятельности без оплаты труда.
Если психиатрическое заболевание подтверждается, дальнейшее взаимодействие между начальством и сотрудником будет зависеть от срока медицинского отстранения.
Когда противопоказания установлены на срок до четырех месяцев, есть несколько вариантов развития событий:
— работник не может выполнять свои обязанности, работодатель должен отстранить его, чтобы он не причинил вред ни себе, ни окружающим;
— работодатель может предоставить другую работу, которая не противопоказана по состоянию здоровья. В случае отказа сотрудника работодатель отстраняет его.
Если противопоказания на срок более четырех месяцев или на постоянной основе, руководитель вновь может предложить другую работу либо прекратить трудовые отношения.
Законы
Минздрав
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