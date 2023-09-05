Общество 05 сентября 2023, 17:31 «У нас нет равномерного планирования». Почему половина россиян не работает по специальности HR-эксперт Лоикова: люди в России работают в основном по «модным профессиям» Unsplash

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Опрос показал, что почти каждый второй (45%) россиянин не работает по специальности, а у 15% нынешнее место труда лишь косвенно связано с образованием. Почему люди не выбирают профессию по профилю и как решить проблему, разбирался «360».

Отсутствие спроса на работу по профессии

В августе аналитики провели исследование среди 3300 россиян старше 18 лет. Опрос охватил все регионы России.

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Выяснилось, что меньше всего по специальности с профильным образованием работают сотрудники отрасли управления персоналом (27%), маркетинга (27%), транспортной сферы (27%) и торговли (20%). Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на результаты опроса «Работа.ру».

РИА «Новости»

Треть респондентов (32%) заявили, что не работают по профилю из-за низкой заработной платы. Почти каждый третий (27%) пожаловался на отсутствие подходящих вакансий по профессии, а 22% отметили незаинтересованность в полученной специальности. В то же время 12% опрошенных признались, что устали от профессии, а 8% заявили о непрестижности их изначального выбора.

Всего 40% россиян работают по профессии. Примечательно, что этот путь выбирают в основном женщины — 58% от общего числа опрошенных.

Чаще всего своей специальности верны сотрудники медицинской сферы: в этой отрасли у 84% занятых есть профильный диплом. На втором месте оказались юристы (72%), а на третьем — бухгалтеры (70%).

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Почему люди не хотят работать по профессии

В мире наблюдается интересное явление: многие люди, получившие образование в определенной области, не хотят иметь с ней ничего общего по выходе из вуза. Это может показаться странным с точки зрения стандартных ожиданий, и причины такого поведения довольно сложны и многогранны.

Изменение интересов и ценностей

Интересы и ценности человека могут меняться со временем. То, что казалось увлекательным и важным после школы, может потерять свою привлекательность через несколько лет. За время обучения в университете люди могут открывать для себя новые стороны своей личности и стремиться к более соответствующей этим изменениям сфере деятельности.

РИА «Новости»

Пресыщение областью знаний

Иногда глубокое погружение в определенное направление на протяжении учебы может вызвать у человека пресыщение. На выбор профессии влияет система образования, объяснила «360» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Выпускаясь из школы, молодые люди не совсем осознают, чего они хотят. Будущий работник может понять, что изучение теоретических аспектов не подразумевает ту практическую значимость, которую он ожидал. В результате это может отразиться на его мотивации идти в профессию.

Все идут учиться кто куда, потому что это выбор вслепую. Мы не ориентируемся на тренды. А у страны сейчас есть несколько ниш, которые приходится поднимать. Зулия Лоикова

Ожидания и реальность

Порой бывает сложно представить, как будет выглядеть будущая работа. После получения опыта люди могут осознать, что реальность сильно отличается от ожиданий. Среди причин — неподобающие условия на рабочем месте, монотонность, конфликты с коллегами, отсутствие карьерного роста.

Зулия Лоикова отметила, что немало специалистов переезжают из России в погоне за лучшим будущим в другие страны. Хотя ее опыт показал, что за границей не всегда удается получить хорошие предложения по работе, в итоге приходится возвращаться.

Финансовые соображения

Далеко не всегда работа по профессии сулит хороший доход. Люди могут решить искать более высокооплачиваемые вакансии в других сферах, даже если это означает отступить от образования.

Стремление к самореализации

Некоторые люди стремятся к самореализации и испытывают неудовлетворенность от ограничений, налагаемых определенной профессией. Они могут желать большей творческой свободы или возможности внести более значимый вклад в общество.

По словам собеседницы «360», на выбор места работы влияет общая тенденция в стране. Существуют модные профессии: не так давно был бум на юристов и экономистов, но потребности государства в таком числе этих специалистов сократились.

Сейчас все услышали, что в IT хорошие зарплаты, и побежали туда. Специалисты, которые получили это образование, но не имеют опыта, остаются без работы. Зулия Лоикова

Конкурентные рынки труда

В некоторых отраслях рынок труда может быть перенасыщен, что делает поиск работы по профессии сложным, добавила Лоикова. Это чревато тем, что люди будут вынуждены искать вакансии в других областях, чтобы обеспечить себе средства к существованию.

Помимо этого, эксперт обратила внимание, что в России существует некоторое негласное презрение к профессиям, требующим физического труда. Тем не менее, к примеру, на заводах хорошо платят мастерам с определенным разрядом.

Личные обстоятельства

Семейные обстоятельства, здоровье и другие факторы тоже влияют на решение человека о выборе или смене профессии. Иногда просто необходимо адаптироваться к новым условиям жизни.

Важно понимать, что каждый человек уникален и его решения могут быть основаны на совокупности различных факторов, формирующих жизненный путь.

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Дефицит кадров

Часть специалистов, которые получают образование по престижным профессиям, в итоге остаются без работы. Им не хватает мест по выбранному направлению из-за перенасыщения рынка.

В России нет равномерного планирования, заявила Зулия Лоикова. По ее словам, в первую очередь нужно думать о том, какие отрасли в стране необходимы, и работать над распределением вакансий.

«У нас не хватает кадров на хорошие производства или чтобы поднимать текстильную отрасль. У нас либо заемные силы, либо заемные игроки, которые ушли из страны», — уточнила собеседница «360».

Чтобы рынок труда был стабильным и планомерным, необходимо внести изменения в систему образования, предложила эксперт. По ее словам, студенты нередко поступают в вузы, исходя из бюджетных мест, ведь не каждый может позволить себе платное обучение по желаемой профессии.

Тем не менее сегодня почти каждый может овладеть навыками другой профессии и безболезненно поменять отрасль работы. Более того, какие-то профессии становятся ненужными.

Примерно 50 профессий в год вымирает. Это нужно не забывать, потому что идет устаревание навыков. Мы смотрим на гибкие навыки и умение встраиваться в процессы. А также главный навык — умение учиться. Зулия Лоикова

Как стимулировать работать по профессии

Мотивация работать по профессии может быть важным аспектом для поддержания морального духа и построения успешной карьеры. «360» вместе с экспертом подготовил список, который позволит решить эту проблему.

— Создание интересных и разнообразных задач для всех вакансий. Если, выпускаясь из вуза, рекрут будет понимать, что его ждут задачи, которые вызывают интерес и поддерживают вовлеченность, это значительно повысит мотивацию в профессии. Разнообразие заданий помогает развивать навыки и экспертизу в разных областях, делая работу интереснее и насыщеннее.

— Помогать с трудоустройством после университета. Для многих выпускников переход в профессиональную среду может быть пугающим и неопределенным. Поддержка на этапе начала карьеры может быть решающей. Например, факультеты могут создавать программы внедрения и менторские отношения, чтобы помочь будущим выпускникам сразу найти должность по профессии.

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— Обеспечение возможностей для роста и развития. Постоянное обучение и развитие в профессиональном плане помогают сотрудникам оставаться в тонусе и расти. Компании могут предоставлять доступ к курсам, семинарам, конференциям и другим образовательным ресурсам, а высшие учебные заведения — объяснять, какие перспективы ждут выпускников.

— Финансовые стимулы. Справедливое вознаграждение за выполненную работу остается одним из ключевых факторов мотивации. Бонусы, повышение заработной платы и другие финансовые стимулы могут подогревать интерес к профессии. Важно, чтобы каждый получал деньги за свой труд.

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— Установление ясных карьерных перспектив. Когда сотрудники видят, что у них есть возможность продвижения по карьерной лестнице, это может стать мощным стимулом оставаться в профессии. Когда студенты проходят практику перед окончанием университета, им стоит рассказывать о преимуществах сделанного когда-то выбора.

— Повышение ответственности и автономии. Предоставление сотрудникам возможности участвовать в процессах принятия решений, связанных с работой, способствует ощущению важности. Если каждый работник поймет, что он необходим, он захочет оставаться в профессии.