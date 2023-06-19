Эксклюзив 19 июня 2023, 17:11 Депутат Матвеев объяснил, почему нужно вернуть переход на летнее время Депутат Матвеев: возврат летнего времени даст россиянам больше солнечного света вечером РИА «Новости»

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Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев подготовил законопроект о возвращении перехода на летнее время в России. Парламентарий объяснил «360», почему выступил с такой инициативой.

«Сейчас страна постоянно находится в зимнем времени — и зимой, и летом. В результате в летний период времени на большей части регионов появляется лишний световой час, который можно было бы использовать для более полноценного отдыха людей», — отметил Матвеев.

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Практика перехода на летнее время есть во всем мире, в том числе в европейских странах. Кроме того, так было и в СССР, и в России до 2012 года. Сезонный временной переход показал эффективность, подчеркнул парламентарий.

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Сбой биологических часов — миф

Представитель фракции КПРФ ответил на аргументы противников летнего времени. Некоторые говорят о сбое биологических часов, ведь люди привыкают вставать в одно и то же время. Есть мнение, что такая перестройка организма вредно для здоровья, особенно пожилых.

«На самом деле это миф. Потому что сбой биологических часов происходит практически у всего населения каждую неделю, когда мы уходим на выходные дни», — обяснил собеседник «360».

Матвеев напомнил, что существуют еще майские и новогодние праздники, а также отпуска, когда можно поспать подольше. Что касается людей в возрасте, то это, как правило, пенсионеры, которым не нужно ходить на работу.

«Им вообще необязательно смотреть на часы — во сколько они хотят вставать, во столько и встают», — констатировал депутат.

РИА «Новости»

Солнечная энергия пропадает впустую

Жители Москвы наверняка ощутили, что в столице светло уже в 03:00, продолжил парламентарий. Когда полноценно светит солнце, спать становится тяжело.

«Поэтому я считаю, что эти утренние мучения, когда пропадает впустую масса солнечной энергии, солнечного света, которого не хватает вечером, чтобы людям подольше погулять — вот это как раз вред для здоровья, а не то, что раз в полгода тебе придется, к примеру, перестраивать будильник», — подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что сейчас часы переводятся в телефонах автоматически. Кроме того, по законопроекту переходить на летнее время нужно с субботы на воскресенье: это снижает риск опоздания на работу.

РИА «Новости»

«Людям совсем темно»

Матвеев планирует внести законопроект на рассмотрение вместе с коллегами: депутатом из Саратова Ольгой Алимовой и депутатом из Коми Олегом Михайловым. По словам собеседника «360», эти территории относятся к самым пострадавшим от нехватки солнечного света.

Сам Матеев представляет Самарскую область, которая живет в третьем часовом поясе — плюс один час к московскому времени. Остальная часть Поволжья, а также примыкающие с севера Татарстан, Коми, Удмуртия и с юга Волгоградская и Астраханская области расположены в московском часовом поясе.

Поэтому там очень много возмущений у людей и протестов, связанных с тем, что им совсем темно. И они хоть какое-то решение проблемы видят в восстановлении летнего времени. Михаил Матвеев

По его словам, когда-то в Волгоградской области даже провели региональный референдум, по итогам которого местные жители поддержали переход в третий часовой пояс (плюс один час к московскому времени). Однако местные власти сумели каким-то образом дезавуировать это решение и оставить регион в столичном часовом поясе.

«То есть солнце там встает на час раньше, чем в Москве, но живут они в одном часовом поясе», — сказал депутат.

РИА «Новости»

Законопроект вряд ли примут

Парламентарий и его коллеги внесут законопроект на рассмотрение в Госдуму в символичную дату. Они выбрали 21 июня — день летнего солнцестояния, когда самая короткая ночь и самый длинный световой день. Но автор инициативы сомневается, что предложение примут, поскольку на документ поступило отрицательное заключение правительства.

«Основания, по которому это заключение не поддерживает законопроект, носят формальный характер. Они ссылаются не на то, что это вредно или неполезно, а на то, что не представлены расчеты тех средств, которые необходимо будет потратить на адаптацию расписаний поездов и так далее. Какие-то перепрограммирования двухсезонных счетчиков, технические моменты — непринципиальные», — поделился политик.

По словам Матвеева, один из основных аргументов в его законопроекте — существенный экономический эффект, связанный с экономией электроэнергии. Документ в любом случае внесут в Госдуму, чтобы там состоялась полноценная дискуссия, связанная с переходом на летнее время, добавил представитель КПРФ.

РИА «Новости»

Матвеев также ответил людям, считающим, что такие инициативы — «какая-то дурь, которой занимаются депутаты, которым делать нечего». Придерживающиеся этой точки зрения полагают, что в стране есть более важные вопросы, отметил собеседник «360».

«Хочу сказать: этот законопроект не отнимает у меня даже полпроцента рабочего времени и занятия всеми остальными вопросами. Это просто одна из проблем, которая существует и которую, на мой взгляд, было бы правильно решить», — подытожил парламентарий.