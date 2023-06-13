Эксклюзив 13 июня 2023, 20:04 «Родители становятся заложниками ситуации». Почему не нужно возрождать институт молочной кухни Председатель «Наших детей» Боровова: вместо молочных кухонь нужны достойные пособия Работница детской молочной кухни / Викимедиа

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Сенаторы рассматривают идею возродить во всех российских регионах институт молочной кухни — государственного учреждения, по рецепту врача выдающего молочные продукты беременным женщинам и их детям. Сейчас эта гарантия сохранилась только в виде небольших выплат в большинстве субъектов страны. Зачем в Советском Союзе закрывали молочные кухни и почему не стоит тратить госбюджет на такую инициативу — в материале «360».

1 Возрождение молочных кухонь в России Предложение возродить молочные кухни в России особенно актуально для детей с генными заболеваниями, аллергиями и пищевыми непереносимостями, сообщили «Известия» со ссылкой на фонд «Дети-бабочки». Там подчеркнули, что правильное кормление малышей выгодно и родителям, и государству: так можно избежать развития тяжелых осложнений и сократить будущие расходы системы здравоохранения. По мнению члена комитета Совфеда по социальной политике Юлии Лазуткиной, проблема в том, что сегодня в стране не существует централизованной программы господдержки обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет. Этим занимаются региональные власти, но далеко не все: некоторые из них не предоставляют жителям эту государственную гарантию. РИА «Новости»

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Общественный деятель Владимир Михайлов: если будут соблюдать нормы, это отличная идея Причина ликвидации молочных кухонь в СССР В Советском Союзе как раз существовали такие молочные кухни, мы ходили туда за кефирчиком и подкормкой. Понятное дело, сами сотрудники молочную продукцию не готовили, это больше походило на раздаточные пункты. Действовал централизованный завоз, затем родители приходили в эти пункты за товарами. Но, насколько я помню, в какой-то момент пошла череда отравлений у детей. Выяснили, что продукция портилась из-за несоответствия условиям хранения. РИА «Новости» Похожий случай был с аптеками. В то время лекарственным магазинам тоже разрешали готовить некоторые препараты на дистиллированной воде, которую сами же получали из водопроводной воды. Однако она не соответствовала ни требованиям, ни нормам. Стоит ли снова запускать систему? Форма и система сама по себе очень удобная, но возрождение молочных кухонь можно допустить только при условии соблюдения всех санитарных правил и норм хранения. Родителям очень помогал этот институт, так как они могли обратиться к «раздаточникам» и взять несколько позиций молочной продукции для подкормки детей. Если службы ответственно отнесутся к санитарным нормам хранения, эта инициатива будет очень успешна в России.

3 Председатель региональной общественной организации «Наши дети» Ирина Боровова: это нерентабельная растрата госбюджета Нюансы института молочной кухни Имея семь детей и большой опыт «общения» с молочными кухнями, могу сказать, что молочные кухни — нерентабельная растрата государственного бюджета. Во-первых, кухни бывают в плохой доступности. Даже если в шаговой, то я волшебным образом должна оставить на кого-то детей и куда-то идти получать продукцию. Во-вторых, молочный пакет, который в течение 20 лет обеспечивал моих детей, абсолютно не соответствовал потребительской корзине. В отличие от ситуации, когда молодой маме дают нормальную финансовую поддержку — пособие — и она может выбрать, что именно купить ребенку. РИА «Новости» Приоритеты ребенка могут быть в твороге, молоке или кисломолочных продуктах. Если же мы говорим о новорожденных детях на полном грудном вскармливании, то неплохо было бы обеспечивать самих молодых мам подобной продукцией. Ребенок должен получать достаточное количество белков, жиров, углеводов и витаминов с молоком матери. Скудный выбор позиций Огромный бюджет тратится на само содержание раздаточных пунктов и логистику молочных продуктов. В современных условиях полной доступности мы, не выходя из дома и не отрываясь от ребенка, можем заказать любое питание с доставкой. В таком случае мамы имеют право абсолютного выбора — они купят то, что нужно ребенку. У некоторых детей не усваиваются одни комплексные компоненты, другие малыши не переносят исключительно белок. Поэтому родители, зная все тонкости кормления, сделают точный выбор без вреда для своего чада. РИА «Новости» Обеспечивают не только новорожденных детей, но и детей-инвалидов. Чаще всего они вовсе не могут пить это молоко, поэтому мамы, получая такую продукцию, перепродают ее и после покупают необходимые продукты. На мой взгляд, нужно дать достаточное пособие, чтобы родители могли приобретать те продукты питания, которые подходят именно для ребенка, мамы или детей с особенностями в развитии. Основные ошибки в работе молочных кухонь Молочная кухня находится между двумя большими ведомствами: социальные структуры и медицинская причастность. Первое заведует изготовлением, доставкой и логистикой продукции. Второе работает в случаях врачебных рекомендаций, когда врач выписывает определенные продукты питания, которые подходят ребенку. Между этими ведомствами существует некая рассогласованность. В Москве уже ввели электронный документооборот, но другие регионы продолжают страдать от этой проблемы. Мамы бегают месяцами, чтобы назначить ребенку определенные продукты и выписать их в полном объеме. РИА «Новости» Родители становятся заложниками ситуации. Они должны в определенные часы работы кухни идти в раздаточный пункт и часто выслушивать нелицеприятные комментарии от сотрудников этих пунктов. Вместо траты государственного бюджета в возрождение молочных кухонь следует направить средства в социальную сферу. И из этих денег сформировать достойное пособие на детей. В этом случае родители будут самостоятельно формировать питание ребенка с учетом его здоровья и консультаций врачей.