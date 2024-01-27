Эксклюзив 27 января 2024, 11:20 Вынести нельзя оставить. Почему не хоронят Ленина — и надо ли? Депутат Вассерман: если похоронить Ленина, его дело не удастся восстановить Global Look Press

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Любая крупная личность, которой повезло оставить в истории заметный след, вызывает споры, имеет стан поклонников и ненавистников. Если же след этот измеряется созданием целой страны, на обломках которой вырастает новое государство — можно лишь представлять масштаб словесных баталий. В Москве 100 лет назад похоронили Владимира Ленина — точнее, его забальзамированное тело опустили в склеп мавзолея в гробу со стеклянными вставками. С тех пор в обществе продолжаются споры: вождь пролетариата на Красной площади — неизменная историческая единица или пережиток прошлого? Настала ли пора предать останки лидера русской революции земле? В этих и других вопросах разбирался «360».

Как и почему Ленин оказался в мавзолее

Существует как минимум две точки зрения на изначальное решение сохранить тело умершего от четвертого по счету кровоизлияния в мозг Владимира Ленина. И трудно сказать, какую считать «официальной».

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Согласно первой версии, забальзамировать вождя мирового пролетариата решили только после смерти Ленина — по той простой причине, что попрощаться с ним действительно хотело небывалое число людей со всех концов Советского Союза. Так, существует свидетельство члена комиссии по организации похорон Ленина Тимофея Сапронова.

Согласно его докладу, сделанному примерно через месяц после смерти вождя одним из предложивших сохранить тело стал лечащий врач Ленина Владимир Обух. Уже от него инициатива перешла к другим участникам обсуждений.

Ленин в 1919 году / Global Look Press

Есть и вторая версия этой истории: Иосиф Сталин еще до смерти Владимира Ленина, осенью 1923 года, вынес вопрос о будущем увековечивании памяти вождя на обсуждение среди членов Политбюро — Троцкого, Бухарина, Калинина, Каменева и Рыкова.

Со слов Бухарина в книге «НЭП» Николай Валентинов писал, что именно Сталин настаивал на бальзамировании тела основателя Союза Советских Социалистических Республик. Многие во время дебатов к этой идее отнеслись, мягко говоря, скептически.

Когда товарищ Сталин договорил до конца свою речь, тогда только мне стало понятным, куда клонят эти сначала непонятные рассуждения и указания, что Ленин — русский человек и его надо хоронить по-русски. По-русски, по канонам Русской православной церкви, угодники делались мощами. По-видимому, нам, партии революционного марксизма, советуют идти в ту же сторону — сохранить тело Ленина. Прежде были мощи Сергия Радонежского и Серафима Саровского, теперь хотят их заменить мощами Владимира Ильича. Я очень хотел бы знать, кто эти товарищи в провинции, которые, по словам Сталина, предлагают с помощью современной науки бальзамировать останки Ленина и создать из них мощи. Я бы им сказал, что с наукой марксизма они не имеют ничего общего. Лев Троцкий из книги Николая Валентинова «Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина»

История создания Мавзолея Ленина

После смерти тело Ленина все же забальзамировали — первичную процедуру, рассчитанную на шесть дней, провел академик Алексей Абрикосов. За это время архитектор Алексей Щусев возводил на Красной площади первый мавзолей — деревянный, уже представлявший собой ступенчатую пирамиду с единственной надписью «Ленин».

Последующее бальзамирование тела вождя революции — уже на 40 дней — провели профессор анатомии Владимир Воробьев и биохимик Борис Збарский.

Гранитный Мавзолей Владимира Ильича Ленина увидел свет в 1930 году. С того времени и до конца существования Советского Союза это здание так или иначе фигурировало в истории страны и всего мира — от парадов Победы до полета человека в космос.

Советские космонавты у Мавзолея Ленина: Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Владимир Комаров, Валентина Терешкова, Борис Егоров, Павел Попович (с дочерью) / Global Look Press

Ленин в мавзолее: бессмертие вождя

Режиссер и креативный продюсер телеканала «Звезда» Владимир Шуванников рассказал, что современные россияне столкнулись с дилеммой: по какой системе этических ценностей оценивать захоронение Владимира Ленина? По христианской или по атеистической? Да и кому решать, что есть нетленная (во всех смыслах) история, а что — пережиток прошлого?

«Мне кажется, что даже у многих атеистов возникали вопросы, нет ли кощунства в самом акте препарирования человеческого тела и выставления его напоказ. И если в начале XX века, после образования социалистического государства, шел полный слом всех социальных и этических норм, то позднее это уже стало скорее нормой от привычки», — заметил в беседе с «360» Шуванников.

Global Look Press

Режиссер уверен, что российские власти поступают, в отличие от многих активистов, мудро, оставляя вопрос с нахождением Ленина в мавзолее неизменным. Так Россия избегает ненужных общественных трений и не уподобляется многим бывшим странам Советского Союза, которые в первую очередь бросились сносить своих бронзовых вождей со всех площадей.

«В 20-е годы с помощью бальзамирования Ленина атеистическая наука бросила вызов религии: вы мечтаете о бессмертии души, а мы покажем вам бессмертие физического тела. В какой-то мере эта задача выполнена: для многих людей фигура Ленина стала заменой святым или святой фигурой. Любые попытки изменить этот статус-кво, убрать тело из мавзолея будут восприниматься как покушение на нечто святое», — объяснил Шуванников.

Однако, добавил собеседник «360», похоронив тело одного из самых неоднозначных и при этом значимых людей в истории страны, россияне в первую очередь выполнят волю самого Ленина и его жены.

Надежда Крупская, как вспоминали современники, после похорон мужа в мавзолее больше ни разу замечена не была.

Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и так далее — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Надежда Крупская из письма, опубликованного в газете «Правда», 30 января 1924 года

Почему не надо хоронить Ленина

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в разговоре с «360» рассмотрел как самого Владимира Ленина, так и судьбу его останков с точки зрения политики.

Он напомнил, что с необратимыми последствиями решений вождя мирового пролетариата современная Россия вынуждена мириться до сих пор. Например, с его решением дать национальным регионам Советского Союза право на выход из состава государства.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Но были и безусловно положительные последствия. Скажем, сама структура социалистического государства в значительной степени им была создана, а эта структура повлияла на весь мир. Собственно то, что мы сейчас называем социальным государством, появилось в противовес государству социалистическому, чтобы показать, что в условиях рынка возможно достижение некоторых социальных благ», — добавил депутат.

Уровень, масштаб и значимость Ленина, его действия в условиях, когда не приходилось выбирать между хорошим решением и плохим, а подстраиваться под объективную реальность, сделали из Владимира Ильича культовую фигуру, подчеркнул Вассерман. И обращаться с такими фигурами надо бережно.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Лично я против перезахоронения Ленина. Во-первых, негоже вычеркивать какие-то периоды из исторической памяти. Во-вторых, вообще не люблю необратимые действия. Если мы его перезахороним, то мы не сможем его тело восстановить, когда в очередной раз оценим его деятельность под другим углом. Исторически значимые действия крайне редко бывают однозначно хороши и однозначно плохи. Как и мы все бываем крайне редко однозначно хороши или однозначно плохи. И если пытаемся оценивать историческую личность на основе наших актуальных колебаний, тем самым даем право другим судить нас самих самым наистрожайшим образом», — заключил Вассерман.

Я уверен, что разделяю жгучее желание многих, многих миллионов рабочих, которым так сильно нужна была и дорога была жизнь бессмертного великого Ильича, как нам всем, если предложу священное для нас всех тело дорогого нам всем Ильича не предавать земле, а сделать тело по возможности нетленным и физически видимым. Для этого необходимо тело набальзамировать и поместить в стеклянный гроб, герметически запаянный, к которому приделать воздушный насос для выкачивания время от времени воздуха из гроба. из письма в Комиссию ЦИК по организации похорон В. И. Ленина, 22 января 1924 года

Не Ильичом единым. Какие еще мировые лидеры покоятся в мавзолее?

Политолог Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, рассуждая о том, как глубоко уходит в прошлое традиция сохранения тел важных политических деятелей, пояснил, что в наши дни этот опыт становится важным чисто с научной точки зрения.

Не у каждой страны были попытки сохранения тела исторической личности на протяжении 100 лет.

Global Look Press

Однако аналогичные случаи, конечно, есть. Более того, по масштабу архитектурного замысла существует более монументальный мавзолей — усыпальница Мустафы Кемаля Ататюрка, которую, несмотря на явную исламизацию Турции, хранят как зеницу ока.

«Мавзолей „отца турок“ стоит в огромном парке, со множеством зданий, памятников, почетным караулом. Насколько актуально при нынешнем правлении Эрдогана наследие Ататюрка для современной Турции? Насколько корректно соотносить значение и роль Ататюрка для современной Турции с ролью Владимира Ильича Ленина для современной России? Никто даже не заикается о захоронении этого лидера, хотя Ататюрк поддерживал светскую Турцию, против которой сейчас выступают многие», — напомнил Бондаренко.

Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре, Турция / Global Look Press

По мнению политолога, российскому обществу, со всеми его противоречиями, не хватает более трезвого взгляда на огромную и разнообразную историю своей страны. Чтобы этот взгляд развить, Бондаренко предложил сбалансировать выражение исторической памяти.

«Надо думать не о перезахоронении тела Ленина или закрытии мавзолея. Давайте будем ставить памятники лидерам белого движения — Антону Деникину, Петру Врангелю, много кому еще из заслуженных деятелей. Когда у нас будет с одной стороны мавзолей Ленина, а с другой — памятник Врангелю, мы тогда и придем как нация к искомому национальному согласию по многим историческим моментам», — считает эксперт.

Мавзолей Хо Ши Мина — усыпальница первого президента Северного Вьетнама — в центре Ханоя / Global Look Press

Мавзолей и Ленин в нем как непрерывность истории России

Политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева заметила тревожную тенденцию: на парадах в честь Победы в Великой Отечественной войне усыпальницу Владимира Ленина в последние годы стараются замаскировать крупными декорациями. А раньше именно трибуна мавзолея была центром политического внимания.

Иосиф Сталин и Георгий Жуков на трибуне мавзолея, 1945 год / Global Look Press Парад Победы на Красной площади, 2023 год / РИА «Новости» Иосиф Сталин и Георгий Жуков на трибуне мавзолея, 1945 год / Global Look Press Парад Победы на Красной площади, 2023 год / РИА «Новости»

«Нам его совершенно нечего стыдиться, с его трибуны выступали великие люди. В силу непрерывности русской истории мавзолей стал ее частью. Один политический проект не должен отменять другой. Даже большевики, со всей их озверелостью, особенно в самом начале, когда существовал левый перегиб, — не пытались отменить все памятники Российской империи. Памятники тех времен были сохранены, пусть и несколько в другом виде», — заявила Макеева.

Она подчеркнула, что мавзолей закрывать не надо — да, это часть нашей истории, да, на нем написано «Ленин». Пусть так и остается.

Очередь в мавзолей, 1963 год / Global Look Press

Сакральность фигуры Ленина, по мнению политолога, сохраняет свою силу для людей, которые не то что Ильича — самого СССР не застали, по простой причине: даже не всегда понимая, что такое марксизм, коммунизм или социализм, мы тянемся к идее лучшего мира — сплоченного общества и большего (а в идеале — всеобщего) равенства.

«У русского человека (а за границей все мы русские) есть тяга к социальной справедливости. Советский проект у многих из нас ассоциируется с темой справедливости. Сколько бы ни слышалось бухтение про талончики, карточки и ГУЛАГ, все по большому счету понимают, что это был более справедливый мир, чем капиталистическая система. Разрыв между обеспеченными и необеспеченными в советское время был в разы меньше», — добавила собеседница «360».

Однако вопрос захоронения тела Владимира Ленина упирается сразу в несколько трудностей. Первая из них даже не связана с религией, так как формально тело вождя находится под землей, а должен ли быть к телу доступ, или нет — об этом православные традиции умалчивают.

Чтобы перенести Ленина из мавзолея и выполнить его собственную волю — похоронить рядом с родителями — России, по мнению Натальи Макеевой, придется совершить качественный скачок. И вот почему.

Boris Kavashkin / Global Look Press

«Мавзолей появился в рамках советского проекта. Это было великое и мощное государство. Захоронение тела Ленина должно произойти в рамках сопоставимого по силе, значимости и идеологической проработанности проекта. Давайте честно признаемся: современная Российская Федерация — только заявка на такой проект. Пока мы таким проектом не стали», — объяснила Макеева.

По ее мнению, даже эта тема упирается в вопрос идеологии, вернее сказать — ее почти призрачной, эфемерной природы.

Одна часть наших представителей власти озвучивает одну идеологию, другая — другую. То есть мы еще не создали, к величайшему сожалению, проект, сопоставимый по мощи с советским. Когда это произойдет, тогда, безусловно, надо будет со всеми возможными почестями и уважением Владимира Ильича захоронить. Наталья Макеева

Геополитическая опасность перезахоронения Ленина

Хотя Наталья Макеева признала необходимость рано или поздно предать тело вождя мирового пролетариата земле, она подчеркнула, что сейчас у России есть все основания считать эту мысль вредной.

«На сегодня захоронение Ленина вызовет духовный подъем у малоприятной и малочисленной, но гиперактивной категории людей — у либералов. Они относятся к советскому проекту с лютой идеологической ненавистью, эти люди делали все, чтобы Советский Союз рухнул, а их потомки чаще всего говорят о захоронении тела Ленина. Это будет на руку только им», — уверена политолог.

Первомайская демонстрация рабочих, Нидерланды, 2023 год / Global Look Press

Напротив, государства, тесное общение с которыми начал именно СССР, сделавшийся для доброй половины мира важным союзником, сейчас решение о захоронении Ленина могут оценить крайне негативно. Это, по мнению политолога, может навредить России как уже формирующемуся крупному центру силы в многополярном обществе.

«Многие наши друзья в этом случае от нас отвернутся. Для какого-нибудь кубинца, ангольца, никарагуанца мы до сих пор что-то вроде Советского Союза. Они приезжают к нам, смотрят, видят некие советские символы, которые рушить не надо, — гербы, красные звезды. Пускай они будут», — заключила Макеева.