Общество 25 февраля 2024, 21:16 Мнимое благополучие. Почему люди уходят из дома и становятся бродягами Психолог Валуева: стремление к бродяжничеству — сугубо психологическая проблема Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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В Тольятти нашли мужчину, который много лет жил в канализационном колодце. Родные не искали его, так как были уверены — он давно мертв. Что толкает людей на бродяжничество, и как их социализировать — в материале «360».

История человека из люка

Домом Александра стал канализационный колодец на бульваре Ленина в Тольятти. Мужчина никак не мог вспомнить, сколько он находился под землей. Известно лишь, что скитаться пришлось долгие годы.

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Блогер Антон Глетчеров помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. По просьбе местных жителей он приехал к канализационному люку. Волонтеры поговорили с бездомным и выяснили, что он поселился там вынужденно — зимой внутри не так холодно. Подземный житель пообещал блогеру устроиться на работу и поехать в приют.

По словам Глетчерова, мужчина из колодца не был пьян, разговаривал очень вежливо и не использовал нецензурных выражений. Видео с Александром быстро распространилось в Сети. Буквально через несколько часов нашлись родственники мужчины. Оказалось, что бездомный — родом из Ульяновской области. Он пропал 15 лет назад после того, как его бросила жена. Близкие забрали мужчину к себе.

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Что такое синдром бродяжничества

В последнее время во всем мире отмечают рост случаев бродяжничества. Можно выделить две категории таких людей: те, кто осознанно избрал этот образ жизни и не желает его менять, и те, кто хочет вернуться к нормальной жизни и нуждается в социальной адаптации в обществе, рассказала «360» психолог Галина Красноруженко.

«Такие граждане, скорее всего, прожили непродолжительное время в данном статусе, и попали туда обычно из опасного социального положения», — отметила она.

Основная причина, привлекающая людей жить на улице — отсутствие каких-либо обязательств и ограничений. Бездомные обычно перекладывают всю ответственность за случившееся с ними на государство, общество и конкретных людей. Те, кто провел на улице продолжительное время, имеют равнодушное отношение к текущей ситуации. Всего лишь 10% бездомных готовы вернуться к нормальному образу жизни.

Чем же обусловлено такое маленькое количество? Потому что люди привыкли не нести никакой ответственности ни перед кем. Здесь возникают дальше сложности на восстановление документов, на необходимость трудоустраиваться, на необходимость вести совершенно другой образ жизни и подчиняться нормам общества. Галина Красноруженко психолог

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Бродяжничество у подростков

Синдром бродяжничества выражается в непреодолимом желании покинуть дом и не думать о последствиях. Чаще всего такое поведение характерно для подростков, рассказала «360» психолог, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. Она выделила три основных причины ухода ребенка из дома.

«Первая — это так называемая медицинская причина, или дромомания. Дромомания является следствием психической травмы, в результате которой человек хочет снять с себя травмирующие ассоциации, связанные со своим образом жизни и со своей личностью соответственно», — объяснила эксперт.

Недуг может оказаться следствием потери памяти, амнезии и некоторых психологических заболеваний, таких как эпилепсия и шизофрения.

Вторая причина бегства подростков — это буллинг, или травля со стороны сверстников во дворе и в школе. В последнее время очень распространен кибербуллинг — травля в интернете, когда совершенно незнакомые люди пишут какие-либо комментарии или сообщения. Это очень похоже на хейт.

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Третья и самая распространенная причина — проблемы в семье. Причем в 70% случаев бегство чаще всего происходит не из неблагополучной семьи, а из целой и обеспеченной.

«У психологов есть такой термин как мнимое благополучие, когда дома все в порядке только у взрослых. Здесь мы сталкиваемся с проблемой отцов и детей, когда ребенку не хватает поддержки, не хватает внимания со стороны взрослых, ребенок не чувствует себя принятым, понятым, и возникает внутренний конфликт, из которого, конечно же, проще сбежать», — рассказала Валуева.

Она подчеркнула, что бегство — это защита психики, которая у детей более подвижна и имеет больше шансов на восстановление.

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Синдром бродяжничества у взрослых

Взрослые люди тоже уходят из дома, оставляя работу, семью и близких.

«Здесь нужно отдельно отметить, что мы не говорим здесь о медицинском аспекте. Мы не говорим здесь о диагнозах, и мы предполагаем, что мы сейчас говорим о здоровых людях», — подчеркнула Валуева.

В таком случае нужно понимать, что психика здорового человека всегда стремится к стабильности. Как правило, желание сбежать вызвано теми же самыми травмирующими переживаниями, с которыми человек не может справиться. При этом чаще всего такие состояния имеют «подростковую» природу.

Взрослый человек «выпадает в детскую позицию», бессознательно попадает в семейную динамику, у него поднимаются триггеры, вспоминается что-то детско-родительское. Из этой ситуации ему по различным причинам выйти не удается.

Потому что для того, чтобы выйти из поднявшейся детской динамики, нужно выходить во взрослую позицию, нужно ментально и психологически вырасти. И часто у таких взрослых уже людей наблюдаются проблемы с границами, они не приемлют установленные обществом нормы и догмы, протестуют против устоявшихся правил, потому что контакт с реальностью нарушен. Анастасия Валуева психолог

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У таких взрослых нередко возникают проблемы с законом и порядком, с дресс-кодом на работе, с деньгами и с алкоголем. Человек словно начинает протестовать против правил — это и есть провал в подростковый возраст, когда свойственно отвоевывать границы и заявлять свою волю.

«Если мы говорим уже о взрослых, то как раз именно в эту динамику попадает взрослый человек, когда он уходит из реальности, выбирая бегство: либо бегство от близости, либо бегство от контакта с каким-то травмирующим событием, либо бегство от самого себя. Но, как мы понимаем, куда бы мы ни поехали, мы везде берем с собой себя. Поэтому это замкнутый круг», — заключила Валуева.

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Как адаптировать и социализировать бездомного

В первую очередь необходимо работать с психикой человека. Если исключить такие медицинские диагнозы, как шизофрения, эпилепсия, амнезия и другие расстройства, то при работе с бродягами очень желательно прорабатывать детские травмы, объяснила Валуева. Важно выяснить, от чего человек на самом деле убегает.

«Возможно, это травма насилия любого вида, любой формы. Затем это травма инфантильности. Это попадание в детскую позицию и безответственность, и здесь нужно учиться брать на себя ответственность и вырабатывать в себе взрослые реакции на стресс», — добавила психолог.

Следует учиться выстраивать коммуникацию с другими людьми, с социумом и с обществом в целом. Также показана помощь организаций, в которых человек сможет почувствовать себя нужным.

«Мы уже понимаем, что повзрослевший взрослый — это тоже ребенок. Нужно понять, чего ему не хватало, чего ему было недостаточно в детстве. Именно из этого понимания, закрывая эту трудность, эту проблему предлагать, помогать такому человеку какие-то возможности и меры для того, чтобы восполнить его недостачу, восполнить то, чего ему не хватает», — посоветовала Валуева.

Можно обобщить, что, конечно же, стремление к бродяжничеству — это сугубо психологическая проблема, и для адаптации, для реабилитации таких людей нужна помощь психолога, а также помощь неравнодушных людей. Анастасия Валуева психолог

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Что должна включать программа адаптации бездомных

Галина Красноруженко подчеркнула, что для адаптации бездомных необходимо единство социальных служб и юридической поддержки, так как нужно восстанавливать документы, иногда — подтверждать права собственности, родственные связи.

Также обязательно сотрудничество с медицинскими учреждениями, чтобы провести обследования. Следует помнить о том, что чем дольше человек прожил в статусе бродяги, тем сложнее ему вернуться в обычное общество.

Программа адаптации должна сочетать в себе пребывание в специальных учреждениях, где организована какая-либо хозяйственная деятельность, подключена трудотерапия, где человек получит трудовые навыки, где организовано социальное общение, коллективный досуг и культурные спортивные мероприятия.

Сами программы адаптации должны быть направлены на восстановление социальной связи с семьей, с друзьями и обществом. Далее — завести новые полезные знакомства, получить образование, переобучиться, найти работу и постоянное место жительства. Галина Красноруженко психолог

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По ее словам, в таком случае процесс социализации завершится положительно. Сама программа должна включать следующие этапы:

Восстановление навыков общения; Анализ и оценка поведенческих шаблонов; Понимание себя; Принятие ответственности за собственное поведение и здоровье; Развитие навыков труда, обучения; Восстановление профессиональных отношений, социальных контактов; Формирование и закреплении норм, ценностей и моральных установок; Создание реальных перспектив для будущего; Формирование интересов к социальной деятельности; Восстановление эмоциональной стабильности; Умение управлять эмоциями;

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Как долго длится адаптация

Условия жизни в социальных учреждениях не всегда привычны для бродяг. А для тех, кто долго жил на улице, вовсе невыносимы. Но если человек стремится избежать повторного возникновения трудностей, то он хватается за любую возможность повысить свой социальный статус.

«Длительность программы зависит от того, насколько человек долго прожил в данном статусе, насколько он заинтересован в том, чтобы изменить данное свое состояние и положение», — отметила Красноруженко.

Программа может занимать от девяти месяцев до нескольких лет. Все зависит от заинтересованности самого человека и от его прогресса в результате работы с социальными службами и специалистами, заключила психолог.