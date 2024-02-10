Общество 10 февраля 2024, 18:50 «Запрос на уединение — норма». Почему испанка добровольно ушла в пещеру на 500 дней Психолог Зберовский: хотеть длительного уединения нормально Liu Xu/XinHua/Global Look Press

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Жительница Испании Беатрис Фламини провела в пещере в уединении 500 дней, поставив абсолютный мировой рекорд. Журналисты отмечали, что женщина выглядит счастливой, будто эти полтора года не только не сломали ее, но даже принесли пользу. О том, как подземная среда влияет на человека и нормально ли не хотеть общаться ни с единой живой душой месяцами, узнал «360».

Дискомфорт и галлюцинации

Беатрис Фламини с детства стремилась к уединению, любила играть в куклы без свидетелей. К пребыванию в пещере она оказалась, видимо, готова не только морально, но и физически — за плечами были обучение на спортивного инструктора, работа смотрителем в горном приюте, освоение навыков оказания первой помощи, жизнь в заброшенном ските в горах. На эксперимент Фламини решилась под влиянием экзистенциального кризиса — вроде бы в жизни было все, но каких-то впечатлений не хватало. Захотелось побить рекорд Милютина Вельковича, который провел в пещере 463 дня.

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Предыдущие подобные опыты, в том числе этот, в той или иной мере сказывались на психике участников эксперимента, рассказал «360» спелеолог Юрий Долотов. Он пояснил, что подземная среда влияет на человека «достаточно быстро и сильно». В отсутствие привычных ритмов — днем светло, ночью темно — перестраивается ритм бодрствования и сна: человек дольше спит и дольше бодрствует.

Первые такие опыты провел [ученый] Мишель Сифр в Альпах. После 45 дней под землей он был очень удивлен, что его стали поднимать, потому что, по его мнению, ему было еще долго до выхода. Он очень тяжело это перенес, ему было жутко некомфортно, вытаскивали его как больного человека. А у [спелеолога] Вельковича развились галлюцинации. Он описывал ощущение, что у него позади скелет стоит. Он понимал, что это глюк, то есть с ума не сошел, но какие-то деформации психологические возникли. Юрий Долотов спелеолог, геолог

Эксперт предположил, что Беатрис Фламини обладает здоровой психикой и действительно подошла к этому делу «как к приятному времяпрепровождению, а не к подвигу».

Не психологическая аномалия

Психолог Андрей Зберовский подтвердил «360», что хотеть длительного уединения и наслаждаться им для человека вполне нормально.

«Нам досталась генетическая прошивка предков, которые жили маленькими группами, — как правило, до 20-30 особей. Все, что свыше 30-50 человек, для нас уже серьезная психологическая нагрузка. Безусловно, есть люди, которые не могут жить без общества, им нравится, когда вокруг много людей, но большинство все-таки с трудом это переваривают. Поэтому запрос на уединение, на то, чтобы отдохнуть от общения — не на всю жизнь, конечно, а на некоторый период времени, — присутствует у многих», — сообщил он.

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Зберовский напомнил, что еще в Средневековье невротические состояния, депрессии лечили обетом молчания, уходом в монашеские кельи, в те же пещеры, отшельничеством.

Этот психологический запрос является для многих людей совершенно нормальным, это не психологическая или психиатрическая аномалия. Если человек получил слишком много контактов с другими людьми, морально и психологически выгорел, то чтобы восстановиться и психологически, и физиологически, на уровне выработки гормона серотонина в организме, которого обычно не хватает при депрессиях и стрессе, уединяться — нормально. Андрей Зберовский психолог, доктор наук, профессор

Специалист вспомнил также, что во время великих географических открытий — примерно с 1500-х по 1800-е годы — было зафиксировано более 100 ситуаций, когда одинокие моряки проводили время на заброшенных островах и по полгода, и по году, и даже по два-три года.

«И притом, если это были уже взрослые сформировавшиеся люди, их когнитивные способности и психика не пострадали, и люди довольно быстро адаптировались обратно к обычной жизни», — резюмировал Зберовский.

По его мнению, роль могло сыграть и то, что девушка не потерялась, а пошла на эксперимент по своей воле и могла в любой момент его прекратить. Наверняка это мысленно ее поддерживало, предположил психолог. А если у нее были средства связи, книги, компьютер, она могла действительно «прекрасно провести это время», заметил он.

Правда, есть нюанс: по данным СМИ, примерно через месяц после выхода из пещеры настроение у Фламини ухудшилось, она запретила ученым использовать свои данные в исследованиях и заявила, что не советует повторять ее опыт.

И, вероятно, для неподготовленных людей, даже очень истосковавшихся по уединению, 500 дней в пещере — действительно чересчур.