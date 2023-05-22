Эксклюзив 22 мая 2023, 14:22 (обновлено: 22 мая 2023, 15:38) Победу в СВО увидели в идее о шестидневной рабочей неделе Депутат Свинцов: введение шестидневной рабочей недели предложили ввести до конца СВО РИА «Новости»

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Предложение о шестидневной рабочей неделе в России вынесут на обсуждение с участием профсоюзов и трудовых коллективов, а также Министерства труда и социальной политики. В одностороннем порядке вводить новый режим никто не станет. Об этом в беседе с «360» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи и член генерального совета Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Андрей Свинцов.

Он пояснил, что обсуждение этого вопроса с трудовыми коллективами необходимо, потому что уже сегодня некоторые предприятия ведут деятельность сразу в несколько смен.

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«Отрасли, которые критически важны, работают вообще круглосуточно. Конечно, часть предприятий могла бы работать в более усиленном формате. Мы все заинтересованы, чтобы победа наступила как можно быстрее», — заявил Свинцов.

Депутат добавил, что переход на шестидневную рабочую неделю должен отразиться на заработной плате сотрудников. Дополнительная смена может проходить по тарифу в полуторной или двойной ставке, как при переработке.

«Поэтому это должно быть выгодно и предприятиям, и работникам, а также в целом стране, потому что сегодня мы все должны мобилизоваться ради нашей общей победы», — подчеркнул Свинцов и добавил, что действовать новый рабочий режим станет только на время проведения специальной военной операции.

Он добавил, что депутаты Госдумы сейчас работают все семь дней, участвуя в пленарных заседаниях, выезжая в регионы и помогая военным.

«Поэтому, если коллективы примут решение переходить на более мобилизационный формат работ, это можно только приветствовать», — подытожил Свинцов.

Предложение о введении шестидневной рабочей недели Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» уже направила на рассмотрение министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

Инициативу уже раскритиковали в Госдуме. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что не видит в ней смысла, так как половину всех рабочих мест обеспечивает частный сектор, который не может решить все вопросы специальной военной операции.