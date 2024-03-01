Общество 01 марта 2024, 14:12 Победителей всероссийского конкурса брендов объявили в Москве Пресс-служба ВЭБ.РФ

Читать 360tv в

Церемония награждения участников всероссийского конкурса брендов «Знай наших» состоялась в ВЭБ Центре в Москве 29 февраля. В финал прошли 85 торговых марок из 42 регионов России.

Конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, собрал более 12 тысяч участников со всей страны. Победителями в пяти основных номинациях стали 15 брендов, два из которых представляют Москву, а остальные — другие российские регионы. Всего же в 21 партнерской и специальной номинации наградили 70 торговых марок.

Пресс-служба ВЭБ.РФ

Конкурсантов поприветствовал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Он отметил, что в этом состязании нет проигравших.

«Участники конкурса сделали большой шаг вперед, мобилизовав свои команды для представления бренда, а значит совершенно точно улучшили свои продукты и повысили узнаваемость российских товаров и услуг, что делает в целом российскую экономику конкурентной», — рассказал Стуглев.

Пресс-служба ВЭБ.РФ

Организаторы конкурса ставили цель показать, на что способны отечественные бренды, и раскрыть их потенциал. Продукцию участников оценивали комплексно: учитывали качество, дизайн, а также уникальные характеристики.

По мнению жюри, минимум 85 брендов не просто не уступают иностранным аналогам, но и превосходят их. Победителей поздравил помощник президента России Максим Орешкин.

«Те, кто собрался сегодня в зале, за последние пару лет продемонстрировали действительно великолепные результаты. Вы где-то рискнули, где-то сделали увеличенные инвестиции, пошли в создание новых продуктов. И поверьте мне: тот риск, на который вы пошли за последние два года, более чем оправдан», — отметил Орешкин.

Пресс-служба ВЭБ.РФ

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева поблагодарила партнеров конкурса. По ее словам, количество заявок от участников в этом году превысило ожидания организаторов.

«Российские товары конкурентны не только на нашем рынке. Многие, в том числе из финалистов сегодняшнего конкурса, представлены за рубежом», — сообщила гендиректор АСИ.

Пресс-служба ВЭБ.РФ

Конкурс объединил множество разных бизнес-проектов — от народных художественных промыслов до высоких технологий, обратил внимание председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он отметил, что россияне гордятся отечественными товарами и услугами и готовы их приобретать.

«Люди в городах уже привыкли к определенному уровню качества, скорости предоставления услуги, товарному разнообразию. Бренды сегодня конкурируют на только за кошелек потребителя, но и за его внимание и сердце, привычки и образ жизни», — добавил Шувалов.

Пресс-служба ВЭБ.РФ

Некоторые лидеры конкурса признались, что не ожидали победы.

«Мы просто делали свою работу. Мы хотели показать, что в России действительно есть хорошие производители и качественные товары», — рассказал один из участников.

Пресс-служба ВЭБ.РФ

Победителям помогут продвигать продукцию на крупных маркетплейсах и в торговых сетях. Лидеров конкурса также ждут бесплатные кампании от операторов наружной рекламы, участие в крупных деловых мероприятиях, телеэфиры и публикации в СМИ, доступ к образовательным программам и бизнес-экспертизе.