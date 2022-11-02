Что такое альтернативная гражданская служба, возможна ли она при мобилизации. Условия | 360°

Общество 02 ноября 2022, 22:17 По соображениям совести. Что нужно знать об альтернативной гражданской службе Юрист Лухин объяснил тонкости подачи заявления на прохождение АГС вместо срочной службы Пресс-служба Минобороны

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Совфед принял в третьем чтении поправки к закону о мобилизации, которые дают возможность в рамках мобилизации переводить россиян, проходящих альтернативную гражданскую службу, на невоенную работу в организации Вооруженных сил. «360» рассказал, что нужно знать об АГС, как и когда подавать заявление и можно ли использовать право на альтернативную службу во время мобилизации.

Что такое АГС

Альтернативная гражданская служба (АГС) — это трудовая деятельность в интересах общества и государства, которой россияне, подлежащие призыву, могут попросить заменить службу в армии.

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Основаниями для замены исполнения воинских обязанностей на АГС являются убеждения или вероисповедание, если служба в армии им противоречит. Также на АГС имеют право представители малочисленных коренных народов — их обычно направляют на работу в традиционных промыслах.

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Юрист Андрей Лухин подчеркнул в беседе с «360», что альтернативная служба — это право любого призывника, а отказ в предоставлении такого права незаконен, его можно оспорить в суде или в вышестоящей призывной комиссии.

Призывник не обязан доказывать наличие каких-то взглядов. То есть заявление о том, что срочная служба противоречит каким-то взглядам и убеждением — это уже основание для замены. Другой вопрос, что у военкоматов есть свои планы по призыву, так что они далеко не всегда выносят решение о замене Андрей Лухин.

РИА "Новости"

Как проходит АГС

По закону альтернативная гражданская служба длится дольше, чем срочная — от 18 до 21 месяца. На это время с призывником заключат трудовой договор, расторгнуть который по инициативе работника нельзя. Также во время прохождения АГС запрещается устраиваться на подработки.

Компания-наниматель платит гражданину заработную плату, предоставляет отпуска и больничные в соответствии с трудовым законодательством. Чаще всего россиян направляют на АГС в другие регионы страны, в таком случае, как объяснил «360» Андрей Лухин, государство оплачивает проживание и затраты на проезд.

После прохождения АГС россиянин получает военный билет с соответствующей отметкой и переводится в запас. Прошедших альтернативную гражданскую службу могут призвать наравне с остальными в рамках мобилизации.

РИА "Новости"

Список профессий для АГС заново утверждают перед каждым призывом — он формируется, исходя из потребностей государства. В утвержденном на 2022 год перечне профессий для прохождения альтернативной гражданской службы значатся курьер, уборщик, водитель, грузчик, мастер по ремонту обуви, кочегар, пожарный, а также помощник воспитателя, разнорабочий, слесарь, столяр, оленевод, тракторист и другие.

«Если служба заменяется, призывников отправляют на прохождение альтернативной гражданской службы, которая длится 21 месяц, в те организации, с которыми эта работа согласована», — подчеркнул Лухин.

Это могут быть почтовые отделения, медицинские учреждения, но работа там обычно черновая, которая не требует квалификации и где обычно небольшая зарплата и большая текучка Андрей Лухин.

Однако есть в списке и профессии, требующие высокой квалификации. При наличии соответствующего образования и навыков в рамках АГС можно устроиться агрохимиком, врачом-кардиоревматологом, педиатром, стоматологом, звукорежиссером, артистом оркестра или балета, программистом, экономистом и так далее. Полный список профессий опубликован на официальном портале правовой информации.

РИА "Новости"

Как подать заявление на АГС

Заявление о том, что гражданин хочет заменить срочную службу альтернативной гражданской, по словам Лухина, необходимо подавать за полгода до призыва.

«То есть, если мы хотим, чтобы призывная комиссия заменила воинскую службу альтернативной весной 2023 года, в весенний призыв, необходимо подать заявление о замене срочной службы на АГС до 1 октября 2022 года», — объяснил он.

После того, как заявление рассмотрят, призывнику предложат прийти на заседание комиссии, где вынесут решение. Если человек не явится, замены не произойдет. Проходить медицинскую комиссию до того, как решение по АГС будет готово, юрист настоятельно не рекомендует.

«Сначала должно пройти заседание призывной комиссии, которая выносит решение о замене, и только потом призывник должен проходить медицинскую комиссию», — предупредил Лухин.

Если это будет сделано в обратном порядке, может быть такое, что призывнику откажут в замене срочной службы на альтернативную, признают его годным и сразу вручат повестку для явки с вещами Андрей Лухин.

РИА "Новости"

АГС при мобилизации

Совет Федерации в третьем чтении одобрил законопроект, который позволяет переводить россиян, уже проходящих АГС, на работу по гражданским специальностям в организации Вооруженных сил России во время проведения мобилизационных мероприятий. Андрей Лухин подчеркнул, что новый законопроект распространяется только на тех, кто уже проходит альтернативную гражданскую службу.

Пока в действующем законодательстве нет отдельного регулирования замены воинской службы на альтернативную гражданскую в рамках мобилизации. Этот вопрос все еще остается «серой зоной» с юридической точки зрения: россияне могут добиваться замены срочной службы на АГС, однако обжалование решения призывной комиссии в суде не является причиной для отсрочки, подчеркнул юрист.

«Заявление подать можно, но в случае, если его не удовлетворят, человек может это оспорить это решение в суде, но оно не останавливает отправку куда-то по мобилизации», — объяснил он.

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева и Максим Гулин еще в начале предложили законопроект, который предусматривает возможность замены воинской службы на альтернативную гражданскую в рамках мобилизации. Однако пока документ не получил движения и находится на предварительном рассмотрении.