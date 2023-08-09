Эксклюзив 09 августа 2023, 17:22 «Плакала навзрыд». Девочка из Казахстана, которой в России спасли зрение, рассказала об операции «360»: мать переставшей видеть девочки рассказала, как прошла операция в Петербурге Freepik

Читать 360tv в

Юная жительница Казахстана перенесла сложнейшую операцию по восстановлению зрения. Девушка совсем перестала видеть — из-за патологии сетчатка свернулась в несколько слоев. На один глаз 15-летняя Таисия ослепла полгода назад, при этом девочку уже дважды оперировали. Но петербургским врачам удалось спасти второй глаз подростка. В беседе с «360» Таисия рассказала, что мечтала увидеть свою семью и друзей.

По словам девушки, во время операции ей вообще не хотелось думать, что будет потом. А после — появилась надежда.

Реклама

«Я начала думать, что смогу увидеть свою семью друзей, мир во всех его красках. Я плакала от радости, плакала навзрыд, у меня, наверное, никогда такого в жизни не было», — сообщила она.

Сейчас подросток видит на 20%, постепенно зрение возвращается. Оно может восстановиться до 30-40%, но это долгий процесс.

«Все равно я продолжаю радоваться и бороться за зрение», — заявила Таисия.

Перенесенные операции

Мать девочки Екатерина Волчкова рассказала телеканалу, что сейчас состояние дочери стабильное. По словам собеседницы издания, девочке делали операцию несколько раз. Один глаз совсем перестал видеть, а на втором появилась шторка.

«Наши алма-атинские врачи отправили в Петербург. Мы приехали, нас прооперировали, сделали на одном глазу пять операций. <…> Вылили тяжелую жидкость, сказали, что ничем не могут больше помочь, мы обратились в МНТК (Санкт-Петербургский филиал МНТК „Микрохирургия глаза“ имени академика С. Н. Федорова — прим. ред.)», — поделилась Екатерина.

Девушке назначили прием, а затем прооперировали. Сейчас Таисия видит около 20% в очках. Пока она не может читать, но ей сразу же разрешили пользоваться телефоном и заниматься всеми привычными вещами.

«Сразу сказали ей: „Смотри, увеличивай [шрифт в телефоне], чтобы можно было видеть все эти значки“, потому что она вообще ничего не видела. Полгода назад на одном глазу полностью пропало, а на втором — восстанавливали, но опять шторка появлялась», — сказала мать.

Сетчатка в глазу сложилась в несколько слоев

Перед тем как Таисии сделали операцию в МНТК, она жила в полной темноте, глаз только реагировал на свет. В одной из клиник ей заливали тяжелую жидкость, десять дней она с ней лежала, сетчатка расправлялась, но, видимо, основную проблему тогда не убрали, отметила собеседница канала. Та опять начала сворачиваться.

«Как бумажный лист сложилась, как салфетка, слиплись края сетчатки, я это видела на снимке. В МНТК тоже говорили, что не знают, во сколько слоев сложилась сетчатка. Успешной операция могла быть от 1 до 10%», — добавила Екатерина.

Слышала только голоса

Операция длилась долго, но затем хирург сообщил, что все получилось. Все четыре часа, пока шла процедура, семья очень переживала. Мать девочки отметила, что, когда они ехали в больницу, Таисия ничего не видела, только слышала голоса.

«А когда уже выписывалась, она в машине и сидела, и говорила: „Я счастлива, что хотя бы так вижу“. Она очень сильный человек. Даже когда ничего не видела, делала какие-то дела по дому. Салат резала в темноте», — призналась мать

Сейчас девочка даже на улице ориентируется хорошо, видит бордюры, может самостоятельно их обходить.

Ранее офтальмолог-хирург Ярослав Байбородов, проводивший операцию, рассказал «360», как удалось исправить то, что не смогли сделать другие специалисты.