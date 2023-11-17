Общество 17 ноября 2023, 16:58 «Пятерочка» запустила обновленную линейку готовой еды в Москве и Подмосковье Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

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Средний чек в кафе Москвы и Подмосковья за год вырос на 16% и достиг почти 700 рублей. Но что делать, если хочется поесть быстро и вкусно, не потратив много денег? Поможет торговая сеть «Пятерочка», активно развивающая направление готовой еды.

«Тренды современного мира диктуют нам скорость и динамику. У людей все меньше времени остается на бытовые вопросы, поэтому их необходимо упрощать. Мы решили для удобства, комфорта и экономии времени наших гостей предложить им готовое решение», — рассказала руководитель направления «Готовая еда» торговой сети «Пятерочка» Алла Назарова.

Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Компания начала развивать концепцию готовой продукции в конце 2019 года. Тогда сеть запустила собственные пекарни в магазинах, а также кофе-поинты.

В среднем объем ежемесячных продаж самых популярных позиций готовой еды в «Пятерочке» в Московском регионе достиг 9,2 миллиона упаковок в 2023 году. Это в три раза больше, чем годом ранее.

Любимыми блюдами жителей столицы стали оливье, плов с курицей, сэндвичи, сырники, оладьи и борщ. Также популярностью у москвичей пользуется собственная выпечка «Пятерочки». Лидерами продаж в Москве и области стали улитка с мясом, самса, слойка с сосиской, донат, улитка с кремом и пекан.

Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

С мая 2023 года «Пятерочка» расширила ассортимент готовой еды в Московском регионе до 80 наименований, добавив в меню около 25 новых позиций. Среди новинок: пицца «Пепперони», курица терияки, хот-дог с огуречным соусом и японские онигири. Кроме того, торговая сеть доработала состав продуктов и рецептуры некоторых сэндвичей, выпечки и вторых блюд с учетом запросов гостей.

«Планы на будущее — дальше работать с ассортиментом, постоянно улучшать качество, сокращать срок годности, постоянно добавлять новинки», — отметил директор макрорегиона «Москва» торговой сети «Пятерочка» Алексей Грунин.

Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

В ассортимент готовой еды входит продукция брендов «Пятерочка Кафе», Pizzato, I like eat и «Рестория Шеф». Все продукты для блюд компании проходят строгий контроль качества и безопасности, также из состава исключают любые возможные вредные ингредиенты.

Каждую смену на фабрике-кухне X5 Ready Food в Московской области производят 200 тысяч готовых блюд. Ее близкое расположение позволяет быстро доставить продукцию на прилавки магазинов, а удобные контейнеры обеспечивают свежесть блюд на протяжении всего срока хранения.

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