Эксклюзив 09 января 2024, 15:07 «Пять минут славы и 15 суток ареста». Почему скандал с «голой» вечеринкой ничему не научил звезд Депутат Милонов призвал запретить наготу после выходки музыканта Тесли с носком Телеканал «360»

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Медийные личности продолжают эпатировать публику, несмотря на всеобщее раздражение: после «голой» вечеринки в «Мутаборе» произошло уже несколько крупных скандалов. Почему блогеров, музыкантов и даже спортсменов так тянет шокировать людей непотребствами и как это остановить, разбирался «360».

Вереница скандалов после «голой» вечеринки

Скандал из-за «голой» вечеринки в московском клубе «Мутаборе» все еще не угас: звезды продолжают извиняться, участвуют в благотворительности, а кто-то отвечает за непристойный вид перед законом. Например, поступок рэпера Николая Васильева (Vacio), который пришел на тусовку полностью голым, но с носком на половом органе, признали мелким хулиганством и пропагандой нетрадиционных ценностей. В декабре его арестовали на 15 суток и выписали штраф в 200 тысяч рублей.

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Тем не менее в январе другой музыкант, солист группы «Щенки» Максим Тесли, повторил выходку Васильева. В аналогичном «наряде» он вышел на сцену во время концерта. Видео с выступлением попало в Сеть.

Активист и глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить, нет ли в действиях музыканта пропаганды ЛГБТ*. По информации СМИ, Тесли задержали в аэропорту Пулково, против него возбуждено административное дело.

Эпатировать публику решил и блогер-миллионник Сергей Косенко. Он разместил в соцсетях ролик, на котором швыряет младенца в снег.

Блогер сопроводил публикацию подписью «первый полет Лео», намекнув, что в съемках поучаствовал его двухмесячный сын. После потока критики от подписчиков Косенко начал утверждать, что на видео запечатлена кукла.

Однако депутат Нина Останина заявила, что обратится к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В разговоре с «360» она объяснила, что ролик может содержать пропаганду жестокого обращения с детьми. Даже если в снег полетела кукла, такие действия, по мнению парламентария, недопустимы.

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов тоже использовал собственного ребенка, чтобы привлечь внимание. Пользователей возмутили сразу несколько роликов с участием несовершеннолетней дочери спортсмена.

Например, на одном видео девочка играла в доктора, а отец просил «выписать ему секс», на другом Тарасов делал ей растяжку и целовал в губы.

«Я не понимаю тех, кто подписан на разные „новостные“ источники, где каждую минуту обсуждают личную жизнь популярного человека. Делают стоп-кадры, выгодные для тех самых обсуждений, и спускают свою сущность от и до. , <…> Я не знаю, что вообще должно происходить, чтобы взять и намеренно распространять гадости и свои больные фантазии», — ответила на обвинения Анастасия Костенко, жена футболиста.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец не увидела в «шуточных» видео ничего смешного и безобидного. В беседе с «360» она предположила, что действиями Тарасова может заинтересоваться не только опека, но и СК.

РИА «Новости»

Эпатаж ради хайпа

Блогеры и музыканты начали вести себя вызывающе не вчера: такие выходки были почти всегда. Например, певец Валерий Леонтьев эпатировал публику откровенными нарядами еще в 90-е годы, а музыкант Сергей Шнуров выходил на сцену полностью голым. Просто сейчас общество намного острее на них реагирует, объяснила «360» журналист, публицист и блогер Юлия Витязева.

«Действительно, все гораздо острее чувствуется, но, с другой стороны, еще это все медийно раздувается. Я вчера вступила в публичную полемику с общественностью по поводу того, что Филипп Киркоров перечислил Белгороду свой гонорар за „Новогоднюю маску“. Начала читать комментарии людей и несколько ужаснулась, какие мнения пишут на этот счет», — выразила свое мнение Витязева.

В Конституции прописаны права и свободы, но там не закрепишь мораль. К сожалению, люди, которые пытаются заработать на хайпе, решаются на любой эпатаж, чтобы расширить аудиторию, рассказал «360» правозащитник Александр Ионов.

По его мнению, такие личности используют лозунг старухи Шапокляк из произведения Эдуарда Успенского: «хорошими делами прославиться нельзя».

Все, что сегодня делается по части эпатажа, — лишь попытка извращенными способами добиться новых высот. <…> Вы же видели последствия вечеринки с Ивлеевой, никто не знал мальчика этого (Николая Васильева — прим. ред.), в итоге он прославился, мягко говоря, не самыми лучшими вещами. Он, как настоящий рэпер в Америке, уже офигел несколько раз, зато его все знают. Та ли эта популярность, за которой можно гнаться, — уже другой вопрос. Александр Ионов

Нормы морали и публичность

Глупость с точки зрения закона полностью не отрегулируешь, но в публичной плоскости можно послать сигнал всем медийным личностям и тем, кто хочет ими стать, предположил Ионов.

«Объяснить, что есть нормы морали, и, если у нас президент говорит про традиционные ценности, Конституцию дополняют, чтобы их закрепить, тогда, наверное, Конституцию нужно все-таки соблюдать. Ну и самое главное — быть незапятнанным с точки зрения репутации перед гражданским обществом», — подчеркнул правозащитник.

Оценивать эпатажные выходки должны Генпрокуратура, Следственный комитет и другие ответственные органы. Например, в случае с «голой» вечеринкой нужно проверять не только людей с громкими именами, а вообще всех, высказалась Витязева.

«Провести с ними правильную беседу, объяснить, направить весь их нерастраченный потенциал, который они выпускают. Рассказать, что если действительно хочешь жить и работать в России, то должен работать еще и на Россию, а не вот этим заниматься», — заключила Витязева.

РИА «Новости»

Наказывать по закону

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил «360», что бороться с выходками, которые позволили себе Васильев и Тесли, нужно с помощью законов. Он напомнил, что уже предлагал запретить ходить в голом виде, но пока норму не приняли.

«Поскольку у нас долгое время была свобода литературного творчества, художественного самовыражения, и Павленский (сбежавший из России акционист Петр Павленский — прим. ред.) долгое время считался не сумасшедшим идиотом, а художником, видимо, полиция остерегается делать свою работу и арестовывать таких. Но сейчас, слава Богу, что-то поменялось. <…> Любой закон, и они будут знать, что за этим последует: пять минут славы и 15 суток ареста. Они же все трусоватые, бездари эти, поэтому, естественно, никто этого делать больше не будет», — уверен Милонов.

Общественный деятель Андрей Ковалев подчеркнул в разговоре с «360», что много раз призывал держаться подальше от инфоцыган. Филипп Киркоров оправдывался, будто пришел на «голую» вечеринку только потому, что должен был отплатить Ивлеевой за участие в клипе. Ковалев назвал блогершу мошенницей и задался вопросом, зачем вообще было звать ее на съемки.

«Кстати, Сергей Косенко, который тоже попал в скандал, мошенник и инфоцыган, организатор [финансовой] пирамиды Amazy, левых мошеннических франшиз, издевается над ребенком. Я давно говорил, что родителей-инфоцыган нужно лишать родительских прав. Кого они воспитают?! <…> Последнее: солист группы „Щенки“, который вышел на сцену с носком, — просто идиот», — возмутился общественник.

Такие личности должны попадать в черный список, чтобы не иметь возможности выступать в России, высказался Ковалев. Он согласился с Милоновым в том, что любителей эпатажа стоит наказывать по закону.

«В самый разгар скандала с „голой“ вечеринкой я был на 36-летии спецназа „Витязь“, дивизии Дзержинского, говорил со многими офицерами. <…> Они возмущены. Наши братья кровь проливают, а тут всякие негодяи устраивают непотребные вечеринки, мошенники обманывают наших детей. Пора в стране навести порядок: мошенники должны сидеть в тюрьмах, слишком много их развелось», — заключил собеседник «360».

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.