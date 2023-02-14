Общество 14 февраля 2023, 14:30 Певцов, Расторгуев и Охлобыстин поддержали сбор «Защитникам Отечества» для бойцов СВО

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«Народный фронт» в рамках проекта «Все для победы!» запустил сбор помощи участникам спецоперации. Его приурочили к 23 Февраля. К акции уже присоединились знаменитые российские артисты Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев, Александр Буйнов и Иван Охлобыстин. Они обратились к бойцам СВО, выразив благодарность за их работу.

Куратором нескольких сборов проекта «Народного фронта» ранее выступил актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он обратил внимание, что в зону СВО для бойцов направят в том числе гитары. На каждом из 16 инструментов Певцов оставил послание военному, в руки которого попадет гитара.

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«Я испытываю чувство гордости, потому что делаю это для наших ребят, и если это поможет им скоротать часы досуга и поднимет дух, буду этому очень рад», — сказал Певцов.

Александр Буйнов также поддержал сбор «Защитникам Отечества». Народный артист обратился к военнослужащим, которые находятся на передовой, напомнив, что их любят и ждут дома. Он призвал бойцов поддерживать друг друга и рассказал о том, что уже давно поддерживает Донбасс вместе с «Народным фронтом».

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев обратил внимание, что гитара на самом деле очень полезный для бойцов инструмент, потому что им нужно переключаться и уметь отвлечься в трудный момент. Петь песни вместе — не просто нужно, а жизненно необходимо, выразил уверенность музыкант.

«Где-где, а на фронте позитива много не бывает», — согласился с ним режиссер, сценарист и продюсер Иван Охлобыстин.

Он оставил на гитарах подпись: «Гойда песня солдатская!»

Сбор «Защитникам Отечества» запустили 6 февраля. На все собранные средства для участников СВО закупят комплекты, в которые войдут автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бинокли и тактические аптечки, саперные лопатки, мультитулы, рюкзаки, утепленные сапоги из вспененной резины, печки, мобильные бани и гитары.

Как помогают бойцам СВО в Подмосковье

В Московской области с прошлого года действует акция «Доброе дело». Ее инициаторами стали школьники, идею поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В рамках проекта жители собирают гуманитарную помощь для народных республик Донбасса и для бойцов, которые находятся в зоне СВО.

В феврале в регионе прошел единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО. Местные жители принесли антибиотики, бинты, каши, консервы, окопные свечи, термобелье и другое. Накануне, 13 февраля, школьники смогли принять участие в совместном написании писем, которые отправят на фронт.

Всю собранную помощь сначала доставят в Балашиху. Там товары отсортируют и упакуют, а к 23 февраля доставят в зону спецоперации.