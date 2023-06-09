Общество 09 июня 2023, 18:32 Петров пост — 2023: история и обычаи Священник РПЦ Савченко: Петров пост — и для души, и для тела РИА «Новости»

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Первый летний пост в этом году начнется с понедельника, 12 июня. Как его соблюдать, что можно и что нельзя делать в этот период — в материале «360».

Когда в России будет Петров пост в 2023 году?

Первый из двух летних постов — церковный пост Петра. Дата начала зависит от Пасхи и Троицы. Продолжается он от восьми до 42 дней. В этом году Петров пост совпадает с Днем России, 12 июня. Продолжительность — 31 день, то есть до 11 июля. Двенадцатое июля — День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

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Впервые Петров пост упоминается в «Апостольском предании», которое написано в III веке святым Ипполитом Римским. Поначалу пост не был связан со святыми Петром и Павлом, а стал «компенсацией» для тех, кто пропустил Великий пост. Свое название он получил, когда в начале IV века День Петра и Павла приобрел статус одного из самых почитаемых христианских праздников.

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Апостольский, или Петров, пост: в чем суть?

Этот период воздержания в Православной церкви в честь святых апостолов Петра и Павла. Петров пост также называют Апостольским в память о первых днях христианства, когда ученики готовились к миссионерству по примеру Иисуса.

На этот период православные отказываются от определенных продуктов и напитков, в частности не употребляют мясо, молочные продукты, яйца и алкоголь. Нужно выбирать растительную пищу: овощи, фрукты, злаки, орехи и масло (не сливочное). По понедельникам допустима горячая пища без растительного масла, а по средам и пятницам — только сырая еда. Традиционно от поста освобождаются дети и беременные женщины.

РИА «Новости»

«В наше время много продуктов постного прохождения, которые могут восполнять витамины. Даже люди, у которых есть ограничения по здоровью, способны найти подходящее для себя. Но тем, кто болеет, наказывается снисхождение. Пост — не исполнение набора правил, а самоограничение себя. Если человек вынужден что-то упускать в посте, он может нагрузить себя в чем-то другом», — подчеркнул в разговоре с «360» клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко.

Церковь призывает людей к умеренности и сокращению потребления материальных благ. Вместо физических потребностей нужно развивать внутренние качества — смирение, терпение и сострадание.

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Что запрещено в Петров пост?

Во время Апостольского поста верующие соблюдают строгие пищевые ограничения.

— Мясо. Нельзя есть красное мясо, птицу, морепродукты и все другие виды животных продуктов. Исключение — рыба, от которой стоит воздерживаться только по пятницам и средам. Апостол Петр родился в семье рыбака, поэтому всегда считался покровителем рыболовов;

— Молочные продукты и яйца. Нужно исключить из рациона молоко, яйца и все с содержанием лактозы: например, сыр, йогурт, масло и сливки. Это связано с идеей самоконтроля и отказа от животных белков;

— Алкоголь. Вино допустимо в субботу и воскресенье и дни почитания великих святых: 19 июня — День всех святых, а 7 июля — рождество Иоанна Крестителя.

Важно воздержаться от алкогольных возлияний. Это напоминание и пожелание для тех, у кого есть какие-то слабости. Июнь — время, когда много работы в сельской местности, поэтому это хороший повод помочь своим родным и близким. Отдыхать можно, но времяпровождение должно быть уравновешенным и разумным. Не стоит допускать соблазнов. Быть трезвыми и трудиться над собой. Пост — и для души, и для тела. Николаем Савченко священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне

Что нельзя делать во время Петрова поста: запреты и рекомендации

Верующим рекомендуется сосредоточиться на духовном развитии и отказаться от мирских удовольствий. Некоторые из физических и духовных аспектов связаны с постом Петра и Павла.

Физические аспекты

Придерживающиеся поста стараются сократить общий объем потребляемой пищи. Они практикуют умеренность и соблюдают скромность в питании, избегая излишеств.

РИА «Новости»

Также христиане ограничивают физическое удовольствие и комфорт: например, время, проведенное перед экраном, развлечения и шумные трапезы за столом. Праздники лучше отмечать в семейном кругу.

Духовные аспекты

Молитва. Церковь советует больше посещать службы, молиться дома и проводить время в размышлениях о ценностях.

РИА «Новости»

Постная молитва. Христиане читают молитвы, связанные с Петровым постом, чтобы получить дополнительные духовную поддержку.

Добродетели и милосердие. Пост Петра — повод проявить доброту и милосердие к другим людям. Верующие могут участвовать в благотворительности, помогать нуждающимся и заниматься другими добрыми делами. Не стоит ссориться, обижать близких или самим хранить обиду.