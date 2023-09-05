Общество 05 сентября 2023, 21:33 (обновлено: 06 сентября 2023, 09:33) Первым делом — учеба. Российские подростки решили совмещать образование с работой Эксперт по трудовому праву Яковлева: работа не должна мешать учебе подростков Freepik

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Российская молодежь всерьез взялась за работу. Трудоустраиваться все чаще стали молодые люди в возрасте от 15 лет. Эксперты отметили, что работа в раннем возрасте — здорово, потому что подрастающее поколение повышает свою финансовую грамотность. В чем плюсы и минусы складывающейся тенденции — в материале «360».

Высокие показатели занятости

Среди российской молодежи отметили большой рост занятости в различных сферах труда. По данным правительства, с апреля по июнь 2023 года в стране зафиксировали рост уровня занятости среди россиян от 15 до 29 лет. В эти месяцы он достиг своего пика и составил 93%.

Во втором квартале также упал уровень безработицы среди молодых граждан. Он снизился на 4%.

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«Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала этого года снизилась на 78 тысяч и составляет 487 тысяч человек. Это на 27% ниже, чем в августе прошлого года», — уточнила зампред правительства Татьяна Голикова.

Она напомнила, что власти продолжают внедрять дополнительные меры в регионах, направленные на обеспечение занятости.

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«Рабочий» возраст

Российское законодательство позволяет подросткам работать с занесением записей в трудовые книги с 16 лет. Согласно статье ТК, в этом возрасте у человека уже есть паспорт — это значит, что он в состоянии отвечать за свои действия и трудиться, пусть и неполный день.

Школьников младше 16 лет тоже могут взять на работу. Но в таком случае работодатель обязать подписать трудовой договор с их родителями или опекунами. Либо они должны дать на это письменное согласие.

Если один из родителей выступит против заключения договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого подростка, а также представителей органов опеки и попечительства.

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В целом дети могут трудиться там, где хотят. Главное, чтобы работа не была им противопоказана по состоянию здоровья либо не предполагала опасные и вредные условия, рассказала «360» эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева.

Если говорить о школьном возрасте, то работа не должна препятствовать процессу обучения. Дети школьного возраста могут работать по договору в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях.

Некоторые компании в крупных городах сами создают вакансии для подростков, привлекая больше рабочих рук, отметила Яковлева. Школьников могут устраивать стажерами, помощниками, курьерами или консультантами.

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Собеседница «360» подчеркнула, что в России упростили процесс трудоустройства для молодых людей. Отсюда и такие высокие показатели.

Это расширило возможности компаний нанять больше трудовой силы, а несовершеннолетним найти работу. Но сейчас, полагаю, здесь еще сработала некая сезонность. Возможно, к сентябрю все трудоустроились, ведь к осени обычно работы больше. Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву

Работа в период обучения

Трудоустройство — процесс полезный, но иногда он может мешать общему развитию. По словам эксперта, наиболее эффективное и трудоспособное население в России — люди около 35 лет.

И если работа в подростковом возрасте мешает «процессу обучения и получению фундаментальных знаний», то профессионал из такого работника вряд ли вырастет.

«Соответственно, работа — это здорово. Выполнять какие-то задания, получать деньги, распоряжаться собственной зарплатой в целом повышает финансовую грамотность у подрастающего поколения. В школьном возрасте они уже начинают понимать, что деньги не достаются просто так — за этим стоит определенный труд», — объяснила Яковлева.

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По сути, подростки начинают знакомиться с реалиями взрослой жизни. Это не должно мешать получению качественного образования, чтобы впоследствии человек смог раскрыть весь свой потенциал, заключила собеседница «360».