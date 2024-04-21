21 апреля 2024, 14:07
Пережил сердечный приступ. Студентам из Электростали чудом удалось спасти местного жителя
Спасенный житель Электростали Яковенко поблагодарил студентов РГТУ за помощь
Студенты РГТУ пришли на помощь жителю Электростали, которому стало плохо на улице. Молодые люди поймали карету скорой помощи, врачи которой практически вытащили мужчину с того света. Позже он встретился с ребятами в институте и поблагодарил их. Учащиеся вуза рассказали «360», как они действовали в экстренной ситуации.
Поймали карету скорой помощи
По словам студента РГТУ Максима Самофалова, компания друзей возвращалась с учебы и увидела на дороге человека, который садился на асфальт и махал им рукой. Мужчине явно было плохо, отметил молодой человек.
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«Начали что-то предпринимать. Поняли, что нужно положить его на колено. У меня с собой была вода. Я дал ему бутылку, чтобы он попил», — вспомнил Максим.
Ребята вызвали скорую, но она должна была приехать только через полчаса.
«Начали ловить проезжающие мимо кареты. Сначала поймали реанимацию, и там фельдшер сказала, что сейчас окажет ему первую помощь и позовет дежурных», — объяснил студент.
К счастью, удалось поймать реанимацию, и медики спасли жизнь мужчины.
Поступили как герои
Пострадавший Сергей Яковенко признался, что врачи поздравили его с днем рождения. Оказалось, что житель Электростали пережил сердечный приступ.
«Он говорит: у меня боль в груди, мне тяжело дышать. Щелкнуло что-то [в голове], я понимаю, что это сердце», — рассказала студентка Анастасия Погребная, участвовавшая в спасении прохожего.
Другой студент, Никита Соснин, напомнил, что даже в экстренной ситуации важно не терять голову.
«В тот момент первое, о чем я подумал, что надо сохранять спокойствие в любом случае. Чтобы Сергей не переживал, что вокруг него находятся какие-то неопытные ребята, которые тут наводят панику», — заявил он.
Пострадавший выразил ребятам искреннюю благодарность за неравнодушие. По его мнению, далеко не всегда людям удается действовать правильно, но студенты не растерялись и смогли спасти его жизнь.
«Мы все знаем, как поступить в какой-то ситуации <…>. Но поступим ли мы так, как мы хотим, это очень большой вопрос», — заключил Яковенко.
Ранее самарские врачи спасли мужчину, который перенес клиническую смерть. Горожанин рассказал, что в этот момент ничего не чувствовал и света в конце тоннеля не видел.
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