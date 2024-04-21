Эксклюзив 21 апреля 2024, 14:07 Пережил сердечный приступ. Студентам из Электростали чудом удалось спасти местного жителя Спасенный житель Электростали Яковенко поблагодарил студентов РГТУ за помощь

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Студенты РГТУ пришли на помощь жителю Электростали, которому стало плохо на улице. Молодые люди поймали карету скорой помощи, врачи которой практически вытащили мужчину с того света. Позже он встретился с ребятами в институте и поблагодарил их. Учащиеся вуза рассказали «360», как они действовали в экстренной ситуации.

Поймали карету скорой помощи

По словам студента РГТУ Максима Самофалова, компания друзей возвращалась с учебы и увидела на дороге человека, который садился на асфальт и махал им рукой. Мужчине явно было плохо, отметил молодой человек.

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«Начали что-то предпринимать. Поняли, что нужно положить его на колено. У меня с собой была вода. Я дал ему бутылку, чтобы он попил», — вспомнил Максим.

Ребята вызвали скорую, но она должна была приехать только через полчаса.

«Начали ловить проезжающие мимо кареты. Сначала поймали реанимацию, и там фельдшер сказала, что сейчас окажет ему первую помощь и позовет дежурных», — объяснил студент.

К счастью, удалось поймать реанимацию, и медики спасли жизнь мужчины.

РИА «Новости»

Поступили как герои

Пострадавший Сергей Яковенко признался, что врачи поздравили его с днем рождения. Оказалось, что житель Электростали пережил сердечный приступ.

«Он говорит: у меня боль в груди, мне тяжело дышать. Щелкнуло что-то [в голове], я понимаю, что это сердце», — рассказала студентка Анастасия Погребная, участвовавшая в спасении прохожего.

Другой студент, Никита Соснин, напомнил, что даже в экстренной ситуации важно не терять голову.

«В тот момент первое, о чем я подумал, что надо сохранять спокойствие в любом случае. Чтобы Сергей не переживал, что вокруг него находятся какие-то неопытные ребята, которые тут наводят панику», — заявил он.

Пострадавший выразил ребятам искреннюю благодарность за неравнодушие. По его мнению, далеко не всегда людям удается действовать правильно, но студенты не растерялись и смогли спасти его жизнь.

«Мы все знаем, как поступить в какой-то ситуации <…>. Но поступим ли мы так, как мы хотим, это очень большой вопрос», — заключил Яковенко.

Ранее самарские врачи спасли мужчину, который перенес клиническую смерть. Горожанин рассказал, что в этот момент ничего не чувствовал и света в конце тоннеля не видел.