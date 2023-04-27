Общество 27 апреля 2023, 20:03 Перевод внешней торговли в «цифру» обсудили на форуме «Налоговая экосистема: люди и технологии» Глава ФНС назвал цифровизацию ВЭД целями форума «Налоговая экосистема: люди и технологии»

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Посвященный переходу на электронный документооборот и внедрение цифровых услуг в ходе международной торговли международный форум «Налоговая экосистема: люди и технологии» прошел в Москве. Организатором мероприятия выступила Федеральная налоговая служба России.

Электронные документы

Руководитель ведомства Даниил Егоров во время открытия мероприятия заявил, что цель подобных встреч — наладить контакт между государственными структурами и бизнесом разных стран для внедрения в работу современных технологий.

Во время панельной дискуссии о цифровизации внешнеэкономической деятельности Егоров отметил, что электронный документооборот пришел к точке, когда нужно определить его дальнейший путь: копировать документы или ограничиться обменом данными.

Глава ФНС России подчеркнул, что здесь важно учитывать интересы бизнес-сообщества, потому что для малых предприятий расходы на электронные документы достаточно высоки.

Во многих странах локомотивом внедрения являются именно налоговые службы. Если слушать, слышать и внедрять то, что предлагает бизнес, то мы получим очень серьезное снижение издержек для страны в целом. Даниил Егоров глава ФНС

В качестве положительного примера глава ФНС привел решение Минтранса по документам на перевозку грузов. Теперь водителям не нужно предъявлять инспекторам пачку бумаги, а достаточно показать QR-код.

О консолидации и цифровизации бухгалтерского учета федеральных органов исполнительной власти рассказал заместитель министра финансов России Алексей Сазанов. Он напомнил, что проект запустили еще в 2018 году. Это позволило сократить количество занятых с 11 тысяч до пяти тысяч человек. А внедрение современных технологий сократило ошибки и повысило прозрачность.

Сазанов отметил, что благодаря единой системе закупок теперь все документы по сделкам заключают в электронном виде. Это повысило скорость оплаты выполненных работ до с 30 до пяти дней.

Представитель Минфина подчеркнул, что электронный документооборот бизнесу никто не навязывает. Предприниматели вполне могут пользоваться бумажными документами. Но крупным компаниям удобно работать с налоговой в электронной форме.

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ВЭД по электронке

Этап перевода всех бумажных документов в электронный вид уже завершился в Федеральной таможенной службе России, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов.

Он отметил, что уже сейчас обмен сообщениями между отделами и другими контролирующими органами проходит только в электронном виде. Также в режим онлайн перевели взаимодействие с бизнесом, который занимается внешнеэкономической деятельностью (ВЭД).

Мы активно развиваем цифровую обработку больших данных в отношении перемещаемых во внешней торговле товаров, а также участников этой деятельности. В перспективе это позволит нам вести речь о переходе к потранзационному учету движения товаров. Руслан Давыдов врио главы ФТС

Говоря о планах врио главы в Федеральной таможенной службы рассказал о разработке системы отслеживания товаров, которую сейчас ведомство ведет вместе с Минфином и ФТС. После внедрения все документы на пошлины и налоги станут заполнять автоматически, что сократит сроки административных процедур. Для развития системы российские ведомства заключают соглашения об обмене данными с другими странами.

РИА «Новости»

ИИ привлекли к внешней торговле

Пилотный проект ФНС России по применению электронного документооборота при торговых операциях с другими странами предусматривает использование искусственного интеллекта. Такой пилотный проект уже запустили, рассказал председатель Комитета государственных доходов Республики Армения Рустам Бадасян.

Он пояснил, что в перспективе появится единая электронная платформа в рамках Евразийского экономического союза, которую бизнес может использовать для создания документов. В дальнейшем система распространят и на таможню, упростив правила декларирования и облегчив контроль.

Реакция бизнеса

Важность участия предпринимателей в форумах с участием налоговых, таможенных и финансовых служб отметила основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

«Бизнес готов и хочет цифровизоваться. Он понимает, что платить налоги — правильно, хорошо и нужно. При этом государство тоже стало его партнером, который интересуется, чем может предпринимателям помочь», — заявила она.

Бизнесмен подчеркнула, что сейчас важно взаимное признание странами электронных цифровых подписей, а также обмен данными по стандартным протоколам взаимодействия.

Генеральный директор Wildberries посоветовала руководителям ведомств ввести единый блок понятий для сопровождающих товары документов, чтобы упростить работу предпринимателей, принимающих участие в международной торговле.