Эксклюзив 19 июня 2023, 22:28 «Перестало окупаться». Вассерман назвал альтернативу возврату перехода на летнее время Депутат Госдумы Вассерман: объективной надобности в возврате перехода на летнее время нет Pxhere

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В Госдуму захотели внести законопроект о возврате переходов на летнее время. По мнению депутата ГД, публициста Анатолия Вассермана, объективной надобности в таком переходе уже давно нет. В беседе с «360» он отметил, что единственное, чтобы он сделал — это отменил бы декретное время.

Вассерман пояснил, что впервые летнее время ввели в Германии в 1916 году в ходе первой фазы мировой войны. Тогда практически все ресурсы были так или иначе нацелены на военные нужды, и буквально каждый кусок угля был на счету, поэтому даже та экономия энергии, которую давало сокращение времени искусственного освещения, в той обстановке была очень значима.

Но сейчас, во-первых, сами энергоресурсы, по сравнению с теми временами, стали дешевле <…>. Во-вторых, изменилась структура энергетического баланса <…>. Сейчас та экономия на освещении, которая достигается переходом на летнее время, не покрывает даже те затраты, которые с этим переходом связаны. Анатолий Вассерман Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва

А их, как заметил собеседник «360» много. Среди таких затрат Вассерман назвал необходимость людей приспособиться к новому графику работы, необходимость изменений времени движения транспорта. Прежде всего речь идет о железной дороге. Также депутат отметил важность состыковки между работами, допускающими изменение графика, и работами, привязанными к каким-либо природным явлениям, например, к дойке коров. Последнее необходимо делать в одно и то же время по солнцу, а не по часам.

«Мы отказались от перехода между зимнем и летнем временем не по чьему-то капризу, а потому что это действительно перестало окупаться», — заметил Вассерман.

Он также добавил, что единственное, чтобы он сделал в этом ключе, так это отменил бы декретное время.

Депутат напомнил, что в 1930 году переход на зимнее время отменили и летнее время стало основным. Поэтому сейчас в центре каждого пояса солнце находится в высшей точке над горизонтом не в 12:00, а в 13:00.

«Вот это я бы отменил и сдвинул часы один раз на час назад, таким образом обеспечил бы, чтобы в центре каждого часового пояса солнце находилось в зените в 12:00», — заключил Вассерман.

Законопроект о возврате к переходу на летнее время внесут на рассмотрение в Госдуму 21 июня. Автор предложения — депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев — в разговоре с «360» объяснил, почему выступил с такой инициативой.