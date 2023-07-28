Эксклюзив 28 июля 2023, 15:45 Ваш компьютер – зомби. Что это значит и как защитить технику Эксперт по информационным технологиям Савченко сказал, как защитить технику от мошенников Pxhere

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Компьютером-зомби называют устройство, которое используют третьи лица для выхода в Сеть без ведома владельца. Также через зараженный компьютер злоумышленники могут добывать криптовалюты, а иногда и шантажировать человека. Об этом в беседе с «360» рассказал проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко.

Проверяй — не доверяй

«„Зомбирование“ компьютера без ведома может происходить разными способами. Некоторые из них включают в себя фишинг. Это когда злоумышленники создают поддельные веб-сайты или электронные письма, чтобы вы ввели свои личные данные, такие как пароли или номера кредитных карт», — сообщил он.

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Эксперт подчеркнул, что нужно всегда проверять адреса используемых сайтов и быть предельно осторожными при открытии ссылок из ненадежных источников. Кроме того, вредоносные программы могут распространять через электронную почту.

«Некоторые вирусы могут распространяться через вредоносные вложения или ссылки в электронных письмах. Никогда не открывайте вложения или не переходите по ссылкам от неизвестных отправителей», — поделился Савченко.

Заразить компьютер можно также через некоторые сайты. Поэтому лучше не переходить на неизвестные страницы, иначе в устройство может подселиться «вредитель».

Спасти устройство

Чтобы обезопасить свой гаджет, важно соблюдать несколько простых, но очень важных советов:

1. Установить надежное антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять его.

2. Обновлять операционную систему и другие программы на компьютере.

3. Перед скачиванием файлов из интернета убедиться, что они безопасны и проверены надежными источниками.

4. Не открывать веб-ссылки или вложения от неизвестных или подозрительных источников.

5. Выключайть брандмауэр и использовать надежные пароли для защиты доступа к компьютеру и сети Wi-Fi.

6. Выключать компьютер, когда не пользуетесь им, чтобы уменьшить вероятность доступа злоумышленников.

Быть начеку

Что касается новых видов „зомбирования“ гаджетов, то некоторые из них включают в себя вымогательство с использованием шифрования данных, отметил специалист по информационным технологиям.

«Злоумышленники шифруют важные файлы на вашем компьютере и требуют у вас выкуп, чтобы разблокировать их. Чтобы обезопаситься, регулярно создавайте резервные копии важных данных и не открывайте вложения от неизвестных отправителей», — порекомендовал эксперт.

Еще одна возможность зараженного компьютера для злоумышленников — использование ресурсов техники без согласия собственника для добычи криптовалюты.

«Чтобы защититься, установите программы, которые могут обнаруживать и блокировать такие активности на вашем компьютере», — заключил Савченко.