Общество 28 марта 2023, 19:45 Пенсионерку два часа удерживали в подсобке. Что грозит сотрудникам и директору магазина Юрист Свиридова: на работников магазина, удерживавших пенсионерку, могут завести дело Магазин «Семишагофф» / Соцсети

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Пенсионерка написала заявление в полицию после визита в магазин сети «Семишагофф»: 84-летняя жительница Петербурга пожаловалась на сотрудников, которые два часа удерживали ее в подсобке из-за якобы украденных конфет. Причем полицию работники не вызвали, объяснив это техническим сбоем. «360» разобрался, законно ли они действовали и что делать, если оказался в такой ситуации.

«Разговор» закончился госпитализацией

Жительница Санкт-Петербурга Нина Людаева в середине марта пришла в сетевой магазин «Семишагофф» за продуктами. Прежде чем 84-летняя пенсионерка успела пойти на кассу, к ней подошла сотрудница и представилась директором торговой точки, сообщила «Фонтанка».

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Женщина попросила покупательницу оставить тележку и проследовать в подсобное помещение. Там Людаеву, по ее словам, удерживали директор и три сотрудника универсама.

«Заведующая спросила, есть ли у меня с собой валерьянка либо корвалол. Получив отрицательный ответ, сотрудники магазина начали обвинять меня в краже конфет, которую я не совершала», — написала пострадавшая в заявлении в полицию, которое оказалось в распоряжении издания.

«Семишагофф» / Соцсети

Свои обвинения сотрудники основывали на видео, которое сделали несколько дней назад, рассказала Людаева. Однако когда пенсионерка попросила показать запись, они отказались.

Покупательница не смогла вызвать правоохранительные органы и попросила сотрудников магазина это сделать. Заведующая согласилась, а затем «нажала несколько кнопок на телефоне» и сказала, что позвонила в 112. Но по телефону она не говорила, заметила пенсионерка.

Пожилая женщина провела в подсобке два часа. Все это время сотрудники «Семишагофф» оказывали психологическое давление, использовали в ее адрес нецензурную брань. В результате работники и директор магазина один за другим стали покидать помещение. Оставшись в одиночестве, пенсионерка тоже ушла.

В заявлении Людаева подчеркнула, что произошедшее сильно повлияло на ее здоровье: начались приступы стенокардии, поэтому пришлось лечь в больницу.

В магазине не стали отрицать, что общались с пенсионеркой в служебном помещении. По словам директора, они «просто поговорили».

«Принесли извинения, если это была не она. А если это была она, объяснили, что так делать некрасиво. По ее же просьбе вызвали полицию, но там был какой-то сбой в системе. Соответственно, никто не приехал», — процитировала «Фонтанка» собеседницу.

Руководитель магазина также заявила, что видеозаписи с моментом кражи «ушли в архив», поэтому их нельзя посмотреть.

Unsplash

Участники группы «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «ВКонтакте» в комментариях к статье утверждают, что подобные инциденты в «Семишагофф» случаются не первый раз.

«Семнадцатого марта мою несовершеннолетнюю дочь тоже больше часа удерживали в подсобном помещении на Бабушкина, 131. Да, дочь накосячила, пыталась вынести шоколадную пасту. Отпускать ее собирались только после внесения тысячи рублей, на что я сразу позвонила в 112, далее все проехали в отдел. Я писала заявление за вымогательство, за удержание несовершеннолетнего ребенка и за то, что нерусский админ грубо хватал мою дочь и лапал ее (обыскивал)», — написала одна из пользовательниц.

«Меня в апреле-2020 в „Семишагофф“ на Новосмоленской в отделение отправили. Им тоже показалось, что я что-то у них украла. Пытались заставить содержимое сумки показать. Я сопротивлялась как могла, указывая на незаконность их действий и отстаивая свои права. Требовала двух понятых и протокола. Они Росгвардию вызвали, смотрели камеры (естественно, ничего криминального не увидели), протокол на месте отказались составлять, отвезли в 37-е отделение и выписали штраф (внимание!) за то, что я ругалась нецензурной бранью в общественном месте! С тех пор эти магазины обхожу за семь верст», — добавила другая участница паблика.

РИА «Новости»

Не в первый раз

В 2018 году охранник супермаркета в Ростове-на-Дону запер женщину, которую заподозрил в краже, в подсобном помещении. Там он решил подержать ее до приезда полиции.

А охранник московской «Пятерочки» снимал на видео, как наказывал «воров». Одного он избил за отказ достать украденные шоколадки из рюкзака, другого заковал в наручники в подсобном помещении, а третьего заставил отжиматься за украденное масло.

В некоторых случаях действия сотрудников и охранников приводят к необратимым последствиям. В конце декабря 2019 года работники одного из магазинов заметили, как мужчина пытался украсть продукты и бутылку водки. До приезда полиции его удерживали в подсобке. Когда правоохранительные органы прибыли, они разобрались в ситуации и отпустили посетителя домой.

Но через два дня его нашли мертвым в собственной квартире — на теле были следы побоев. Выяснилось, что один из сотрудников торговой точки в ожидании правоохранителей избил задержанного.

Закон на стороне пострадавших

Персонал магазинов в таких ситуациях может только вызвать полицию — и все. Неважно, заподозрили они клиента в краже или порче имущества.

«Будет проведено расследование, кто чего украл, не украл, испортил. <…> Приходить с покупателями в какое-то подсобное помещение, применять какие-то меры к задержанию, приковывать к перилам наручниками [сотрудники] не могут. Это незаконное лишение свободы», — рассказала «360» юрист Общества защиты прав потребителей Мария Свиридова.

Против сотрудников, которые два часа держали пенсионерку в подсобке, могут возбудить уголовное дело не только из-за незаконного лишения свободы, но и из-за причинения вреда здоровью, добавила юрист.

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш в беседе с «360» подчеркнула, что работники могут понести в том числе уголовную ответственность.

«Как минимум — за превышение своих должностных полномочий. <…> А дальше смотреть, какой ущерб эти действия нанесли пенсионерке — дай бог, она будет жива. Там же может быть еще ответственность за дальнейшие последствия тяжкие, которые могут возникнуть. <…> Сами задерживать человека они не могли, какие-то допросы устраивать. Службе безопасности не надо подменять собой компетентные органы государства», — пояснила она.

Как себя вести в такой ситуации

Если сотрудники магазина начинают обвинять в краже и уводить в подсобку, в первую очередь надо постараться вызвать полицию. Если добраться до своего телефона нет возможности, попросите других покупателей позвонить в органы и описать ситуацию.

Также нужно попробовать зафиксировать все происходящее, отметила Мария Свиридова. Эту информацию потом следует передать полицейским, чтобы доказать незаконность действий персонала.