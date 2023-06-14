Эксклюзив 14 июня 2023, 18:13 Печатные издания еще живы. PR-директор Тhе Vоiсе — о глянцевых журналах и инфлюенс-маркетинге PR-директор The Voice Мартынов заявил о востребованности печатных изданий Freepik

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Печатные глянцевые журналы до сих пор востребованны, о чем свидетельствуют бумажные письма, которые приходят в редакции изданий. Об этом на полях ПМЭФ рассказал «360» PR-директор группы издания The Voice Никита Мартынов.

Он вспомнил об одном из таких писем. Его автор рассказала, что забирала журнал с почты, а он оказался таким мятым, будто его прочитал весь коллектив отделения.

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«Это важно. Ты когда получаешь бумажные письма, это не просто лайк поставили — человек потратил свое время. Ты иначе ценишь эти отношения», — отметил Мартынов.

Он добавил, что изданиям приходится балансировать между интересами читателей и рекламодателей: темы, которые волнуют одних, отпугивают других. Например, проблематика секса вызывает интерес у читателей, но отталкивает рекламодателей. Есть и беспроигрышные темы — отношения и бьюти — они являются столпами глянца.

По словам Мартынова, есть разница между популярными сейчас соцсетями и печатными журналами — в интернете можно узнать новости о прошедших событиях, в печатных же изданиях больше подготовленных материалов, которые не теряют актуальности и представляют более обстоятельный подход, а не просто дают клики и просмотры в моменте. Поэтому рекламодатели любят более затратный, но и более прибыльный принт.

Что касается маркетинга, суть осталась прежней, изменилась только форма. К рекламе также привлекают звезд, а поскольку редакции ориентируются на запросы читателей, сейчас в качестве агентов влияния выступают популярные блогеры.

«Это для нас не было нечто новым. Мы всегда коммуницировали с героями. Просто если раньше они об этом говорили, например, на радио, а теперь в соцсетях. Просто поменялись каналы связи. Это явление не планирует останавливаться», — подчеркнул Мартынов.