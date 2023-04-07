Общество 07 апреля 2023, 21:12 ПДД важны для всех. Школьников захотели научить безопасно ездить на электросамокатах Общественный деятель Манн: курс безопасной езды на электросамокатах снизит число ДТП РИА «Новости»

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Курс безопасной езды на электросамокатах предложили ввести в школах и детских садах. В последнее время эти средства передвижения стали довольно популярны, но вместе с этим увеличилось и количество травм — как у самих самокатчиков, так и у пешеходов. «360» разобрался, поможет ли инициатива снизить число ДТП с участием электросамокатов.

В последние годы электросамокаты стали популярным средством передвижения по городу. На рынке есть более 40 компаний, которые дают такие устройства в прокат, кикшеринг (аренда электросамокатов — прим. ред.) продолжает развиваться. Только за прошлый сезон услугами сервисов воспользовались более 15,5 миллиона человек — они прокатились на электросамокатах свыше 104,5 миллиона раз, сообщили «Известия».

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Эксперты уверены — рынок продолжит расти и развиваться. Однако вместе с популярностью электросамокатов увеличивается и количество ДТП с участием таких средств индивидуальной мобильности (СИМ). За 2022 год зафиксировали почти тысячу ДТП с участием самокатчиков и пользователей других СИМ. В результате погибли 19 человек, еще 941 пользователь пострадал.

Чтобы изменить ситуацию, школьников и воспитанников детсадов нужно учить безопасной езде на электросамокатах, уверен Минтранс. С такой инициативой представители ведомства уже обратились к Минпросвещения.

«Мы считаем, что очень важно школьникам, дошкольникам прививать правильные навыки владения средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Они должны изучать основы безопасного движения, учиться правильно выбирать скорость безопасного движения, определять место на дороге, знать безопасный маршрут», — отметил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергей Семенов.

Дети травмируются чаще взрослых?

Чаще всего нарушения фиксируют, когда самокатчики превышают скорость, не соблюдают какие-то правила. Обычно это люди более старшего возраста, у которых самокаты чуть мощнее, которые не ограничивают себя в движении, отметил эксперт по городскому транспорту, учредитель и главный редактор транспортного издания «Бюро Икс» Роберт Ян. Часто за ними смотрят родители, которые и страхуют их.

«Другое дело в том, что дети сами по себе на дороге и на самокатах в том числе становится жертвами ДТП. Потому что средствами передвижения, которыми они пользуются, их пользоваться не учат», — пояснил он.

В России нет возрастного ограничения для использования электросамокатов и других СИМ, добавил Роберт Ян. Однако правила не разрешают детям младше 14 лет выезжать на проезжую часть — на тротуаре можно кататься всем, соблюдая скоростные ограничения.

Исследования показывают, что больше всего ДТП на электросамокатах происходят среди молодых людей в возрасте 18-35 лет, рассказала «360» общественный деятель Юлия Манн. Однако аварии с участием несовершеннолетних тоже фиксируют.

Во многом это зависит от обстановки на дороге, но в целом можно сказать, что дети меньше умеют ориентироваться на дороге и понимать правила безопасности, поэтому риск для них выше. Юлия Манн общественный деятель

РИА «Новости»

Обучение поможет

Введение курса безопасной езды на электросамокатах может помочь снизить количество ДТП с их участием, уверена Юлия Манн.

«Важно, чтобы обучение включало в себя правила безопасности на дороге, управление транспортным средством, а также практические навыки езды на электросамокате. Участники курса должны понимать, что безопасность на дороге зависит от их собственного поведения и соблюдения ПДД», — отметила она.

Многие не понимают, что на электросамокате они уже не просто пешеходы, а участники дорожного движения, поэтому должны соблюдать правила, подчеркнул Роберт Ян.

«Люди этого просто не знают, и из-за незнания попадают в неприятные ситуации. Поэтому, конечно же, надо учить. Тем более, раз есть ответственность за движение на электросамокатах, а их пользователи получили право движения по дорогам», — отметил он.

Проводить такие занятия надо с детского сада, уверен он. Начинать нужно с возраста фактического пользования — ребенок должен знать хотя бы минимальный набор вещей: как себя вести, как двигаться, как тормозить.

РИА «Новости»

Если мы начнем учить студентов или предлагать какие-то курсы при покупке, то это уже поздно. Они уже пользовались прокатами, какими-то вариантами друзей. Роберт Ян эксперт по городскому транспорту, учредитель и главный редактор транспортного издания «Бюро Икс»

Проводить занятия можно в разных форматах — например, онлайн-курсы, лекции и практические занятия под наблюдением инструкторов, отметила Юлия Манн. Важно выбрать такой формат, который заинтересует детей.

«Возможен риск того, что участники могут начать кататься на электросамокатах еще больше после прохождения курса. Поэтому важно не только обучать, но и продвигать культуру безопасного использования электросамокатов», — подчеркнула собеседница «360».

РИА «Новости»

Новые ПДД нужны для всех

С 1 марта в России вступила в силу новая редакция ПДД — средства индивидуальной мобильности стали официально считать транспортными средствами. Новые нормы ввели не столько для безопасности пешеходов, сколько для общей безопасности на дороге, отметил Роберт Ян. Раньше пользователи электросамокатов, моноколес и гироскутеров считались пешеходами, потому что в ПДД не было четкого выделения для такой категории средств передвижения.

Это было неверное определение, потому что даже с ограничением скорости в 25 километров в час электросамокат двигается быстрее, чем бежит человек. Это не такая маленькая скорость. Кроме того, не каждое устройство может иметь такое ограничение, и не каждый пользователь будет его соблюдать, если у него есть возможность разогнаться быстрее. Некоторые СИМ могут достигать скорости в 60 километров в час.

Выделение этой категории отдельно в ПДД нужно, чтобы, во-первых, пользователи СИМ сами понимали, что у них есть обязанности на дороге. А другие участники движения — пешеходы и автомобилисты — понимали, у кого какой приоритет. Безусловно, у автомобиля, а не у самокатчика. Многие представляют так: «Я пешеход, я на моноколесе, и у меня приоритет, потому что я пешеход». Нет. Роберт Ян эксперт по городскому транспорту, учредитель и главный редактор транспортного издания «Бюро Икс»

При этом Юлия Манн считает маловероятным, что новые правила улучшат ситуацию с аварийностью среди электросамокатов. Проблема в том, что штрафы остаются достаточно низкими, а людям не разъясняют опасность скоростного вождения и ответственность при несоблюдении норм ПДД. Нарушителей найти и наказать сложно, потому что у самокатов нет номеров.

«Поэтому пока не будут увеличены штрафы до значительных сумм, введены номерные знаки на самокатах, высокая аварийность будет сохраняться, а также возможность уклониться от ответственности за нарушения езды на СИМах», — заключила она.