Общество 28 ноября 2022, 23:47 «Пацан с Урала» вступился за Россию. Слова бойца Букина о спецоперации поставили в пример другим спортсменам Боец ММА Букин после победы над Эмиевым призвал военных в зоне СВО не сомневаться в России

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Российский боец смешанных единоборств Яков Букин победил соотечественника Арби Эмиева. После этого он обратился к публике с эмоциональной речью. Спортсмен заявил, что гордится своим происхождением, а также подбодрил военнослужащих в зоне проведения спецоперации. По его словам, военные должны быть уверены в том, что сражаются за правду. «360» выяснил, откуда приехал боец и чем он известен.

Простой пацан с Урала

Яков Букин провел бой с Арби Эмиевым в рамках турнира Hype Fighting Championship в Сочи, сообщил Telegram-канал «Рупост». После окончания поединка он вышел в центр ринга и обратился к присутствующим с эмоциональной речью.

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«Пускай меня это, может, не касается, я пацан простой, с Урала. Хочу напомнить, что мы в этой жизни не выбираем себе родителей и Родину», — подчеркнул Букин. Он добавил, что каждый в своей жизни «до конца» идет за Родину, мать и отца. Букин публично поддержал участников спецоперации на Украине — он назвал военнослужащих братьями и попросил их не сомневаться в том, что они сражаются за правду и великую Россию.

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Яков Букин обратил внимание, что некоторые мужчины уподобились женщинам — жалуются на жизнь, страну, маленькие зарплаты и высокие цены. По его словам, во всем, что происходит в жизни россиян, виноваты лишь они сами.

«У нас прекрасная страна с огромными возможностями, и я горжусь, что я русский!» — заявил Букин. Зрители подхватили его слова аплодисментами.

Боец поп-ММА из Златоуста

О Якове Букине известно не так много. Молодому человеку 24 года, его рост — 176 сантиметров, вес — 78 килограммов, сообщило издание Hard Card. Журналисты отметили, что спортсмен выступает в поп-ММА — это лига, в рамках которой сражаются медийные личности.

Букин провел семь поединков — проиграл пять раз и лишь в двух одержал победу. Среди его соперников такие бойцы, как Амирхан Оев, Шамиль Солтанбеков, Азамат Мирзозаидов, Николай Бывев, Максим Гузун и Максим Жихорев. Уроженец Златоуста представляет команду Liver Team.

Бывшая конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала речь Якова Букина смелой. В беседе с Nation News она уточнила, что спортсмен понимал возможные риски, но все же заявил о том, что считает правильным. Она Журова предположила, что боец возмутился политизацией спорта, поэтому вступился за Россию.

«Ведь это же наши солдаты, это наши люди! И если есть знаменитости, готовые публично их поддерживать — это хорошо, это правильно!», — отметила депутат Госдумы.

Яркий ответ Большунову

Пламенная речь Букина могла стать ответом на интервью российского лыжника Александра Большунова норвежскому телевидению, отметили журналисты «Царьграда». По мнению авторов статьи, спортсмен совершил настоящий мужской поступок, поддержав Россию, российских военных и проведение спецоперации на Украине.

В то же время Большунов дал громкое интервью норвежскому телеканалу TV2. Трехкратный олимпийский чемпион заявил о разочаровании из-за невозможности участия в международных соревнованиях, а также затронул тему конфликта на Украине.

«Если говорить о ситуации, которая сложилась сейчас в мире, то я считаю, что виноваты все государства, вовлеченные в конфликт. Это должно прекратиться», — рассказал Большунов. Он призвал Запад прекратить во всем обвинять россиян, поддержав их — потому что спорт должен объединять.

«Царьград» обратил внимание, что Большунов попытался дистанцироваться от России, продемонстрировав себя «гражданином мира». По мнению журналистов, так спортсмен решил сохранить расположение западных спонсоров, пытаясь сохранить лицо в РФ. Издание напомнило, что лыжник является капитаном Росгвардии — а, значит, минимум принимал присягу. Только с заявление в поддержку российских военных выступил не он, а «простой пацан с Урала» Букин.