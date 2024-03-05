Общество 05 марта 2024, 14:55 Партнерство бизнеса и НКО обсудили на конференции «Про развитие городов и сообществ» в Москве Автор фото: Валерьян Арутюнов

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Практическая конференция «Про развитие городов и сообществ», собравшая свыше 250 представителей крупного и малого бизнеса, некоммерческих организаций, а также урбанистов, прошла в Москве. Участники мероприятия обсудили эффективное партнерство предпринимателей и НКО.

Конференцию провели во второй раз по инициативе торговой сети «Пятерочка» при поддержке благотворительного фонда «Добрый город Петербург» и в партнерстве с благотворительным фондом «Хорошие истории». На мероприятии говорили о роли партнерских проектов в развитии территорий и улучшении социальной среды, а также о создании эффективных стратегий сотрудничества. Организаторы поставили задачу добиться, чтобы взаимодействие бизнеса и некоммерческих организаций было продуктивным, устойчивым и продолжительным.

Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов

«Совместные проекты бизнеса и некоммерческих организаций создают для людей. Эта конференция как раз о том, какие инициативы можно внедрить, чтобы сделать еще более полезным и нужным территориям, которые мы развиваем. То, что делают коллеги, действительно востребовано», — отметила Анастасия Гордеева, программный директор конференции, руководитель онлайн-обучения в проекте «Кухня НКО» благотворительного фонда «Добрый город Петербург».

Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов

На первой пленарной сессии рассмотрели, как развиваются совместные программы предпринимателей и НКО, как меняется работа с местными сообществами. Представители компаний и некоммерческих организаций обсудили тенденции сегодняшнего дня и ближайшего будущего. Они касались содержания и формата проектов, команды, особенностей целевой аудитории, общих черт у партнеров.

Гости мероприятия отметили, что ценность жизни обретает новый смысл, а время становится все более важным ресурсом. Среди значимых тенденций участники обсудили сужение горизонта планирования, фокус на здоровье и мобильный образ жизни, в том числе развитие онлайн.

«Если раньше вся история двигалась от бизнеса к сообществам, теперь все наоборот — мы чутко прислушиваемся к нашим посетителям, стараясь быть максимально полезными. И то, как развивается наш проект, сколько городов и участников ежемесячно к нему подключаются, говорит нам, что мы все делаем правильно», — прокомментировала руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.

Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов

На второй пленарной сессии выступили руководители проекта «Центры местного сообщества». Спикеры представили главные аспекты программы и рассказали о ее развитии. Проект, стартовавший в 2021 году, распространился на 1350 магазинов в 32 регионах России. В 2024 году таких центров будет уже 5000.

«Сейчас центры находятся в максимально „ручном“ управлении. Так как и от директоров магазинов, и от жителей очень большой запрос на тиражирование этой идеи, мы усиленно работаем над тем, чтобы придумать механику управления проектом. Управления не с точки зрения, чтобы всех зарегулировать, — чтобы грамотно распределять ресурсы и дать людям возможность делать то, что важно для них» — добавила Анна Гусейнова, руководитель проекта «Центры местного сообщества».

Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов

После второй пленарной сессии участники собрались в группы, чтобы «заземлить» концепцию выстраивания и реализации системных партнерских программ на другие проекты и темы, актуальные для партнерства бизнеса и НКО. Группы обменялись опытом и идеями и сосредоточились на разных аспектах: инклюзия, грантовые конкурсы, бизнес-эффекты от социальных инвестиций, алгоритмы взаимодействия бизнеса и НКО, разбор любопытных кейсов.

Во второй половине дня провели шесть параллельных мастерских, где обсуждали разные темы, включая конкретные способы улучшения внешних коммуникаций, методики развития городов и интеграции корпоративного волонтерства.

Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов Автор фото: Валерьян Арутюнов

Финальным мероприятием дня стала пленарная сессия «Полезная поддержка для развития городов и сообществ», где участники и эксперты делились выводами и впечатлениями. Конференция завершилась тематическим нетворкингом, на котором участники обсудили с коллегами наболевшие вопросы в неформальной обстановке за чашкой кофе.

«Признак хорошего партнерства — совместное решение сложных задач. Это следующий уровень развития во имя общего результата», — подытожила мероприятие директор платных услуг «Кухни НКО», член управляющей команды фонда «Добрый город Петербург» Анна Смирнова.