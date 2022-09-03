Эксклюзив 03 сентября 2022, 22:10 Поделиться Telegram

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Viber Параллельный импорт продлили на 2023 год. Он защитит россиян от подделок и насытит рынок товаров Независимый эксперт Анфиногенов: параллельный импорт защитит россиян от подделок Unsplash

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Программу параллельного импорта решили продлить в России на 2023 год. Она помогает продолжать ввозить в страну зарубежные товары, которые перестали поставлять. Причем речь не идет о легализации контрафакта, так как на полки магазинов попадают оригинальные товары. Но прежде всего параллельный импорт помогает держаться на плаву промышленным секторам экономики.

О продолжении действия программы параллельного импорта сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Он уточнил, что всего на 2023 год продлили 37 антикризисных мер.

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«Большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», — сказал министр на совещании по развитию Северо-Западного федерального округа. Цитату привело РИА «Новости».

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Ранее продлить программу попросила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Она подготовила обращение к Минпромторгу. Президент организации Артем Соколов заявлял, что параллельный импорт помог выбраться из «товарной ямы» и справиться с дефицитом электроники, бытовой техники и других категорий.

«Сейчас это легальный канал поступления оригинальных товаров. Если его закрыть, у нас появится огромное количество контрафакта, стоящего огромных денег. Поэтому будем надеяться то, что правительство примет положительное решение», — отметил он в разговоре с «Коммерсант FM».

Механизм параллельного импорта подразумевает ввоз товаров без согласия производителя или правообладателя. Такой порядок импорта легализовали в России в конце июня 2022 года.

Насыщение рынка и защита от подделок

Принцип работы программы параллельного импорта разъяснил «360» независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

«Это такой серьезный инструмент, который позволяет насыщать разнообразными товарами полки в магазинах. Списки продукции для параллельного импорта регулярно корректируются: что-то оттуда убирают, а что-то добавляют», — подчеркнул он.

По словам эксперта, власти приняли правильное решение оставить ретейлерам и дистрибьютерам возможность ввозить все, что необходимо россиянам. При этом ситуация сейчас не является катастрофической, так как некоторые импортные товары еще остались, плюс появляется что-то новое.

«Но инструмент правильный, хороший и показал себя эффективно. Параллельный импорт подразумевает оригинальный товар, а не подделки. То есть это тот же оригинальный товар, просто цепочка поставок немного меняется. Товары привозят не напрямую от производителя, а покупается у дистрибьютера и везутся сюда», — пояснил Анфиногенов.

Практически ничего не поменялось, кроме логистики. В Россию поступает тот же товар, к которому все привыкли, но другими путями. Если бы программу параллельного импорта не ввели, то появился бы серьезный риск контрафакта, который выпадал бы из законодательства. Подделки и недобросовестная конкуренция создавали бы проблему, но подделать можно далеко не все. Если кроссовки можно сделать похожими на оригинальные, то с оборудованием все намного сложнее.

«В параллельном импорте в первую очередь очень много запчастей для серьезных механизмов, которые работают и в промышленных масштабах. Проблема была бы не в том, что это был бы контрафакт, а в том, что нечем было бы работать дальше. Вот здесь параллельный импорт, его сама идея — убрать из зоны фискальных органов вот эти закупочные процедуры», — отметил эксперт.

Есть большое количество товаров, которые в ценны тем, что они оригинальные. Их нельзя заменить китайской, индийской или турецкой продукцией. Весь цивилизованный рынок товарооборота поменять на других производителей будет не просто, заявил Анфиногенов.

«У каждого товара, который попал в список правильного импорта, есть официальный производитель, у которого есть все права на товар. Ни Китай, ни Турции прям в точности копировать не смогут», — отметил он.

Поддержка промышленности

Параллельный импорт направлен не только на бытовые товары. В списке разрешенной для ввоза в Россию продукции огромное количество позиций.

«Около 60-70% — это товары, которые мы не видим в традиционной рознице. Это товары, которые идут в промышленный сектор. В этом основная стратегия параллельного импорта, а вот эта история с бытовыми товарами — это уже такая периферия, которая позволяет нам оставаться в зоне свободного выбора», — пояснил эксперт.

Эти слова подтверждает и Минпромторг. Ведомство называло важнейшим показателем эффективности действия механизма параллельного импорта доступность всех необходимых товаров как для россиян, так и для промышленных предприятий.

«Условно говоря, где-то на карьере ездят грузовики, экскаваторы, которые вырабатывают свои ресурсы, какие-то запчасти нужно менять. Мы этого с вами не видим, как потребители, но это должно продолжать свою работу. Промышленные секторы не могут остановиться», — сказал Анфиногенов.

В дальнейшем механизм может развиваться с помощью добавления каких-то товаров в список разрешенных к параллельному импорту. Некоторые позиции могут убрать из перечня, так как иностранные компании могут вернуться на российский рынок.

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