Эксклюзив 03 апреля 2023, 17:25 «Паники не было». Участник творческого вечера Татарского рассказал о взрыве в кафе Политолог Вологин: люди вели себя достойно и не паниковали после взрыва в кафе Петербурга РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гости творческого вечера военкора Владлена Татарского вели себя в высшей степени достойно, рассказал «360» политолог Евгений Вологин. По его словам, после взрыва в кафе Санкт-Петербурга паники не было.

Место ЧП оцепили

«Люди вели себя в высшей степени достойно, паники не было. Одна женщина сразу упала на тротуар и была вся в крови, вторая упала рядом. Прохожие пытались помочь, но полиция и скорая приехали очень быстро и все оцепили», — отметил политический аналитик.

Реклама

Он пояснил, что получил помощь на месте, врачи уложили его на носилки.

«Мне тоже на месте оказали помощь, положили на носилки, поставили капельницу и увезли в больницу потом. У меня осколочное ранение, было много стекла. Давки не было, так как там были люди, прошедшие боевые действия, они этого не допустили, не дали ситуации скатиться к панике и неразберихе», — рассказал Вологин.

Близкая тема

Он пояснил, что сам из Донецка, поэтому тема собрания была для эксперта в высшей степени актуальна.

«Владлена лично я не знал, но следил за его творчеством и разделял идеи. Я узнал, что он приезжает и не смог упустить возможности, чтобы с ним не пообщаться. Он сильный, волевой, из тех, кто не прогибается под обстоятельства. И это режим жизни донецких ополченцев с 2014 года, эти угрозы и так далее, если бы эти люди были малодушные, то они бы в этот процесс не вошли. Тем более я знаю дончан, моих земляков „гвозди бы делать из этих людей — крепче бы не было в мире гвоздей“», — подчеркнул политический аналитик.

Сейчас Вологин находится в больнице с контузией и осколочным ранением в ногу. Медики оказывают ему необходимую помощь.