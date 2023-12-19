Общество 19 декабря 2023, 20:16 «Я бью по беременной русской». Панчлайны рэп-баттлов встретились с Уголовным кодексом Адвокат Кривцун: рэп-баттлы в России не получится полностью запретить Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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Звездный час поединков «подпольных поэтов» пришелся на 2017 год, а спустя время популярность рэп-баттлов начала угасать. Однако новые умы, пытаясь побыстрее пробиться в индустрию, иногда забывают об этике и законе. Остроумные, по их мнению, фразы в куплете — панчлайны — в таком случае быстро превращаются в повод для уголовного дела.

«Творческое» оскорбление с последствиями

В воскресенье, 17 декабря, московская полиция задержала двух рэперов — несовершеннолетнего Ислама З. и Шафрагана Шарипова, участвовавших в рэп-баттле под псевдонимами Рецидив и Sheraph’gun. По данным СМИ, Шарипов — уроженец Таджикистана. Информация о 17-летнем Исламе З. везде разная: одни источники уточняли, что подросток из Кыргызстана, другие — что он родился и вырос в Красноярском крае.

На мероприятии оба участника в жесткой и кощунственной форме оскорбили россиян. Ислам с ухмылкой заявил, что избил бы русскую беременную женщину.

«Я [бью] по беременной русской — это превентивный удар!» — зачитал во время баттла Рецидив.

Шарипов не отставал от коллеги и сделал отсылку на вопиющий случай из Электростали, где мигрант и его подельник срезали скальп с головы русского подростка, а позже попытались скрыться от правоохранительных органов. Их поймали, в суде задержанные признали вину.

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Когда на историю с Рецидивом и Sheraph’gun обратила внимание общественность, площадка, где проходил баттл, быстро стерла русофобское выступление. Но «героев» все равно нашли и завели против них уголовное дело по 282-й статье Уголовного кодекса — возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку.

После этого Рецидив извинился перед всем русским народом. Рэпер-подросток рассказал, что живет «по разным хостелам», определенного места жительства у него нет.

Информации о судьбе второго задержанного — Шарипова — пока нет.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале написал, что никакой культурной или любой другой ценности для России эти «рэперы-самоучки из Таджикистана и Киргизии» не представляют.

Отправить бы их первым рейсом по домам без права обратного въезда. Учиться уважению беременных женщин и прочим нормам поведения нужно на родине. А площадку эту не мешало бы проверить. Александр Хинштейн депутат

Сложности наказания и регулирования рэп-баттлов

Специального правового регулирования сферы организации и проведения рэп-баттлов в России, к сожалению, не существует, сообщил «360» адвокат, партнер GK Legal Defenders Евгений Кривцун. Выступления, по его словам, проводят обычные юридические лица, а специальных норм и требований к ним нет.

«Зачастую контракты между организацией, проводящей рэп-баттл, и исполнителем заключают так, что вся ответственность за содержание текстов и выступлений возлагается на исполнителей. Тем самым организация снимает с себя ответственность», — объяснил эксперт.

Единственные лица, которых можно проверить, как потребовал Хинштейн, — сами артисты. Площадки здесь ни при чем.

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Несмотря на это, попытки контролировать строптивых все же были: еще в 2019 году Госдума рассматривала предложение о признании рэп-баттлов видом спорта. Это помогло бы качественно регулировать такую деятельность, но предложение не реализовали, напомнил Кривцун.

Поскольку рэп-баттлы до сих пор не подпадают под специальное регулирование, погоня за хайпом и треш-контентом, которые приносят просмотры в Сети, стимулируют многих откровенно нарушать нормы законодательства, этики и морали.

Это привело к недавней ситуации, где в рамках рэп-баттла участники скатились в откровенный национализм и пропаганду ненависти по признакам расовой принадлежности, пола. Ожидаемым итогом стало возбуждение уголовных дел. Евгений Кривцун адвокат

Статья № 282 Уголовного кодекса в зависимости от состава преступления предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч рублей, принудительных работ от года до пяти лет или лишение свободы до шести лет.

Собеседник «360» допустил, что уроженца Таджикистана депортируют. Но это позволит ему вовсе избежать наказания.

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Площадки могли освободить себя от дополнительной работы по удалению контента, если бы заранее предупредили исполнителей о правилах: о чем говорить можно, а о чем — категорически нельзя, сказал «360» общественный деятель Андрей Ковалев. В случае нарушения — жесткое наказание.

«Организаторы баттла, если артист проигнорировал рекомендации, снимали бы ответственность в первую очередь с себя. Так как поединки идут в прямом эфире — ничего корректировать нельзя», — подчеркнул он.

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Феномен баттлов

Свой звездный час у рэп-поединков уже был, но сейчас они постепенно угасают, возвращаясь к статусу субкультуры, а не полноценного сообщества. Такое мнение в разговоре с «360» высказал российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев.

Спустя годы все утихло и находится там, где положено. Изначально все задумывали как подпольное веселье на грани фола: уличные поэты собираются в группы и читают непристойности. Илья Легостаев критик, журналист

По его мнению, полностью запретить рэп-баттлы в России не получится. Во-первых, за деятельностью в Сети следить намного сложнее, чем, например, за эфирами на ТВ. Во-вторых, если люди захотят собираться и говорить всем гостям то, что считают нужным, они найдут способ увернуться от запрета.

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По мнению адвоката Кривцуна, чтобы больше не сталкиваться с такими ситуациями, на организаторов нужно возложить всю ответственность за выступающих и содержание их текстов, причем на законодательном уровне. Вероятно, это хоть немного поможет контролировать деятельность «уличных поэтов».

«Все-таки фильтрация тем и возможных текстов должна проходить, иначе это породит вседозволенность и непредсказуемые последствия. В целом стоит поддержать мнение многих в профессиональном сообществе о том, что информационное пространство нуждается в более детальном регулировании и четком распределении сфер ответственности. Сам по себе запрет рэп-баттлов не сработает. Ограничение заставит их уйти в нерегулируемый черный сектор экономики и культуры и породит только больше проблем, подпитывая интерес к этой сфере», — констатировал собеседник «360».

Илья Легостаев согласился, что рэп-баттлы — прежде всего бизнес, поэтому организаторам и участникам лучше соблюдать законы.

«После скандала площадки скрыли все свои сюжеты и изучают их на предмет того, можно ли это показывать или нельзя. Скорее всего, в будущем организаторы будут учитывать возможную реакцию», — подытожил музыкальный критик.