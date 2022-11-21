Общество 21 ноября 2022, 00:00 Падение ракет в Польше, взрыв газа в доме на Сахалине, чемпионат мира в Катаре. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 14 по 20 ноября 2022 года — в фотогалерее «360» Телеканал "360"

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Два человека погибли в результате падения ракет на территории Польши. Украинские и западные СМИ поспешили обвинить в этом Россию, но Минобороны опровергло причастность российских военных к случившемуся. Днем 19 ноября на Сахалине обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Жертвами обрушения стали девять человек, включая четверых детей. В Катаре 20 ноября стартовал чемпионат мира по футболу. За звание лучшей команды планеты поборются 32 сборных.

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Об этих и других событиях, произошедших в России и мире с 14 по 20 ноября 2022 года, — в фотогалерее «360».

РИА «Новости» Телеканал "360" Twitter РИА «Новости» Unsplash

Россию обвинили в ударе по Польше

Вечером 15 ноября на территории Польши упали две ракеты. Они приземлились в поле рядом в селе Пшеводув, это недалеко от границы с Украиной. Снаряд разнес трактор, погибли два человека.

Украинские, польские и западные СМИ в первые часы после случившегося поспешили обвинить во всем Россию — якобы ракеты выпустили именно ее военные. Местные издания сообщили, что на обломках снаряда не было маркировки. В МИД республики отметили, что на границе упали ракеты российского производства, в стране повысили готовность боевых частей. Сразу после этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созвал экстренное совещание комитета по безопасности.

В Минобороны России заявили, что обнаруженные осколки не имеют отношения к российским средствам поражения. В ведомстве назвали обвинения в адрес РФ намеренной провокацией для эскалации обстановки.

После президент Польши Анджей Дуда заявил, что принадлежность ракет установить невозможно. Он добавил — нельзя с точностью сказать, кто запустил снаряды. Президент США Джо Байден также заявил, что ракеты прилетели в Польшу не с территории России.

После проведения расследования Дуда подтвердил, что ракеты выпустили с Украины. Президент страны Владимир Зеленский попытался опровергнуть эту информацию. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, рухнуть в Польше могли снаряды украинской системы ПВО. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Запад прекратить снабжение ВСУ оружием.

Первопричинами ситуации в Польше являются НАТО и США, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова представителей Штатов о том, что вина в любом случае лежит на России. А преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун отметил — своими обвинениями в адрес России президент Украины Владимир Зеленский подорвал доверие со стороны Запада.

Девять человек погибли на Сахалине

Часть пятиэтажки в поселке Тымовское Сахалинской области обрушилась днем 19 ноября. На место происшествия тут же выехали спасатели и медики. К разбору завалов привлекли несколько десятков человек, к разрушенному дому вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Власти Тымовского городского округа сообщили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение газовых баллонов. По предварительной версии, взорваться мог двадцатилитровый баллон, подсоединенный к плите. Региональный СК возбудил два уголовных дела.

В результате ЧП погибли девять человек, включая четыре ребенка. В Южно-Сахалинске образовался стихийный мемориал в память о жертвах обрушения. Люди приносили туда цветы, игрушки и свечи, а в Тымовском округе объявили траур. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал помочь людям — им приобретут новое жилье. Позже в экстренных службах сообщили, что эпицентр взрыва находился на первом этаже здания. Уцелевшую его часть исследуют при помощи специального оборудования. Если эксперты придут к выводу, что дом пригоден для эксплуатации, в нем проведут капитальный ремонт.

В Катаре стартовал чемпионат мира

Вечером 20 ноября в Катаре состоялась официальная церемония открытия чемпионата мира по футболу. Ей предшествовало торжественное мероприятие с фейерверками и дронами. В воскресенье состоялся первый матч турнира. Катарские футболисты встретились со сборной Эквадора. В этой встрече мячи забивали только гости. Дубль эквадорца Эннера Валенсии принес победу его сборной со счетом 2:0.

Первенство планеты продлится до 18 декабря. Это первый мундиаль, который проводят зимой — организаторы отказались устраивать турнир летом из-за аномально жаркой погоды. Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал общественность не критиковать власти страны, спортсменов и тренеров. Он предложил направить критику на него.

За звание чемпионов мира поборются футболисты из 32 стран. На мундиале сыграет представитель России — у игрока сборной Камеруна Гаэля Ондуа есть российское гражданство. Появятся на катарских полях и представители Российской премьер-лиги — защитник «Зенита» Деян Ловрен и нападающий столичного «Динамо» Муми Нгамаеле. Они представляют сборные Хорватии и Камеруна соответственно.

Из-за отстранения от международных соревнований в Катаре не выступит сборная России. В ее отсутствии можно поддержать другие команды — футбольный эксперт, общественный деятель и спортивный функционер Андрей Малосолов рассказал, что будет болеть за Сербию. Кто в итоге станет чемпионом — покажет время. А вот суперкомпьютер Stats Perform предположил, что Кубок мира над головой поднимут игроки сборной Бразилии.

Суд в Гааге вынес решение по делу о крушении рейса MH17

В четверг, 17 ноября Гаагский суд озвучил решение по делу о крушении пассажирского лайнера Boeing-777 «Малазийских авиалиний». Самолет упал в 2014 году, тогда погибли 298 находящихся на его борту человек.

Судья Хендрик Стейнхейс заявил, что по лайнеру открыли огонь из зенитного ракетного комплекса «Бук». По версии следствия, снаряд выпустили со стороны поселка Первомайский. Кто конкретно стрелял — так и не выяснили, зато вынесли обвинительный приговор в отношении трех подозреваемых. Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Еще одного россиянина, Олега Пулатова признали невиновным.

Представители прокуратуры Нидерландов сообщили, что весной 2023 года обнародуют результаты следственных действий по делу о крушении MH17. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что участие России в следственных действиях повысило бы объективность расследования. По мнению публициста Ивана Новоселова, это дело войдет в историю как одно из самых скандальных. В МИД подчеркнули, что в основе расследования лежал политический заказ в отношении России.

Россия потребовала расследовать дело о расстреле пленных

В Сети появились кадры жестокой расправы ВСУ над российскими пленными. По предварительной версии, это сделали бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады армии противника. В Минобороны РФ сообщили, что украинские военнослужащие расстреляли более 10 обездвиженных россиян. Комиссия СПЧ обратилась к международным организациям с просьбой расследовать военные преступления ВСУ и привлечь виновных к ответственности.

По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, убийц российских военнопленных следует покарать по системе «жизнь за жизнь». Бывший президент подчеркнул — наказание должно настичь преступников, даже если на их поимку уйдут годы. После случившегося ВС России не будут брать в плен солдат из 80-й бригады ВСУ, предположил военный журналист Алексей Борзенко. Он добавил, что этих украинских солдат не оставят в живых.

В ООН пообещали изучить видеозапись с расправой над пленными. Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Ольга Стефанишина заявила, что украинские военные не заинтересованы в казнях — по ее словам, ВСУ предпочитают брать пленных для дальнейшего проведения обмена. Несмотря на это, она пообещала, что специалисты «посмотрят видео» и проведут расследование.

В мире родился восьмимиллиардный человек

Днем 15 ноября в Армении родилась девочка Арпи. Ее официально признали восьмимиллиардным жителем планеты. Ее родителей зовут Карен Закарян и Аня Кочарян, они живут в Гегаркуникской области. По словам главы региона Карена Саркисяна, ребенок родился здоровым. Рекордсменка весила два килограмма 900 граммов, а ее рост составил 49 сантиметров.

Специалисты ООН спрогнозировали, что за последние два столетия число живущих на Земле людей стремительно увеличивалось. В организации сообщили, что в 2030 году на свете будут жить 8,5 миллиардов человек, а к 2080 году количество землян может перевалить за 10 миллиардов.