Эксклюзив 22 февраля 2024, 18:39 «П. умрет++?»: записка трансгендеров-оппозиционеров из Петербурга Обозреватель Ракитский назвал получение доверия основной целью иноагентов и НКО Телеканал «360»

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Правоохранители пришли с обыском к руководителю одной из нежелательных НКО в Ленобласти и обнаружили там не только вечеринку трансгендеров, но и агитационные материалы. Еще одной необычной находкой стал листок с сомнительным текстом. О целях и «развлечениях» оппозиции и иноагентов порассуждал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — прямая речь.

Список надежд и тревог

Прочитаешь такое и подумаешь — фарс, не иначе. Вынужден огорчить: реальность. В коттеджном поселке в пригороде северной столицы силовики пришли в дом к руководителю нежелательного НКО «Немецко-Русский Обмен» Елене Белокуровой. В этот момент в особняке проходила трехдневная вечеринка трансгендеров.

Свечку не держали — об этом говорят оперативники и подкрепляют свои слова фотофактами. Но интереснее другое. В куче игрушек для плотских утех нашли интересные агитационные листовки. Ну, конечно, они лежали отдельно — эту вольность я себе позволяю для усиления эффекта, но факт остается фактом. В доме обнаружили бумаги с сомнительным текстом.

Представляете, листок разделен на две части. На одной — «тревоги — усиление терактов, репрессии против экологов, возвращение смертной казни» и так далее, на другой — «надежды».

В этот столбец внесено: «региональный сепаратизм, победа Украины, П. умрет++?» (имя, которое нельзя называть?). Что-то не кажется, что отдыхающие развлекались, раз столько тревожились и надеялись.

Завоевывают доверие

Это были вводные, а теперь выводы. Вы удивитесь, но эта история косвенно связана с иноагентами, деятельность которых запрещают на каждом углу. Одна из основных задач любой НКО, сообщества, движения — завоевать беспрекословное доверие аудитории (можно сказать, адептов, если выражаться радикальнее) для исполнения фундаментальной миссии — управления толпой.

Кто-то сейчас скажет: да что там эти задержанные могли сделать (их было всего 16 человек)? Но стоит вспомнить французского психолога и социолога [Гюстава] Лебона, он изучал психологию масс. Согласно его постулатам, толпа начинается с четырех-шести индивидов. Когда у них есть лидер, они становятся ведомыми. Толпе всегда нужен вожак — кто-то должен бросить первым камень.

И вот здесь начинается самое интересное: деструктивной общностью, которая составляет условный список из тревог и надежд, может стать любая организация.

Сначала лидеры, например, НКО предлагают бороться с коррупцией, охранять лес или заниматься развязным сексом, прости, господи, а потом ведут толпу на улицу с транспарантами в руках.

Есть еще вопросы, почему иноагентов у нас не любят?

Такая она, сложная политика — простыми словами Ракитского.