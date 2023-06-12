Общество 12 июня 2023, 09:23 Овчинский: выпуск алюминиевой лабораторной мебели запустят в Москве в ближайшее время Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель «Медицинофф» готовится запустить выпуск алюминиевой лабораторной мебели. О расширении линейки продукции компании рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он обратил внимание, что компании в Москве активно модернизируют производство, внедряют новые технологии. Продукция, которую они представляют на рынок, выполнена из современных материалов.

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Говоря о «Медицинофф», Овчинский отметил, что этот производитель разработал новую серию корпусной мебели. Она выполнена из анодированного алюминия. Профиль собственной разработки из этого материала не подвержен коррозии, окислению и может выдержать контакт даже с агрессивными химикатами

К производству новой продукции собираются приступить в ближайшее время.

«Компания планирует ежемесячно выпускать свыше 1500 единиц шкафов, тумб и столов», — рассказал руководитель департамента.

В общей сложности мощности предприятия позволяют изготавливать свыше 50 тысяч единиц продукции в год, подчеркнул он.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Еще одним плюсом изделий из алюминиевого профиля и пластикового покрытия Овчинский назвал их легкое очищение и дезинфекцию. А инновационный способ сборки мебели без использования винтов вместе с применением алюминия позволяют повысить срок ее службы.

Гендиректор «Медицинофф» Александр Белоглазов отметил, что не так давно компания начала выпускать мебель для детских медучреждений России.

«В планах — дальше расширять продуктовую линейку. Помимо алюминиевой серии, мы ведем разработку еще одной линейки мебели», — пояснил он.

В прошлом году предприятие получило от Москвы субсидию на 8,9 миллиона рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Это помогло пополнить технологический парк новыми установками, которые позволили увеличить мощности площадки в два раза.