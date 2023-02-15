Общество 15 февраля 2023, 14:22 Овчинский: в ОЭЗ «Технополис Москва» начали выпуск инновационных пластиковых палет РИА «Новости»

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Компания «Легопласт», являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», завершила пусконаладочные работы на линии по выпуску инновационных облегченных пластиковых палет. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новые палеты имеют особую улучшенную конструкцию — она стала более удобна при загрузке и транспортировке. Чтобы выпускать такой вид продукции «Легопласт» ранее закупил и установил новую производственную линию.

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«Предприятие готово выпускать в год свыше 400 тысяч единиц продукции», — уточнил Овчинский.

Полиэтилен низкого давления высокой плотности, из которого изготавливают поддоны, также полностью произведен в России.

Генеральный директор «Легопласта» Владимир Штылев отметил еще один плюс инновационной продукции: облегченная конструкция еще и значительно удешевляет изделие.

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Кроме того, у верхней части палеты есть специальные бортики, которые фиксируют ящики и не позволяют им соскальзывать. В конструкции также предусмотрели зоны для нанесения маркировки, номеров палет и иной информации, которая нужна заказчику.

На новой продукции будет размещен логотип «Сделано в ОЭЗ „Технополис Москва“».

Производство создаст новые рабочие места

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев напомнил, что «Легопласт» стал резидентом особой экономической зоны в октябре 2022 года. Компания арендует помещения площадью 1,1 тысячи квадратных метров.

«Резидент инвестировал в производство более 200 миллионов рублей и создаст в перспективе около 50 рабочих мест», — подчеркнул он.

Продукция нового высокотехнологичного производства предназначена для предприятий агропромышленного комплекса, сельхозпроизводителей, отечественных промышленных предприятий.

В числе потребителей есть и оптовые базы, складские комплексы, логистические центры, магазины и маркетплейсы.

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Благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компания имеет право на значительные льготы. В частности, предприятие на 10 лет освобождается от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. А ставка налога на прибыль для нее составляет 2%.

Среди других преференций — льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия. Кроме того, у компании будет возможность выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости.

На протяжении нескольких лет ОЭЗ «Технополис Москва» является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. Объем инвестиций компаний, которые локализовали производство на территории особой экономической зоны, на сегодня превысил 87 миллиардов рублей.