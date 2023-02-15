15 февраля 2023, 14:22
Овчинский: в ОЭЗ «Технополис Москва» начали выпуск инновационных пластиковых палет
Компания «Легопласт», являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», завершила пусконаладочные работы на линии по выпуску инновационных облегченных пластиковых палет. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Новые палеты имеют особую улучшенную конструкцию — она стала более удобна при загрузке и транспортировке. Чтобы выпускать такой вид продукции «Легопласт» ранее закупил и установил новую производственную линию.
Реклама
«Предприятие готово выпускать в год свыше 400 тысяч единиц продукции», — уточнил Овчинский.
Полиэтилен низкого давления высокой плотности, из которого изготавливают поддоны, также полностью произведен в России.
Генеральный директор «Легопласта» Владимир Штылев отметил еще один плюс инновационной продукции: облегченная конструкция еще и значительно удешевляет изделие.
Кроме того, у верхней части палеты есть специальные бортики, которые фиксируют ящики и не позволяют им соскальзывать. В конструкции также предусмотрели зоны для нанесения маркировки, номеров палет и иной информации, которая нужна заказчику.
На новой продукции будет размещен логотип «Сделано в ОЭЗ „Технополис Москва“».
Производство создаст новые рабочие места
Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев напомнил, что «Легопласт» стал резидентом особой экономической зоны в октябре 2022 года. Компания арендует помещения площадью 1,1 тысячи квадратных метров.
«Резидент инвестировал в производство более 200 миллионов рублей и создаст в перспективе около 50 рабочих мест», — подчеркнул он.
Продукция нового высокотехнологичного производства предназначена для предприятий агропромышленного комплекса, сельхозпроизводителей, отечественных промышленных предприятий.
В числе потребителей есть и оптовые базы, складские комплексы, логистические центры, магазины и маркетплейсы.
Благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компания имеет право на значительные льготы. В частности, предприятие на 10 лет освобождается от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. А ставка налога на прибыль для нее составляет 2%.
Среди других преференций — льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия. Кроме того, у компании будет возможность выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости.
На протяжении нескольких лет ОЭЗ «Технополис Москва» является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. Объем инвестиций компаний, которые локализовали производство на территории особой экономической зоны, на сегодня превысил 87 миллиардов рублей.
Реклама
Реклама