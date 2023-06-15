Общество 15 июня 2023, 14:21 Овчинский: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создали около 700 рабочих мест в первом квартале 2023 года Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Почти 700 рабочих мест создали на своих предприятиях резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» за первые три месяца 2023 года. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, в первом квартале резиденты ОЭЗ обеспечили работой на своих высокотехнологичных производствах 699 специалистов разного профиля. Это на 70% выше цифр 2022 года и в 4,5 раза больше, чем число рабочих мест, созданных за первые три месяца 2021-го, отметил Овчинский.

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«Всего с момента создания ОЭЗ „Технополис Москва“ работу на производственных площадках резидентов получили почти 10,4 тысячи человек», — обратил внимание глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Свыше 200 высокотехнологичных компаний разместили свои производства на базе особой экономической зоны, причем более 90 из них получили статус резидента. Благодаря ему компании получают налоговые и таможенные преференции. Они помогают развивать предприятия, заниматься инновационными разработками и запускать производство на площадках с развитой инфраструктурой.

Большинство рабочих мест в первом квартале 2023 года обеспечили предприятия, занятые в отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации, сообщил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. По его словам, больше всего людей за указанный период трудоустроили компании «Микрон», «Элвис» и «НМ-ТЕХ».

«Всего с момента создания особой экономической зоны производители этой отрасли наняли свыше 6,1 тысячи сотрудников», — добавил Дегтев.

Резиденты кластера микроэлектроники и оптики создали почти на 85% больше рабочих мест, чем в первом квартале 2022 года. Тогда эти компании обеспечили работой 174 человека. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, количество рабочих мест выросло в 20 раз — тогда эти предприятия трудоустроили 16 человек.

Почти 2000 специалистов работают в компаниях, которые развивают медицинские технологии и фармацевтику на базе особой экономической зоны. Среди этих сотрудников — высококвалифицированные ученые, химики и руководители лабораторий. Непрерывность процессов обеспечивают технические кадры, в том числе грузчики, лаборанты и операторы линий на производствах.

Предприятия этой отрасли создали 181 рабочее место за первые три месяца текущего года. Это на 31% больше данных по первому кварталу 2022 года и в пять раз выше показателей 2021-го.

ОЭЗ «Технополис Москва» включает шесть площадок на территории более 260 гектаров. Резидентам и компаниям, которые локализовали производства в особой экономической зоне, доступны льготы и развитая инфраструктура. Кроме того, такие предприятия получают возможность развиваться в столице и сотрудничать с другими компаниями и резидентами ОЭЗ при разработке проектов.