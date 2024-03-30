Общество 30 марта 2024, 09:22 Овчинский рассказал о пользе продукции компаний Москвы для животноводов пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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На сегодняшний день в Москве работают более 4,2 тысячи промышленных площадок. Их продукция находит применение во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. Благодаря столичным промышленникам станет удобнее проводить мониторинг здоровья, а также сертифицировать сельскохозяйственных животных, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Для столицы важно сохранить высокий темп промышленного роста обрабатывающих производств, который в прошлом году составил 22,3% (без учета нефтепереработки)», — подчеркнул он.

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Для этого власти города предоставляют предприятиям антикризисные инструменты и более 20 системных мер поддержки, напомнил Овчинский. Среди них — льготные займы и компенсации. Благодаря им промышленники могут экономить собственные средства и направлять их на расширение своего производства и ассортимента.

В 2023-м этой поддержкой воспользовалась столичная компания, выпускающая RFID-продукцию, отметил руководитель департамента. В том же году компания нарастила производство электронных ушных меток для сельхозживотных на 20%.

«А другой производитель систем ФСД-диагностики и мониторинга заболеваний в медицине, молочном животноводстве и птицеводстве успешно завершил первую стадию испытаний системы мониторинга здоровья крупного рогатого скота», — указал Овчинский.

Ассортимент компании ISBC, помимо прочего, включает и двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки сельхозживотных.

В 2023-м их производство выросло на 20%. Эти метки изготавливают из полиуретана. Особая крепежная система устройств сводит к минимуму риск срыва метки, а специальные вентиляционные отверстия на бирке ускоряют процесс заживления места имплантации и делают его менее травматичным.

Система столичного производителя «Спектрально-динамические системы» — резидента технопарка «Мосмедпарк» — с успехом завершила первый этап опытной эксплуатации системы ежедневного мониторинга здоровья крупного рогатого скота.

Результаты исследований показали, что она способна на 20-50% снизить заболеваемость животных. Установленный на шее коровы датчик собирает волновой сигнал и передает его на сервер компании, затем данные направляют ветеринару.

Система дает возможность обнаружить, например, мастит у коров на ранней стадии. А своевременное выявление заболевания и начало лечения позволяют прибегнуть к минимальному использованию антибиотиков.