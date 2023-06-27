Общество 27 июня 2023, 16:27 Овчинский: производитель ветпрепаратов из ОЭЗ «Технополис Москва» получил доступ на рынок Турции Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Производителя ветеринарных препаратов «Ветбиохим», чья площадка находится в особой экономической зоне «Технополис Москва», аттестовали по турецкому стандарту GMP. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Международный сертификат компании гарантирует качество продукта и его соответствие мировым требованиям. Благодаря документу производитель ветпрепаратов получит новые возможности для развития экспортного потенциала и налаживания торговых связей с дружественными государствами, отметил Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По его словам, в 2022 году «Ветбиохим» завершил строительство нового завода на территории ОЭЗ «Технополис Москва». В производственную площадку вложили 1,6 миллиарда рублей. Это позволило создать более сотни новых рабочих мест, обратил внимание, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На сегодняшний день предприятие выпускает на российский рынок 36 вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных, четыре сывороточных и иммуноглобулиновых препарата. Также в ассортименте компании есть 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний, сообщил Овчинский. Только в прошлом году «Ветбиохим» зарегистрировал и наладил выпуск четырех новых вакцин, еще три готовятся к регистрации.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Для получения конкурентного преимущества на зарубежном рынке компания прошла аттестацию по стандартам GMP Турции. Предприятие планирует поставлять на экспорт до 10 миллионов доз вакцинных препаратов в год», — подчеркнул глава столичного департамента.

Стандарт GMP является одной из самых надежных в мире систем обеспечения качества фармпрепаратов. Он устанавливает жесткие требования ко всем этапам и условиям выпуска такой продукции. Аттестация по GMP подтверждает, что риски на производстве свели до минимума. Благодаря выданному Турцией сертификату российский экспортер сможет поставлять продукцию не только на турецкий, но и на международный рынок.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Для сертификации производства компании в ОЭЗ „Технополис Москва“ выезжали представители Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики, которые провели аудит предприятия», — сообщил гендиректор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

По его словам, специалисты обратили внимание на современное высокотехнологичное оборудование «Ветбиохима». Иностранные эксперты также отметили квалификацию сотрудников, следование технологиям и процессам фармпроизводства и соответствие международным требованиям GMP. Дегтев уточнил, что изготовитель ветпрепаратов входит в фармацевтический кластер ОЭЗ, ставший одним из лидеров по объемам выручки в 2022 году.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Стратегической целью компании стало качество, безопасность и эффективность выпускаемых препаратов. Кроме того, «Ветбиохим» стремится к совершенствованию технологий производства и профессионализма персонала.

«Для нас получение сертификата GMP Турецкой Республики стало новой амбициозной задачей, с которой мы справились», — отметил гендиректор «Ветбиохима» Александр Кривонос.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Зарубежные коллеги подтвердили, что производство компании соответствует мировым стандартам, сказал руководитель организации. Это позволит предприятию не только активно участвовать в импортозамещении российского ветеринарного рынка, но и развивать свой экспортный потенциал, подытожил генеральный директор.