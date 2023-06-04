Общество 04 июня 2023, 12:24 Овчинский: московский производитель БАСК увеличил выпуск туристических палаток к летнему сезону Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания БАСК, выпускающая одежду и снаряжение для экстремального туризма и альпинизма, произвела более тысячи палаток к лету. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что палатки занимают более 20% ассортимента московской компании.

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«К летнему сезону 2023 года производитель выпустил более тысячи единиц этой продукции, что в несколько раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Овчинский.

Добиться такого результата столичной компании удалось благодаря расширению номенклатуры. Например, БАСК начал производить обновленную версию снаряжения — легкую палатку весом до двух килограммов, обратил внимание глава Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Такая палатка весит 1,9 килограмма в минимальной комплектации и до 2,2 килограмма в полной версии. Первая партия, состоящая из нескольких сотен палаток, уже поступила в продажу. Купить новинку можно в фирменном интернет-магазине производителя, в более 250 магазинах-дилерах по всей России, а также в крупных сетях товаров для активного отдыха.

Гендиректор БАСК Владимир Богданов сообщил, что ультралегкая новинка — это модифицированный вариант линейки Bask Shark Fin, разработанной на предприятии. Такие палатки столичная компания производит с 2002 года.

«Тент обновленной палатки выполнен из силиконизированной ткани, заменившей полиуретановую», — уточнил Богданов.

Уменьшить вес помог отказ от ветрозащитной юбки. При этом новинка получила дополнительную полезную площадь благодаря увеличенным тамбурам.

Верх внутренней палатки сделали из легкой износостойкой сетки. Она обеспечила дополнительную вентиляцию и позволила снизить общий вес конструкции. По словам гендиректора компании, проживать в палатке могут два человека.

БАСК выпускает не только палатки, но и рюкзаки для экспедиционного туризма, горных восхождений и повседневного пользования. Кроме того, в ассортименте столичного производителя есть транспортные баулы разных объемов, герметичные мешки для защиты одежды и снаряжения, спальные мешки с пуховым и синтетическими утеплителями и другие изделия.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В компании создали специализированные модульные палатки для формирования больших временных лагерей разного назначения. Например, сотрудники БАСК разработали двойную теплую палатку для проживания в условиях Арктики и двойную трехсезонную палатку, в которой можно жить в условиях тайги, тундры и летнего Заполярья. Обе палатки вмещают по 12 человек. Эти изделия предприятие выпускает под заказ.

Столичная компания более 30 лет производит одежду, обувь, аксессуары, рюкзаки, палатки, спальные мешки и другое снаряжение для экстремального туризма, альпинистских восхождений и полярных экспедиций. Вся продукция БАСК проходит испытания в горах и во время полярных экспедиций при сверхнизких температурах.

Изделия проверяют на себе профессиональные спортсмены, альпинисты и полярники. Благодаря их опыту можно модернизировать и дорабатывать товары.

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