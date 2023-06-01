Общество 01 июня 2023, 07:23 Овчинский: московская компания «Амидис Групп» за год вдвое нарастила объемы продукции из орехов Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичное предприятие «Амидис Групп» в два раза увеличило объемы выпуска продукции из орехов за последний год. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По его словам, в первом квартале 2023 года объем производства продукции из переработанных фруктов, овощей и орехов в столице повысился на 10,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В Москве выпускают широкий ассортимент таких товаров, в том числе джемы, пасты, сушеные и консервированные продукты, обратил внимание Овчинский.

«Кроме того, в столице работает предприятие „Амидис Групп“, занимающееся производством орехов, обжаренных в натуральных специях. За последний год компания нарастила объемы выпуска вдвое», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Продукцию столичного предприятия можно приобрести на маркетплейсах и в крупных торговых розничных сетях. Гендиректор «Амидис Групп» Михаил Сморщ назвал одной из главных целей компании расширение ассортимента вкусной и натуральной продукции. По его словам, эти товары предназначены для людей, которые заботятся о своем здоровье и питании.

«Предприятие стремится предложить клиентам большой выбор снеков и еды без вредных добавок и химических веществ», — подчеркнул Сморщ.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичным предприятиям доступны свыше 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы.

Для московских производителей создали ряд антикризисных инструментов. Кроме того, предприятия могут обращаться в Центр поддержки промышленности. Здесь помогут по вопросам, касающимся мер поддержки, локализации, финансирования, кредитования, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другого.