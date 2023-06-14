Общество 14 июня 2023, 14:48 Овчинский: инновационные лекарства начнут производить в ОЭЗ «Технополис Москва» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Исследовательский центр и производство биотехнологических продуктов создадут на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Соответствующее соглашение подписали глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На площадке «Печатники» в ОЭЗ «Технополис Москва» собираются создать современную научно-исследовательскую лабораторию. В ней появится опытно-производственный участок для разработки новейших лекарств, а также для масштабирования технологических процессов, в том числе оригинальных.

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На площадке «Алабушево» запустят производство отечественных биопрепаратов. Благодаря этому проекту в особой экономической зоне начнут выпускать аналоги жизненно важных зарубежных лекарств. Кроме того, в ОЭЗ «Технополис Москва» появится солидная технологическая база для разработки и выпуска инновационных российских оригинальных препаратов.

«Новое производство станет частью фармацевтического кластера особой экономической зоны», — отметил Овчинский.

По его словам, под строительство предприятия выделили участок площадью 3,2 гектара. Здесь планируют создать свыше 400 рабочих мест. Инвестиции в проект составят около 4,3 миллиарда рублей, добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ожидается, что на начальном этапе на опытно-производственном участке смогут выпускать около 250 тысяч флаконов лекарств в год. «Промомед» планирует развивать в особой экономической зоне новую линейку биотехнологических субстанций, сообщил председатель совета директоров группы компаний.

«При поддержке правительства Москвы на площадке ОЭЗ „Технополис Москва“ компания создает центр по полному циклу производства биотехнологических препаратов новейших поколений», — подчеркнул Белый.

По его словам, для лекарственной независимости России нужны собственные инновационные препараты next-in-class и first-inclass, которые будут двигать отечественную отрасль вперед. Соглашение, подписанное на ПМЭФ-2023, стало существенным шагом в этом направлении, заключил председатель совета директоров «Промомеда».