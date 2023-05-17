17 мая 2023, 16:11
«Отвратительная инициатива». Поправки к закону о бездомных животных подвергли критике
Зоозащитница Еремеева: власти решили бороться с проблемой бездомных животных простым путем
Одобрение Госдумой поправок, согласно которым решения по вопросам бездомных животных будут принимать региональные власти, отвратительно, рассказала «360» зоозащитница Ольга Еремеева. По ее словам, депутаты решили пойти простым путем, а на самом деле никто просто не хочет заниматься этой проблемой.
Непосильная задача
Собеседница «360» отметила, что бюджетные деньги стоило бы тратить по назначению — проводить настоящую, а не фиктивную стерилизацию, проводить работы по отлову и содержанию животных. Она раскритиковала возможность отдать регионам возможность самим решать, что делать с бездомными собаками и кошками.
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«Мне кажется, это отвратительная инициатива — всегда давать очень разным людям свободную волю действиям, потому что <…> эта воля будет явно выполнена не в том формате, в котором это стоило бы делать», — подчеркнула Еремеева.
Она добавила, что у нее дома живут две собаки с бирками в ушах. Она забрала питомцев с улицы, и эта история — про ближайшее Подмосковье.
«Возможно, если где-то в регионе есть какой-то волшебный, солнечный и прекрасный — это без сарказма — человек, который захочет навести порядок. Мне кажется, мы бы давно услышали о таком регионе, и там действительно был бы порядок, и никакие собаки не грызли бы детей в гаражах», — отметила зоозащитница.
По ее мнению, сейчас таких людей попросту нет.
«Все просто воруют деньги, никто не соблюдает то, что было предписано <…> Проблемы бы не было, если бы люди делали то, что они должны были делать в свое время, [а не] доводится до грустной кульминации с нехорошими событиями, с пострадавшими людьми, детьми и так далее», — высказалась собеседница «360».
Решение лежит на поверхности
По словам Еремеевой, всего у нее живут 12 собак. Есть большие и маленькие, но у нее дома чисто и светло.
«Все это не имеет никакого отношения к территориальности или размеру, все имеет отношение к добросовестности, адекватности и чистым помыслам. Сдается мне, что этих чистых помыслов просто не отыскать уже там, где разрешили принимать собственные решения. Всегда решение принимается, какое проще», — подчеркнула зоозащитница.
Она добавила, что решением проблемы с бездомными животными должны заниматься адекватные люди с «человеческими характеристиками».
«Содержать — сложно, ухаживать — сложно, лечить — сложно, думать головой — очень сложно. Но дать какой-то укол или всех усыпить — это очень просто», — возмутилась собеседница «360».
Еремеева заявила, что в этом вопросе общество «катится в пропасть и прошлое».
«Мы даже не карабкаемся вперед к каким-то современным решениям. Мы просто скатываемся назад со стремительной скоростью, и все это выглядит как реальное Средневековье в лучшем случае. Вариантов решения вопроса много, они есть, они на поверхности, они всем очевидны, просто никто не хочет этим заниматься. А те, кто хочет — не могут», — уточнила она.
Днем 16 мая депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки к законопроекту об ответственном обращении с животными. Согласно документу, региональные власти смогут принимать самостоятельные решения в вопросе бездомных питомцев.
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