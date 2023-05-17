Эксклюзив 17 мая 2023, 16:11 «Отвратительная инициатива». Поправки к закону о бездомных животных подвергли критике Зоозащитница Еремеева: власти решили бороться с проблемой бездомных животных простым путем Pxhere

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Одобрение Госдумой поправок, согласно которым решения по вопросам бездомных животных будут принимать региональные власти, отвратительно, рассказала «360» зоозащитница Ольга Еремеева. По ее словам, депутаты решили пойти простым путем, а на самом деле никто просто не хочет заниматься этой проблемой.

Непосильная задача

Собеседница «360» отметила, что бюджетные деньги стоило бы тратить по назначению — проводить настоящую, а не фиктивную стерилизацию, проводить работы по отлову и содержанию животных. Она раскритиковала возможность отдать регионам возможность самим решать, что делать с бездомными собаками и кошками.

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«Мне кажется, это отвратительная инициатива — всегда давать очень разным людям свободную волю действиям, потому что <…> эта воля будет явно выполнена не в том формате, в котором это стоило бы делать», — подчеркнула Еремеева.

Она добавила, что у нее дома живут две собаки с бирками в ушах. Она забрала питомцев с улицы, и эта история — про ближайшее Подмосковье.

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«Возможно, если где-то в регионе есть какой-то волшебный, солнечный и прекрасный — это без сарказма — человек, который захочет навести порядок. Мне кажется, мы бы давно услышали о таком регионе, и там действительно был бы порядок, и никакие собаки не грызли бы детей в гаражах», — отметила зоозащитница.

По ее мнению, сейчас таких людей попросту нет.

«Все просто воруют деньги, никто не соблюдает то, что было предписано <…> Проблемы бы не было, если бы люди делали то, что они должны были делать в свое время, [а не] доводится до грустной кульминации с нехорошими событиями, с пострадавшими людьми, детьми и так далее», — высказалась собеседница «360».

Решение лежит на поверхности

По словам Еремеевой, всего у нее живут 12 собак. Есть большие и маленькие, но у нее дома чисто и светло.

«Все это не имеет никакого отношения к территориальности или размеру, все имеет отношение к добросовестности, адекватности и чистым помыслам. Сдается мне, что этих чистых помыслов просто не отыскать уже там, где разрешили принимать собственные решения. Всегда решение принимается, какое проще», — подчеркнула зоозащитница.

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Она добавила, что решением проблемы с бездомными животными должны заниматься адекватные люди с «человеческими характеристиками».

«Содержать — сложно, ухаживать — сложно, лечить — сложно, думать головой — очень сложно. Но дать какой-то укол или всех усыпить — это очень просто», — возмутилась собеседница «360».

Еремеева заявила, что в этом вопросе общество «катится в пропасть и прошлое».

«Мы даже не карабкаемся вперед к каким-то современным решениям. Мы просто скатываемся назад со стремительной скоростью, и все это выглядит как реальное Средневековье в лучшем случае. Вариантов решения вопроса много, они есть, они на поверхности, они всем очевидны, просто никто не хочет этим заниматься. А те, кто хочет — не могут», — уточнила она.

Днем 16 мая депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки к законопроекту об ответственном обращении с животными. Согласно документу, региональные власти смогут принимать самостоятельные решения в вопросе бездомных питомцев.