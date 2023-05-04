Общество 04 мая 2023, 11:39 Отряды ФМБА России подвели итоги этапа медосмотров жителей Энергодара и работников Запорожской АЭС Пресс-служба Запорожской АЭС

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Сводные отряды Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России провели очередной этап медосмотров среди жителей Энергодара и сотрудников Запорожской атомной электростанции. Пресс-служба АЭС предоставила информацию об итогах этой работы.

Отряды ФМБА России провели профилактические осмотры и диспансеризацию работников электростанции, а также всех желающих жителей Энергодара Запорожской области. Пройти медосмотры могли как взрослые, так и дети.

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Специалисты начали работу в декабре 2022 года. С того времени представители ФМБА осмотрели свыше 11 тысяч жителей Энергодара. Только в апреле медосмотры прошли более 3 тысяч взрослых и детей.

По итогам минувшего месяца 45 человек направят в клиники ФМБА России на консультацию. Еще 118 пациентам предложат госпитализацию.

Большинство людей врачи принимали в апреле повторно. Эти пациенты приходили к специалистам для коррекционной терапии и врачебного наблюдения.

Пресс-служба Запорожской АЭС

Наиболее распространенными заболеваниями, выявленными свободными отрядами с конца прошлого года, стали нарушения зрения и болезни глаз. Свыше 150 пациентов старшего возраста направили на обследования в медцентры ФМБА России по направлению «Офтальмология». На втором месте по количеству оказались направления от хирурга — их выписали 125 штук. Еще 33 пациента получили направления от невролога и 29 — от терапевта.

Пресс-служба Запорожской АЭС

Сводные мобильные медицинские отряды сформировали в декабре 2022 года по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Специалисты агентства провели внеочередные медосмотры сотрудников, занимающих должности, которые критически важны для безопасной работы Запорожской АЭС.

Кроме того, врачи организовали диспансеризацию взрослого и детского населения Энергодара. В сводные отряды ФМБА вошли терапевты, анестезиологи, оториноларингологи, хирурги, офтальмологи, педиатры, детские хирурги, детские кардиологи, детские психиатры и другие специалисты.

Пресс-служба Запорожской АЭС

Некоторым пациентам с выявленными патологиями назначали дообследование на месте. Других направляли в федеральные медучреждения ФМБА России для лечения и оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

На следующей стадии работы в Энергодаре специалисты собираются провести медосмотры выпускников школ и будущих абитуриентов, учащихся средних образовательных заведений, воспитанников дошкольных учреждений и детсадов. Врачи ФМБА сформируют специализированные группы, в которые войдут педиатры, неврологи, логопеды, а также педагоги школьных учреждений и детских садов. Это поможет определить готовность юных жителей Энергодара к новому учебному году и выявить заболевания.