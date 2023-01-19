Эксклюзив 19 января 2023, 13:21 Отработать монеточку, или Тараканьи бега «звезд» Писатель Беседин объяснил бегство Монеточки в Литву трусостью РИА «Новости»

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На концерте в Литве певица Монеточка, уехавшая из России, развернула бело-сине-белый протестный флаг и выкрикивала в толпу бандеровские лозунги. Как понимать этот демарш и как поступать с так называемыми звездами, покинувшими Россию, — в эксклюзивной колонке для «360» объяснил писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

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Общество потребления

Расстроитесь ли вы, если тараканы переместятся из вашей квартиры в соседнюю? Этажом ниже, к примеру? Вряд ли. Беда в том, что в обществе потребления тараканов можно — и кому-то очень нужно — превратить в привлекательных существ. Подобное превращение во многом происходит с так называемыми селебрити. Это, собственно, не значит, что они тараканы, нет — я говорю лишь о принципе, и только.

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А он в том, что обществу потребления, как и любому другому, нужны герои, авторитеты. Для ориентации во времени и пространстве. И на эту роль, роль героев (хотя по факту — псевдогероев), назначены пресловутые селебрити (их еще называют «звездами», что довольно смешно).

Их берут и, точно воздушные шары, надувают, создавая видимость значительности и влияния. И в конце концов, как правило, в статус «звезды» начинают верить и она сама, и аудитория.

Противоестественный отбор

Проблема в том, что в среде шоу-бизнеса, из которой выходят герои нового дивного мира, действует не естественный, а противоестественный отбор. И я сейчас не о половых извращениях и сексуальных излишествах, нет. Просто это люди, как правило, весьма среднего (в лучшем случае) интеллекта и крайне сомнительных моральных качеств. Так, повторюсь, устроен отбор в среде, которая охраняется лучше, чем нефтяной бизнес.

Еще одна отличительная черта этих «звездных» дам и господ — они хотят столоваться вкусно и сытно, купаясь в роскоши и ничего толком не делая.

Нет, безусловно, гастроли, общение в определенном формате — это все тоже очень непросто, но я говорю о смысловой нагрузке. Ведь селебрити призваны играть в обществе потребления роль героев, роль проводников смыслов, если угодно. Сколь бы дико подобное ни звучало. Причем само государство — точнее, его представители в кабинетах — так решило.

Функция — таранить систему

Но в критический — показательный — момент, во время вселенской проверки, я бы так сказал, выясняется, что новоявленные герои-селебрити со своей задачей не справляются. Они либо отмалчиваются, либо, что чаще, дезертируют с поля боя. Бегут, улепетывают — и вовсе не в Париж, не в Лондон и не в Нью-Йорк. Там их никто не ждет.

Кое-кто мчит, к примеру, в Израиль. Те, кто поскромнее, — куда-нибудь в Прибалтику. Ясно, что есть и американские гости, но ведут они в США более чем скромный образ жизни. Ведь очень скоро выясняется, что никому на Западе российские «звезды» не нужны.

Он видел в них лишь одну функцию — таранить систему, находясь внутри нее. Он бы сильно порадовался, если бы все эти Пугачевы, Монеточки, Покровские, имя им легион, принесли себя в жертву, забитые на площадях во время протестных выступлений. Но они слишком трусливы. Так что бегство.

Жажда зрелищ

А потому приходится отрабатывать свою «пайку» за пределами России, и принцип такой жизни очень четко сформулировала Чулпан Хаматова в одном из своих интервью. Суть ее такова: работы мало, денег мало, таскают по антироссийским митингам. Могло ли быть иначе? Потому что тамошнему, назовем его так, зрителю глубоко плевать на скетчи Галкина, на монологи Назарова, на песни Монеточки — им это банально неинтересно.

Публика давно перестала видеть артиста, а ждет исключительно соответствующих лозунгов и заявлений.

При таком раскладе любой концерт превращается в митинг, любое выступление — в антироссийскую акцию. Это единственная цель и задача подобных сходок.

Так что нет ничего удивительного, что Монеточка на концерте в Литве (а могла бы выступать в «Мэдисон-Сквер-Гарден»… хотя нет, не могла бы) разворачивает диковатый флаг и вопит бандеровские лозунги. Толпа улюлюкает, толпа лишь за тем и шла. Честно сказать, будь я артистом, то на месте Монеточки оскорбился бы. Но она, видимо, пока что не понимает или делает вид, что не понимает, к чему это ведет. Она находится в состоянии войны, но не с Россией, нет, а прежде всего с самой собой. Ибо это путь в разрушение.

Путь в разрушение

Как нам реагировать на подобное? Удивительно, но Дмитрий Песков выдал мысль примерно следующего содержания: нам нужно бороться за уехавших россиян. Речь, конечно, в первую очередь о тех самых элитах. И только один вопрос: для чего? Для чего России бороться за них? Возможно, все дело в привычке, когда элиты и элитки из разных сфер привыкли тусоваться друг с другом, они ведь из одного котла черпают, и когда-то Союз возвращал Горького, но там был иной контекст и иные масштабы. Отъезду Бунина или бегству Барышникова, несомненно, стоило печалиться, но who is Монеточка и какой-нибудь Макс Покровский?

Неужели у нас нет равных им? Уверен, что есть и в десятки раз талантливее. Так за кого и за что бороться? За бездарностей и предателей?

Это я, собственно, говорю к тому, что плевать на всех этих самопровозглашенных «звезд». Нам важно создавать новые творческие элиты, нам важно продвигать новых героев. Мне кто-то скажет, что если так все же случится (мечты, мечты!), то главным критерием должен стать патриотизм. Слишком смело. Критериями в первую очередь должны стать талант и здравый смысл, позволяющий адекватно оценивать ситуацию, а не превращать жизнь в тараканьи бега. И да, все эти Покровские и Монеточки захотят вернуться, когда проголодаются всерьез. Мне, правда, интересно: пустят ли их столоваться в России?