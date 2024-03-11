Эксклюзив 11 марта 2024, 23:24 «Оторву вторую ногу». Как хулиган из Уссурийска захотел отправиться на СВО Журналист Малашенко: угрожавшему участнику СВО мужчине грозит 2 года колонии Телеканал «360»

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В Приморском крае завели уголовное дело из-за угроз участнику СВО. В Сети появилось видео, где боец, оставшийся без ноги, делает замечание водителю, припарковавшемуся на месте для инвалидов. В ответ на него посыпались оскорбления и обещание «оторвать вторую ногу». О случившемся в авторской колонке рассказала ведущая «360» Екатерина Малашенко.

Далее — ее прямая речь.

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Извинения в соцсетях

Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Хулигана задержали. Им оказался 30-летний безработный мужчина, который не раз привлекался к ответственности как за нарушения правил ПДД, так и за несоблюдение правил трудоустройства мигрантов.

С оперативниками грубиян общался, конечно, уже совершенно в другом тоне — успел даже пост с извинениями накатать в соцсетях. А его знакомая сообщила, что мужчина набросился на ветерана боевых действий из-за стресса.

По ее словам, у задержанного не так давно умерла жена и начались большие проблемы с бизнесом. Но против проведения спецоперации он никогда не выступал и якобы был готов сам отправиться в Донбасс добровольцем, если бы не больная мать, за которой нужно ухаживать.

Удар по слабым

Но самое показательное в этой истории даже не умение «переобуваться», а то, с какой наглостью некоторые готовы хамить и оскорблять, когда знают, что оппонент не сможет им ответить.

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То, что пострадавшим в этой истории оказался боец СВО, на самом деле, не так важно. Хотя, безусловно, это позволило придать случившемуся огласку. Но сколько таких вот безработных с кучей штрафов хамит на парковках, в магазинах, да и просто на улицах пожилым, женщинам, инвалидам? Только потому, что они слабее.

Стал бы этот 30-летний хулиган так себя вести, если бы замечание ему сделал десантник в два метра ростом? Вряд ли. А человек на костылях угрозы не представляет. Его можно и послать, и нахамить, и пригрозить, если нужно — ответа не последует. Свою злость на тех, кто слабее, срывают люди, которые сами ничего из себя не представляют.

Так что доля правды в словах знакомой задержанного все-таки есть. Скорее всего, похвастаться в жизни этому человеку, действительно, нечем. Но уж очень хочется. Хотя бы вот так показать свою силу и значимость.

Но, как говорил небезызвестный персонаж из Карлсона: «За свои поступки, братец, надо отвечать!». Вот и уссурийскому хулигану теперь грозит до двух лет колонии или сотни часов исправительных работ. Вопрос — смогут ли они его изменить или еще больше озлобят?