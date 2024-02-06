Эксклюзив 06 февраля 2024, 16:55 Отличная новость. Детский омбудсмен поддержала запрет рассаживать семьи в самолетах Омбудсмен Волынец поддержала запрет рассаживать семьи в самолетах

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Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили поправки в Воздушный кодекс и предложили запретить авиакомпаниям рассаживать семьи в самолетах. По мнению парламентариев, детям на борту может понадобиться помощь взрослых. Инициативу обсудили уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец и Екатерина Малашенко в стриме «360».

Отличная новость

«Новость на самом деле отличная, и жаль, что раньше еще не было такого правила, и родителям приходилось либо покупать дополнительную регистрацию для своих детей, оплачивать ее, чтобы лететь рядом, либо как-то просить на стойке регистрации», — отметила омбудсмен.

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Она добавила, что некоторые авиакомпании автоматически рассаживают пассажиров. Поэтому нахождение детей рядом с родителями влетает семьям в копеечку. Ребенка может встревожить отсутствие поблизости родителей, а взрослые по закону несут ответственность за своих детей, напомнила Волынец.

«Бывает так, что родителям приходится договариваться уже с пассажирами, но те пассажиры, которые уже оплатили место, которое они бы хотели иметь, не всегда соглашаются. Поэтому здесь родители либо идут на дополнительные расходы, либо унижаются, прося людей пойти им навстречу. То есть, как ни посмотри, все это очень неудобно, особенно если путешествует многодетная семья, особенно если в семье есть маленькие дети», — подчеркнула омбудсмен.

Волынец заявила, что полностью поддерживает инициативу депутатов и выразила надежду, что идею реализуют в виде закона в ближайшее время.

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Цены на билет могут вырасти

В случае реализации инициативы встанет вопрос о том, как будет происходить рассадка. Есть места, которые стоят дороже при платной регистрации. Поэтому небольшим семьям они вряд ли достанутся.

«Если же семья большая, например шесть человек, семь человек, то здесь тоже вопрос: а каким образом их будут рядом сажать? Это будут кресла друг за другом стоящие, или кресла на одном ряду, но разделенные проходом?» — сказала Волынец.

По ее словам, многое будет зависеть от установленного законом регламента и возможностей перевозчика.

Лоукостеры, которые стараются из всего извлечь свою копеечку, тоже никуда не денутся и будут соблюдать правила, считает омбудсмен. Но в таком случае могут подорожать билеты, не исключила Волынец.