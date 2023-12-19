Общество 19 декабря 2023, 17:16 Открытку от Путина и поездку на космодром Восточный вручили трехмиллионному гостю выставки «Россия» Барнаулец стал трехмиллионным посетителем выставки «Россия» и получил подарки РИА «Новости»

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Международная выставка-форум «Россия» дождалась трехмиллионого посетителя. Им стал житель Барнаула Алексей Козырев. Вместе с супругой Еленой он приехал на ВДНХ, чтобы посмотреть на павильон родного Алтайского края.

Семейной паре вручили специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина. Глава государства оставил автограф после осмотра экспозиций регионов в минувшее воскресенье, 17 декабря.

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Кроме того, Алексей и Елена получили сертификат на полностью оплаченную поездку на космодром Восточный. Такой подарок они получили он Минстроя и АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“».

Алексей рассказал, что семья очень любит путешествовать по стране на автомобиле. С супругой он уже побывал в Крыму и Сочи, а также ездил в соседний Забайкальский край.

«Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. Приехали — и так совпало», — поделился трехмиллионный посетитель выставки.

Он добавил, что открытку с автографом президента поставит дома на самое видное место, чтобы все гости знали — в России возможно все.

Задача организаторов выставки-форум «Россия» повысить привлекательность площадки для гостей, которые своими глазами могут увидеть, как сбываются их мечты. Об этом заявила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

«Сегодня мы видим яркий пример того, как мечты сбываются — приехали ребята из Алтайского края, и не ожидали получить такие подарки. Вы видите, какие они счастливые. Мечты сбываются! И на Выставке, и в нашей стране!» — добавила она.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик отметил, что врученный барнаульской семье подарок в виде экскурсии на космодром Восточный выбрали неслучайно. Он подчеркнул, что один из самых красивых объектов страны, построенный за последние годы.

«Когда вы стоите на стартовой ступени, внизу вы видите зеленое море тайги, а над вами — чистое безоблачное небо», — описал вид с площадки чиновник.

Это не первый подарок, который получают посетители выставки-форум «Россия». В начале декабря приехавшему в Москву их Казани Марату Сабитову вручили сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Он стал двухмиллионным посетителем выставки.

А первый подарок — билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре и оплату билетов для всей семье в столицу вручили 5 ноября жительнице Пензы Светлане Сулеймановой, ставшей первой миллионной посетительницей.