Общество 23 апреля 2024, 16:15 Отключения горячей воды в Москве и области в 2024 году. Когда начнутся и зачем это нужно В Москве с мая начнут отключать горячую воду Hannah Xu / Unsplash

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Совсем скоро в Москве и Московской области начнутся плановые отключения горячей воды. Ее перекроют на небольшой срок, но это обстоятельство принесет жителям много хлопот. Где узнать график отключений по адресам и как подготовиться — в материале «360».

Почему в России летом отключают горячую воду

Во время отключений специалисты ЖКХ готовят системы централизованного теплоснабжения к следующему отопительному сезону. В новых микрорайонах столицы на работы закладывают меньше времени, так как там не нужно менять старые коммуникации.

«Отключение горячей воды является технической необходимостью для подготовки коммуникаций к отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения: тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов», — говорится на сайте mos.ru.

Холодную воду не отключают, поскольку на время ее пускают по резервным трубам.

Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

Когда не будет горячей воды по моему адресу в 2024 году

Москва

График отключения горячей воды в столице можно узнать на mos.ru. Ее перекрывают не более чем на 10 дней в любой период с мая по август.

В поисковой строке на сайте нужно ввести свой адрес. Проверка заработает перед началом сезона, когда будет готов сам график (чтобы ничего не пропустить, рекомендуют подписаться на уведомления в личном кабинете на mos.ru).

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Об отключениях также можно узнать в мобильном приложении «Моя Москва» и по электронному адресу moek.ru.

Кроме того, об этом могут сообщить по телефонам единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, диспетчерского центра +7 (495) 539-53-53 или на горячей линии +7 (495) 539-25-25.

Подмосковье

Отключения горячей воды в Московской области начнутся с 1 июня и продлятся до 31 августа. Уточнить даты работ по адресам можно на интерактивной карте коммунальных услуг по ссылке, номеру горячей линии регионального Минэнерго +7 (499) 455-54-15, через Telegram-бот или e-mail-рассылку.

Графики отключений уже доступны на официальных сайтах городских округов. Их можно узнать и по телефонам управляющих компаний.

Власти подчеркнули, что отключение возможно на срок не более 14 календарных дней.

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Плановое отключение затянулось. Что делать?

В таких случаях в Москве можно звонить по телефонам управляющей компании, в единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53 и операторам горячей линии ПАО «МОЭК» +7 (495) 539-59-59.

В Подмосковье следует обратиться по номеру горячей линии регионального Минэнерго +7 (499) 455-54-15.

Как подготовиться к отключению горячей воды и пережить это время

Специалисты рекомендуют на время работ перекрывать горячую воду и пользоваться только холодной, чтобы избежать накрутки лишних кубометров.

С гигиеной в этот период сложно. Однако при должной подготовке можно справиться.

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Старый, добрый метод — греть воду на плите. Для этого можно использовать большие кастрюли, чайники. Некоторые специально приобретают металлические тазики — это тоже будет своего рода подготовкой.

Более практичные люди еще до периода отключений устанавливают в квартире водонагреватель. Минус один — обычно агрегат занимает слишком много места, а требуется всего на две недели в году. Тем не менее многие готовы терпеть неудобства, чтобы летом наслаждаться теплым душем без перерывов.

Есть несколько видов нагревателей: проточные и накопительные. В последних вода подогревается в баке, из-за чего иногда приходится ждать нужной температуры. Проточные водонагреватели дешевле и меньше по размеру, но с точки зрения энергозатрат не такие выгодные, к тому же выдают достаточно слабый напор воды.

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Газовая колонка не имеет недостатков водонагревателей. Но есть существенный минус — это по-настоящему дорого и требует проведения магистрального газа.

Помимо дорогостоящих способов, можно найти и альтернативные. Например, договориться с приятелем, у которого в этот период будет горячая вода, и принимать раз в несколько дней душ у него.

Правда, здесь тоже есть недостатки. Во-первых, человек должен быть коммуникабельным и иметь друзей/родственников, к которым можно обратиться с нестандартной просьбой, во-вторых, знакомый может нагрянуть к вам с ответным визитом в период отключения горячей воды у него.

Завсегдатаи сайтов знакомств пользуются сервисами, чтобы сходить в душ. В таком случае следует быть бдительным при походе домой к незнакомому человеку.

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Некоторые идут в спортзалы или в спа-центры, где предусмотрен душ. Отличная мотивация привести себя в порядок если уж не к лету, то к Новому году точно!

Можно на время отключения арендовать квартиру. Не самое бюджетное решение, но эффективное. Так, не нужно ни к кому напрашиваться и есть возможность пожить в другом месте, например поближе к работе.

Можно уехать в отпуск или за город. Для этого придется заранее узнать график отключения по адресу и запланировать путешествие. Получится совместить приятное с полезным.

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Наконец, если все перечисленное не подходит, можно мыться в холодной воде. Это подойдет тем, кто давно практикует закаливание или как раз собирался начать. Но стоит быть крайне осторожным, ведь холодный душ чреват проблемами со здоровьем.

Так, экстремальные водные процедуры опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с проблемами с кожей, например дерматитом. К тому же моющие средства — гели для душа и шампуни — плохо смываются холодной водой.