Общество 10 июля 2023, 23:19 Отклад идет на лад? Выгоден ли россиянам новый закон о долгосрочных сбережениях Адвокат Билялова: долгосрочные сбережения выгодны планирующих дожить до старости Freepik

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Программа долгосрочных сбережений граждан заработает в России с нового года. Закон подписал президент Владимир Путин. Предполагается, что это позволит россиянам получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности. Это в свою очередь создаст стимул для роста «длинных» денег в экономике. Чем выгодна такая программа россиянам и государству и какие в ней есть подводные камни — в материале «360».

Главные условия нового закона

1. Кто и как сможет участвовать в программе

Участие в программе — добровольное. Для этого человеку, достигшему 18 лет, будет необходимо заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами на срок не менее 15 лет. Формировать сбережения нужно будет самостоятельно — за счет взносов, а также уже имеющихся пенсионных накоплений. Кроме этого, вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.

РИА «Новости»

2. Когда начнутся выплаты

Выплаты начнутся спустя 15 лет участия в программе или при достижении пенсионного возраста. Можно будет выбрать — получать срочные выплаты на срок от 10 лет или пожизненную прибавку к пенсии.

Сумму выплат НПФ определит, разделив накопленную сумму на количество лет, исходя из ожидаемой продолжительности жизни (сейчас она почти 73 года, оценил Росстат). Если накоплений будет мало, а размер ежемесячной выплаты не превысит 10% прожиточного минимума пенсионера, все накопления выплатят разом.

Забрать деньги раньше можно. Но сделать это будет сложно. Только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения самому участнику программы или его близким и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.

3. Какие бонусы получит участник программы

Чтобы привлечь к программе, государство пообещало софинансирование. В течение трех лет после присоединения к программе оно будет добавлять к вашим взносам по одному рублю на каждый вложенный рубль. Но есть два условия — ваш доход должен быть не более 80 тысяч рублей и общая сумма «дополнительных денег» будет не более 36 тысяч рублей.

Если вы получаете от 80 до 150 тысяч, то государство вложит один рубль на каждые два инвестированных. Если выше 150 тысяч — один рубль на четыре вложенных.

Также долгосрочные сбережения застрахуют. Страховка будет в два раза больше, чем банковских вкладов — 2,8 миллиона рублей.

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «360» назвала этот проект долгожданным. Однако он станет еще привлекательнее после принятия дополнений к закону.

«Мы по-прежнему ждем от финансового блока правительства дополнений, то есть законопроектов-спутников к тому, который уже принят, а именно законопроекта, который позволит ввести дополнительные льготы по налогу на НДФЛ, например», — отметила депутат.

Действительно, в планах у правительства предоставлять участникам программы вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей.

Кому выгоднее – государству или вкладчику?

Адвокат Игорь Черный объяснил, что этот закон может быть выгоден как государству, так и вкладчику. По его словам, участник программы по сути получит некое увеличение своей пенсии, так как будет добровольно софинансировать ее. Но ответить на вопрос, насколько это будет выгоднее, чем положить деньги в банк в виде вклада, ответить пока сложно. Необходимо дождаться принятия всех подзаконных актов и изучить условия. Однако один плюс уже виден — по мнению Игоря Черного, это будет несколько надежнее, чем вклады в банках.

РИА «Новости»

Государство по сути ищет источники капитала. В настоящих условиях, когда иностранные инвестиции упали, программа формирования долгосрочных накоплений населением становится важной.

«Это выгодно и государству. В том числе потому, что поступят в бюджет денежные средства, которые сейчас, возможно, у людей просто хранятся в лучшем случае в виде вкладов, в банках, в худшем где-то под подушкой», — сказал Черный.

Как определить, выгодно ли это вам

Юрист Анастасия Билялова вывела формулу человека, кому будет выгодно участие в программе долгосрочных сбережений. Будущий вкладчик должен соответствовать нескольким параметрам.

«Новый вид долгосрочных сбережений будет выгоден в первую очередь тем, кто рассчитывает дожить до пенсии по старости, не имеет возможности/навыков/желания инвестировать в иные инструменты и будет иметь доход менее 80 тысяч рублей в месяц», — резюмировала она.

По ее словам, что менее долгосрочные инвестирования в другие инструменты может быть выгоднее. Однако при нежелании разбираться с этой темой или рисковать, а также учитывая софинансирование со стороны государства, эта программа может быть вполне удобной.

«Срок осуществления государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений может быть продлен по решению Правительства Российской Федерации. Размер дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений не может составлять более 36 тысяч рублей в год. Таким образом, имеет смысл инвестировать по 36 тысяч рублей в год первые три года», — отметила она.

Подводные камни

Опрошенные «360» специалисты сходятся во мнении, что невозможность свободно забрать накопленные деньги можно считать одним из минусов нового закона.

«В отличие от тех же вкладов, те деньги, которые ты будешь софинансировать в свою пенсию, ты не сможешь в любой момент по своему желанию забрать обратно. То есть в законе будет предусмотрена возможность получать досрочно денежные средства, которые ты внес, единственное, что тебе нужно доказать, что у тебя какие-то непредвиденные обстоятельства», — сказал Игорь Черный.

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По мнению депутата Светланы Бессараб, россияне в принципе будут настороженно относиться к этой программе, так как доверие граждан к инструментам долгосрочного накопления сейчас очень низкое.

«Повторюсь, для того, чтобы вернуть доверие россиян потребуется намного больше, чем уже прописано, чем сегодня принято в законе», — отметила она.

Есть и еще один нюанс. Несмотря на то, что заявлено о наследовании вкладов, передать накопленное наследникам получится не всегда. Если человек не доживет до пенсии или уйдет из жизни после начала срочных выплат, остаток перейдет наследникам. В случае смерти после начала пожизненных выплат оставшиеся накопления сгорят.